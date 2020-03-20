Политика

Вести.RuВести.RuРоман Путин решил создать партию

Бывший сотрудник ФСБ и предприниматель Роман Путин, являющийся двоюродным племянником президента России, объявил о создании своей собственной партии. В интервью газете "Коммерсант" он рассказал, что не обсуждал свои политические планы ни с администрацией Кремля, и лично с Владимиром Путиным.
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с чего всё началось

Двоюродный племянник президента намерен принять участие в думских выборах

Эксперты отмечают, что нишевые партии не имеют больших перспектив, а родство с высокопоставленными политиками у избирателей восторга не вызывает. По словам Романа Путина, движение «Люди дела», на базе которого планируется запуск партии, было создано месяц назад, в феврале.
Коммерсантъвчера в 19:06

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Двоюродный племянник Путина создаст партию

РИА Новости06:17

Двоюродный племянник Путина сообщил о планах по созданию партии

РБК01:18

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Коммерсантъвчера в 19:06

Двоюродный племянник Владимира Путина объявил о создании партии

Эхо Москвы03:04

Племянник Путина собирается создать свою партию

Znak.comвчера в 22:45

«Коммерсант»: Племянник Путина создает новую партию

URA.Ruвчера в 22:16

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Lenta.ru01:08
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Большунов: в последней гонке сезона норвежцы приняли меня за своего

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В Москве на 30% упало количество поездок на метро

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Российский предприниматель и общественный деятель. С 2011 года - председатель совета директоров ООО «Группа компаний МРТ», совладелец компании «МРТ-АВИА», производящей на территории России лёгкие летательные аппараты - гиропланы. 2012-2013 годы - советник по социально-экономическим вопросам губернатора Новосибирской области.
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