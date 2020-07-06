Общество

Дни24Дни24Роман Вильфанд назвал курорты России с самым теплым морем

В России определили курорты, привлекающие туристов самым теплым и «ласковым» морем. Сведения предоставил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд. В Ялте и Евпатории, расположенных на полуострове Крым, море прогрелось до 26 градусов.
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с чего всё началось

Гидрометцентр назвал курорты с самым теплым морем в России

По словам Вильфанда, температура воды в Сочи достигла 24-25 градусов тепла, в Геленджике и Туапсе - 26 градусов тепла.
ТАССвчера в 23:11

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Гидрометцентр рассказал, где в России самое теплое море

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ТАССвчера в 23:11

Гидрометцентр назвал курорты России с самым теплым морем

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Гидрометцентр РФ рассказал, где в России самое теплое море

REGNUMвчера в 23:29

В Гидрометцентре назвали российские курорты с самым теплым морем

ТК Звездавчера в 23:24

Названы курорты с самым теплым морем в России

Комсомольская правдавчера в 23:21

Названы российские курорты с самым теплым морем

Известия01:51
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Религия

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Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл направил открытое письмо опальному лишенному сана священнику Сергию (Николаю Романову), в котором рассказал, как тот скрыл от Русской православной церкви свою судимость ради получения сана.
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Суд оштрафовал журналистку Прокопьеву по делу об оправдании терроризма

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Речь идет о лентах, выпущенных за последнее десятилетие.
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Армия и оружие

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Армия и оружие

В Германии расформировали роту отряда спецназа из-за экстремизма

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Армия и оружие

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Разрабатываемая в России вакцина от нового типа коронавируса COVID-19 заинтересовала Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).
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Армия и оружие

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