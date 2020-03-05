Политика

Вести.RuВести.RuРоман Путин решил создать партию

Бывший сотрудник ФСБ и предприниматель Роман Путин, являющийся двоюродным племянником президента России, объявил о создании своей собственной партии. В интервью газете "Коммерсант" он рассказал, что не обсуждал свои политические планы ни с администрацией Кремля, и лично с Владимиром Путиным.
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с чего всё началось

Двоюродный племянник президента намерен принять участие в думских выборах

Эксперты отмечают, что нишевые партии не имеют больших перспектив, а родство с высокопоставленными политиками у избирателей восторга не вызывает. По словам Романа Путина, движение «Люди дела», на базе которого планируется запуск партии, было создано месяц назад, в феврале.
Коммерсантъвчера в 19:06

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Двоюродный племянник Путина создаст партию

РИА Новости06:17

Двоюродный племянник Путина сообщил о планах по созданию партии

РБК01:18

«Коммерсант»: Племянник Путина создает новую партию

URA.Ruвчера в 22:16

Двоюродный племянник Владимира Путина объявил о создании партии

Эхо Москвы03:04

Племянник Путина собирается создать свою партию

Znak.comвчера в 22:45

Племянник Путина высказался об альтернативе президенту

Lenta.ru01:08

Роман Путин — о задачах новой партии

Коммерсантъвчера в 19:06
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Музыка

Участники Евровидения выступят в 2021 году с новыми песнями

Организаторы "Евровидения" приняли решение, что участники должны будут выступить с новыми песнями в следующем году, сообщается пресс-служба смотра.
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Общество

В Италии число умерших от коронавируса побило суточный рекорд

Всего в Италии на 20 марта от коронавируса умерли более 4 тыс. человек, число зараженных в настоящий момент составляет более 37 тыс. С начала вспышки, включая вылечившихся и умерших, зафиксировано более 47 тыс. случаев заражения.
РБК 15:13
Общество

На Манежной площади в Москве демонтировали памятник Жукову

Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве был демонтирован, его вернут после реставрации, которая приурочена к 75-й годовщине Победы.
RT на русском 07:32
Общество

Bloomberg рассказал о жесткой позиции России в нефтяной войне

Россия не собирается просить перемирия в нефтяной войне с Саудовской Аравией, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru 16:52
Общество

В Коммунарке рассказали о вариантах развития пандемии коронавируса

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал два варианта развития пандемии коронавируса.
Газета.Ru 09:28
Общество

На Украине число заразившихся коронавирусом возросло до 39

Число зараженных коронавирусом на Украине выросло с 29 до 39, десять новых случаев выявлены в Черновицкой области, сообщила в пятницу пресс-служба минздрава.
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Общество

В России обнаружили 54 новых случая заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 54 случая заражения COVID-2019, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб.
Газета.Ru 11:09
Происшествия

В общежитии Московского университета пищевых производств возник пожар

РИА Новости 16:24
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Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель

Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
РИА Новости 16:03
Энергетика

Песков не считает катастрофой цену на нефть в $25

Стоимость нефти марки Brent в $25 за баррель неприятна, но не является катастрофой, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ТАСС 06:31
Здоровье

Ляшко: украинцы начали заражать коронавирусом друг друга

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что на Украине уже зафиксированы случаи заражения коронавирусом внутри страны.
Shraibikus News 03:55
Армия и оружие

Польское СМИ испугалось российского «электронного колпака» для Европы

РИА Новости 13:42
Энергетика

Bloomberg: аналитики допустили падение цены на нефть до $5

Агентство Bloomberg провело опрос среди нефтяных трейдеров касательно ситуации с падением цен на нефть в мире.
RT на русском 02:45
Происшествия

В США угнали фургон с туалетной бумагой

Полицейские американского штат Северная Каролина обнаружили угнанный фургон с 18 тыс. фунтов (боле 8,1 тыс. кг) туалетной бумаги.
Известия 11:04
Здоровье

FT: странная аномалия коронавируса зафиксирована в Германии

Авторитетное британское издание Financial Times обратило внимание на странную аномалию с коронавирусом Covid-19, которая фиксируется в Германии.
Недвижимость.RU 16:45
Общество

В России ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

С 18 марта в Югре введен режим повышенной готовности.
Муксун.fm вчера в 11:09
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru вчера в 16:07
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Коронавирус не мог прилететь к нам из космоса

Нет, новый коронавирус не пришел из космоса.
V-kosmose.com 18 марта в 00:44
Происшествия

В Москве пациентка с коронавирусом умерла из-за отрыва тромба

Газета.Ru вчера в 14:05
Гаджеты

Apple представила новые MacBook Air и iPad Pro

Накануне «яблочная» компания из США представила свои новые гаджеты, которые, что уже стало нормой для Apple, стоят примерно около 1 тысячи долларов – MacBook Air ровно 1 тысячу, а iPad Pro (в зависимости от диагонали монитора) обойдется примерно в 800-950 долларов.
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В Ставрополе рассказали о карантине из-за подозрения на коронавирус

В местных СМИ и социальных сетях утверждается, что госпитализированная с подозрением на коронавирус - главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова.
РИА Новости 07:14
Футбол

Нападающий «Вест Бромвича» подхватил коронавирус

Форвард английского «Вест Бромвича» Чарли Остин заразился коронавирусом.
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Общество

Супруги Скабеева и Попов отказались видеться из-за коронавируса

На прошлой неделе ВОЗ признала вспышку коронавируса пандемией.
РИА Новости 12:18
Общество

WSJ: в Минэнерго США предлагают нефтяной союз с Эр-Риядом с возможным выходом из ОПЕК

Группа должностных лиц в Министерстве энергетики США убеждает администрацию президента Дональда Трампа сформировать альянс с Саудовской Аравией с целью регулирования мировых цен на нефть, что может привести к выходу королевства из состава ОПЕК.
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Выявлена наиболее подверженная коронавирусу группа крови

Исследовались 2173 заразившихся коронавирусом пациента из Уханя и Шэньчжэня. Выявлена наиболее подверженная коронавирусу группа крови.
Piter.tv 17 марта в 11:28
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«Соник в кино» стал самой кассовой экранизацией видеоигр в США

CyberSport.ru 18 марта в 04:07
Общество

В Великобритании закроют пабы и кинотеатры из-за коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в пятницу, 20 марта, объявил о временном закрытии в стране точек питания, развлекательных центров и спортзалов из-за вспышки коронавируса.
Известия 14:14
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На Украине сообщили о новом подозреваемом в делах Евромайдана

Украинские правоохранители подозревают бывшего руководителя подразделения МВД в незаконном препятствовании проведению 30 ноября 2013 года мирных собраний граждан на Майдане в Киеве, сообщила в пятницу пресс-служба офиса генпрокурора Украины.
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Происшествия

В Приамурье женщине грозит штраф из-за фейка о коронавирусе

Женщине может грозить штраф от 30 тыс. до 100 тыс. рублей.
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Умарк: шведский журналист извинился за искажение моих слов

Нападающий уфимского хоккейного клуба "Салават Юлаев" Линус Умарк заявил РИА Новости, что шведский журналист извинился за искажение его цитаты.
РИА Новости вчера в 09:32
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Российский предприниматель
Российский предприниматель и общественный деятель. С 2011 года - председатель совета директоров ООО «Группа компаний МРТ», совладелец компании «МРТ-АВИА», производящей на территории России лёгкие летательные аппараты - гиропланы. 2012-2013 годы - советник по социально-экономическим вопросам губернатора Новосибирской области.
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