Наследники Дмитрия Босова, который покончил с собой в мае, совершили первую сделку с его активами. 18 июня состоялась продажа угольного месторождения на Таймыре, которое приобрел миллиардер Роман Троценко, пишет Forbes со ссылкой на вдову Босова. Эту информацию изданию подтвердил сам Троценко.

Наследники Босова продали его актив на Таймыре миллиардеру Троценко

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