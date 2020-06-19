Экономика
РБКНаследники Босова продали его актив на Таймыре миллиардеру Троценко
Наследники Дмитрия Босова, который покончил с собой в мае, совершили первую сделку с его активами. 18 июня состоялась продажа угольного месторождения на Таймыре, которое приобрел миллиардер Роман Троценко, пишет Forbes со ссылкой на вдову Босова. Эту информацию изданию подтвердил сам Троценко.
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Лодыгин рассказал, как подрался с Дзюбой в раздевалке «Зенита»
Бывший вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин поделился воспоминаниями о драке с форвардом Артёмом Дзюбой в раздевалке.
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РБК вчера в 21:12
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Акции «Яндекса» обновили исторический максимум
Акции компании «Яндекс» на Московской бирже обновили рекорд по стоимости, превысив отметку 3160 руб. за бумагу.
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В Крыму задержали украинца при попытке незаконно попасть в Россию
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Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ.
Газета.Ru вчера в 06:18
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Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России
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