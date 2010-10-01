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Матч ТВМатч ТВРоман Широков: «Весь футбол „Краснодара“ держится на Ари»

Краснодар — Спартак
сегодня
в 12:00
Чемпионат России
Стадион «Краснодар»
4 фото
Ушел Перейра, лицо команды в центре поля. Остался Ари, он играет в старый краснодарский футбол, одно-два касания, другие под него подстраиваются.
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Роман Широков
Российский футболист
Российский футболист. Заслуженный мастер спорта России. Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008. Трёхкратный чемпион России. Двукратный обладатель суперкубка России, обладатель кубка и суперкубка УЕФА в составе «Зенита». По завершении карьеры работал экспертом на Матч ТВ. Председатель Общероссийского профсоюза футболистов, а также входит в число 20 арбитров Палаты по разрешению споров РФС. Советник министра физической культуры, спорта и работы с молодёжью Московской области Романа Терюшкова.
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