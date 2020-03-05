Эксперты отмечают, что нишевые партии не имеют больших перспектив, а родство с высокопоставленными политиками у избирателей восторга не вызывает. По словам Романа Путина, движение «Люди дела», на базе которого планируется запуск партии, было создано месяц назад, в феврале.

с чего всё началось

Бывший сотрудник ФСБ и предприниматель Роман Путин, являющийся двоюродным племянником президента России, объявил о создании своей собственной партии. В интервью газете "Коммерсант" он рассказал, что не обсуждал свои политические планы ни с администрацией Кремля, и лично с Владимиром Путиным.

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