РПЛ
Матч ТВРоман Широков: «Весь футбол „Краснодара“ держится на Ари»
Ушел Перейра, лицо команды в центре поля. Остался Ари, он играет в старый краснодарский футбол, одно-два касания, другие под него подстраиваются.
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Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 05:12, Ашберн
Общество
Онищенко рассказал, как сокращение зимы повлияет на биоритмы россиян
Зампредседателя Комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко рассказал порталу URA.RU о том, как сокращение зимнего периода повлияет на биоритмы россиян.
Life.ru вчера в 14:49
Единоборства
Головкин победил Деревянченко под гул болельщиков
Награждение Головкина чемпионскими поясами прошло под гул болельщиков.
Lenta.ru 00:06
Происшествия
20 человек пострадали в ДТП с автобусом в Нижегородской области
В Гагинском районе Нижегородской области перевернулся туристический автобус.
Российская газета 04:28
Происшествия
Опубликовано видео с места убийства студентки в Домодедово
Появилось видео с места убийства 17-летней девушки в подмосковном Домодедово.
РИА Новости вчера в 11:44
Политика
Представители Киева посетят Донбасс на следующей неделе
Известия вчера в 17:02
Общество
В Турции обратили внимание на русское слово из 32 букв
Турецкое издание Medya Günlüğü предложило тем, кто изучает русский язык, попытаться произнести восемь его самых длинных слов.
Lenta.ru 04:56
Культура
Макеевский шахтер Леонид Сергиенко победил в телешоу «Голос 60+»
Вечерний курьер 02:17
Армия и оружие
В Сети высмеяли созданную на деньги США украинскую «бронешлюпку»
Пользователи социальных сетей оценили созданный для ВМС Украины новый бронекатер проекта "Гюрза-М". Об этом сообщает "Российская газета".
Газета.Ru вчера в 11:10
Фигурное катание
Фигуристка Трусова обошла Загитову на японском турнире
Александре Трусовой, фигуристке из России, удалось обойти свою соотечественницу Алину Загитову в японском турнире Japan Open, набрав 160,53 балла.
Discover24 вчера в 07:27
Шоу-бизнес
Маргарита Грачева, которой муж отрубил руки, выходит замуж
Жительница Серпухова Маргарита Грачева, которой в декабре 2017 года муж в приступе ревности отрубил кисти рук, готова вновь связать себя узами брака.
Московский Комсомолец 04 октября в 08:48
Авто
Сбербанк создал компанию для продажи автомобилей
Ранее источники РБК сообщили, что госбанк намерен запустить собственный сервис по продаже автомобилей.
РБК 03:00
Армия и оружие
Пентагон прокомментировал планы Турции начать операцию в Сирии
Министр обороны США Марк Эспер прокомментировал заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о готовности страны начать военную операцию на севере Сирии.
Известия вчера в 15:16
Армия и оружие
Авиация НАТО опубликовала снимок Су-34 в рамке прицела
Рифей-Пермь 04 октября в 15:41
Единоборства
Исраэль Адесанья нокаутировал Роберта Уиттакера и стал чемпионом UFC
По совести Уиттакер был нокаутирован уже в конце первого раунда, но в ММА, как известно, рефери не отсчитывает нокдауны, и Роберта спас гонг на перерыв, прозвучавший спустя мгновение после падения чемпиона.
Чемпионат 03:15
Происшествия
В США произошел взрыв на фестивале «Октоберфест»
В американском городе Хантингтон-Бич на фестивале пива "Октоберфест" произошел взрыв трансформатора, передает NBC.
Газета.Ru 02:58
Политика
Второй разведчик готовит жалобу на Трампа из-за его связей с Украиной
Второй разведчик готовит жалобу на Трампа из-за его отношений с Украиной Еще один сотрудник разведки Соединенных Штатов готовит рапорт с жалобой на американского президента Дональда Трампа.
РЕН ТВ 04 октября в 23:21
Политика
ФБР допросило депутата Госдумы в нью-йоркском аэропорту
Сотрудник Федерального бюро расследований (ФБР) США час допрашивал в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, прибывшую на форум «Диалог Форт-Росс».
Ведомости 03:53
Общество
МЧС предупредило о сильном ветре и дожде со снегом в Москве
РИА Новости 02:55
Шоу-бизнес
Дочь Любови Толкалиной выходит замуж
Дочь актрисы Любови Толкалиной и режиссёра Егора Кончаловского Маша сообщила подписчикам радостную новость.
Bimru.ru 02:15
Здоровье
Главврач саратовской больницы уволен за перевозку пациентов с овощами
Российская газета вчера в 01:55
Культура
Навка рассказала о конфликте с Рудковской
Довлатова спросила, действительно ли Рудковской пришлось сдвинуть даты своего шоу из-за ледовой сказки Навки, чтобы они не выпали на один и тот же день.
Рамблер 03 октября в 15:27
Футбол
Азар двумя словами прокомментировал дебютный гол за «Реал»
Бомбардир.ру 02:06
Политика
Туркмения отказала журналисту «Комсомольской правды» в визе на саммит СНГ
Журналисту "Комсомольской правды" Дмитрию Смирнову отказали в выдаче туркменской визы для работы на саммите лидеров стран СНГ в Ашхабаде, рассказал РИА Новости главный редактор издания Владимир Сунгоркин, отметив, что не понимает причин такого решения туркменской стороны.
РИА Новости 05:07
Политика
В Испании заявили о смене ролей России и США в мировой политике
Бывший министр иностранных дел Испании Ана Паласио заявила о смене глобальных ролей России и США.
RT на русском 03:13
Хоккей
Бывший хоккеист «Сибири» Самвел Мнацян скончался в возрасте 29 лет
Московский Комсомолец вчера в 22:47
Общество
Во Владивостоке над новым танкером «Михаил Лазарев» поднят флаг России
Торжественная церемония поднятия государственного флага РФ на новом танкере ледового класса Arc7 "Михаил Лазарев", принадлежащем компании "Совкомфлот", состоялась у причала Морского вокзала во Владивостоке.
ТАСС вчера в 22:55
Происшествия
Семь человек задержаны после стрельбы на заводе на Кубани
Известия 04 октября в 05:18
Политика
В Польше поклонника бандеровцев заставили съесть красно-черный флажок
REGNUM вчера в 16:09