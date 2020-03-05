Политика
Вести.RuРоман Путин решил создать партию
Бывший сотрудник ФСБ и предприниматель Роман Путин, являющийся двоюродным племянником президента России, объявил о создании своей собственной партии. В интервью газете "Коммерсант" он рассказал, что не обсуждал свои политические планы ни с администрацией Кремля, и лично с Владимиром Путиным.
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с чего всё началось
Эксперты отмечают, что нишевые партии не имеют больших перспектив, а родство с высокопоставленными политиками у избирателей восторга не вызывает. По словам Романа Путина, движение «Люди дела», на базе которого планируется запуск партии, было создано месяц назад, в феврале.Коммерсантъвчера в 19:06
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Музыка
Участники Евровидения выступят в 2021 году с новыми песнями
Организаторы "Евровидения" приняли решение, что участники должны будут выступить с новыми песнями в следующем году, сообщается пресс-служба смотра.
Общество
В Италии число умерших от коронавируса побило суточный рекорд
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Общество
На Манежной площади в Москве демонтировали памятник Жукову
Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве был демонтирован, его вернут после реставрации, которая приурочена к 75-й годовщине Победы.
Общество
Bloomberg рассказал о жесткой позиции России в нефтяной войне
Россия не собирается просить перемирия в нефтяной войне с Саудовской Аравией, сообщает Bloomberg.
Общество
В Коммунарке рассказали о вариантах развития пандемии коронавируса
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал два варианта развития пандемии коронавируса.
Общество
На Украине число заразившихся коронавирусом возросло до 39
Число зараженных коронавирусом на Украине выросло с 29 до 39, десять новых случаев выявлены в Черновицкой области, сообщила в пятницу пресс-служба минздрава.
Общество
В России обнаружили 54 новых случая заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 54 случая заражения COVID-2019, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб.
Энергетика
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Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
Энергетика
Песков не считает катастрофой цену на нефть в $25
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Здоровье
Ляшко: украинцы начали заражать коронавирусом друг друга
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что на Украине уже зафиксированы случаи заражения коронавирусом внутри страны.
Армия и оружие
Польское СМИ испугалось российского «электронного колпака» для Европы
Энергетика
Bloomberg: аналитики допустили падение цены на нефть до $5
Агентство Bloomberg провело опрос среди нефтяных трейдеров касательно ситуации с падением цен на нефть в мире.
Происшествия
В США угнали фургон с туалетной бумагой
Полицейские американского штат Северная Каролина обнаружили угнанный фургон с 18 тыс. фунтов (боле 8,1 тыс. кг) туалетной бумаги.
Здоровье
FT: странная аномалия коронавируса зафиксирована в Германии
Авторитетное британское издание Financial Times обратило внимание на странную аномалию с коронавирусом Covid-19, которая фиксируется в Германии.
Общество
В России ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
С 18 марта в Югре введен режим повышенной готовности.
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Космос
Коронавирус не мог прилететь к нам из космоса
Нет, новый коронавирус не пришел из космоса.
Происшествия
В Москве пациентка с коронавирусом умерла из-за отрыва тромба
Гаджеты
Apple представила новые MacBook Air и iPad Pro
Накануне «яблочная» компания из США представила свои новые гаджеты, которые, что уже стало нормой для Apple, стоят примерно около 1 тысячи долларов – MacBook Air ровно 1 тысячу, а iPad Pro (в зависимости от диагонали монитора) обойдется примерно в 800-950 долларов.
Общество
В Ставрополе рассказали о карантине из-за подозрения на коронавирус
В местных СМИ и социальных сетях утверждается, что госпитализированная с подозрением на коронавирус - главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова.
Футбол
Нападающий «Вест Бромвича» подхватил коронавирус
Форвард английского «Вест Бромвича» Чарли Остин заразился коронавирусом.
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Супруги Скабеева и Попов отказались видеться из-за коронавируса
На прошлой неделе ВОЗ признала вспышку коронавируса пандемией.
Общество
WSJ: в Минэнерго США предлагают нефтяной союз с Эр-Риядом с возможным выходом из ОПЕК
Группа должностных лиц в Министерстве энергетики США убеждает администрацию президента Дональда Трампа сформировать альянс с Саудовской Аравией с целью регулирования мировых цен на нефть, что может привести к выходу королевства из состава ОПЕК.
Наука
Выявлена наиболее подверженная коронавирусу группа крови
Исследовались 2173 заразившихся коронавирусом пациента из Уханя и Шэньчжэня. Выявлена наиболее подверженная коронавирусу группа крови.
Кино
«Соник в кино» стал самой кассовой экранизацией видеоигр в США
Общество
В Великобритании закроют пабы и кинотеатры из-за коронавируса
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в пятницу, 20 марта, объявил о временном закрытии в стране точек питания, развлекательных центров и спортзалов из-за вспышки коронавируса.
Происшествия
На Украине сообщили о новом подозреваемом в делах Евромайдана
Украинские правоохранители подозревают бывшего руководителя подразделения МВД в незаконном препятствовании проведению 30 ноября 2013 года мирных собраний граждан на Майдане в Киеве, сообщила в пятницу пресс-служба офиса генпрокурора Украины.
Происшествия
В Приамурье женщине грозит штраф из-за фейка о коронавирусе
Женщине может грозить штраф от 30 тыс. до 100 тыс. рублей.
Хоккей
Умарк: шведский журналист извинился за искажение моих слов
Нападающий уфимского хоккейного клуба "Салават Юлаев" Линус Умарк заявил РИА Новости, что шведский журналист извинился за искажение его цитаты.