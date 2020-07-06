По словам Вильфанда, температура воды в Сочи достигла 24-25 градусов тепла, в Геленджике и Туапсе - 26 градусов тепла.

с чего всё началось

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