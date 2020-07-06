Общество
Дни24Роман Вильфанд назвал курорты России с самым теплым морем
В России определили курорты, привлекающие туристов самым теплым и «ласковым» морем. Сведения предоставил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд. В Ялте и Евпатории, расположенных на полуострове Крым, море прогрелось до 26 градусов.
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с чего всё началось
По словам Вильфанда, температура воды в Сочи достигла 24-25 градусов тепла, в Геленджике и Туапсе - 26 градусов тепла.ТАССвчера в 23:11
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Наука
Ядовитые железы были обнаружены у южноамериканской амфибии
Специалисты изучили кольчатых червяг Siphonops annulatus, обитающих в Южной Америке, и выяснили, что порядка 250 млн лет назад они могли обзавестись нынешним внешним видом.
Evo-rus.com 03:15
Гаджеты
Xiaomi выпустила новые беспроводные наушники за 22 доллара
Отмечается, что новинка является аналогом беспроводных наушников от Apple.
Evo-rus.com 04:02
Армия и оружие
Украина испытала турецкий боевой беспилотник
Испытания турецкого дрона Bayraktar ТВ2 провели вооруженные силы Украины, соответствующий видеоролик опубликован 3 июля в Facebook информационного агентства Defense Express.
ИА Красная Весна 04 июля в 13:23
Здоровье
В Монголии выявили еще одного заразившегося бубонной чумой
На западе Монголии в регионе Баян-Улгий, неподалеку от границы с Россией и Китаем, выявили еще один случай заражения бубонной чумой.
Российская газета 04:17
Религия
Патриарх Кирилл призвал сохранить за собором Святой Софии статус музея
Москва, 6 июля 2020, 11:44 — REGNUM Музейный статус храма Святой Софии в Турции необходимо сохранить, заявил 6 июля патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
REGNUM 04:44
Технологии
Microsoft представила Windows 10 в новом дизайне
Evo-rus.com 01:39
Религия
Митрополит обвинил опального священника с судимостью во лжи ради получения сана
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл направил открытое письмо опальному лишенному сана священнику Сергию (Николаю Романову), в котором рассказал, как тот скрыл от Русской православной церкви свою судимость ради получения сана.
Lenta.ru 04:35
Игры
Улучшенные текстуры поверхности в новом трейлере масштабного мода HD Reworked Project для The Witcher 3
Srnsk 05:50
Кино
Канал НСТ опубликовал десятку лучших хорроров последнего десятилетия
Речь идет о лентах, выпущенных за последнее десятилетие.
Evo-rus.com вчера в 02:52
Происшествия
Мосгорсуд отменил продление ареста стрелявшему в коллег полицейскому
Мосгорсуд отменил постановление Пресненского суда о продлении срока содержания под стражей полицейскому Алексею Смирнову и отправил его на новое рассмотрение.
Российская газета 05:59
Здоровье
Защищающий от рака и укрепляющий кости продукт назвал диетолог
Evo-rus.com 03 июля в 13:33
Армия и оружие
Авиабазу в Ливии с турецкими ЗРК показали на фото со спутника
Газета.Ru вчера в 11:14
Общество
Почти 8 тысяч новосибирских выпускников сдают ЕГЭ по русскому языку
Новосибирск, 6 июля 2020, 11:02 — REGNUM В Новосибирске Единый государственный экзамен по русскому языку 6 и 7 июля будут сдавать7 827 выпускников школ, которые планируют поступать в высшие учебные заведения.
REGNUM 04:02
Армия и оружие
В Германии расформировали роту отряда спецназа из-за экстремизма
Мир новостей 04 июля в 07:16
Происшествия
ФСБ изъяла у курьеров 55 кг наркотиков
Коммерсантъ 04:58
Кино
HBO Max выпустил «окончательную редакцию» фильма «Бэтмен против Супермена»
К новой версии картины 2016-го года прилагается и новый постер В «окончательную редакцию» вошли полчаса расширенных и вырезанных на монтаже сцен, что делает вариант фильма, выпущенного в кинотеатрах, более жёстким, чем можно демонстрировать при рейтинге PG-13.Но такая «цензура» вызвала многочисленные жалобы критиков и фанатов вселенной DC Comics на некорректное повествование, пишет Wrap.
Inc-news.ru 05:46
Здоровье
Витамин D снижает риск развития болезней сердца
Специалисты обратили внимание, что в 25 из 32 таких работ была выявлена взаимосвязь низких показателей витамина D с повышенным риском развития артериальной гипертонии.
Медпульс вчера в 17:05
Политика
Производитель опроверг связь мороженого «Радуга» с ЛГБТ
Никакой связи не вижу между нашим радостным мороженым и флагом ЛГБТ.
Евразия Daily 03 июля в 18:04
Армия и оружие
В России увеличили дальность поражения электромагнитных пушек до 10 км
Online47.ru 04 июля в 21:58
Общество
Российская вакцина от COVID-19 заинтересовала ВОЗ
Разрабатываемая в России вакцина от нового типа коронавируса COVID-19 заинтересовала Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).
Газета.Ru вчера в 21:15
Гаджеты
Xiaomi выпустит ноутбук RedmiBook 16 с процессором Intel Core i7
Как сообщает ToDay News Ufa, в мае 2020 года был представлен ноутбук RedmiBook 16 на платформе AMD.
ToDay News Ufa 05:05
Игры
MudRunner выйдет на Android и iOS уже 15 июля
Издательство Focus Home Interactive и разработчики из студии Saber Interactive объявили, что MudRunner выйдет на Android и iOS уже 15 июля.
Игромания.ру 03:41
Происшествия
Девятилетняя девочка погибла от удара током в фонтане под Волгоградом
В Волгоградской области девятилетняя девочка погибла в результате короткого замыкания в фонтане, из которого пыталась достать кепку.
Известия вчера в 17:12
Кино
Фанат The Witcher показал, как выглядела бы взрослая Цири из сериала «Ведьмак»
Поклонник серии игр The Witcher и сериала «Ведьмак» показал, как может выглядеть взрослая Цири в шоу от Netflix.
CyberSport.ru 05:56
Общество
На Дальнем Востоке началось строительство атомного ледокола «Лидер»
На судостроительной верфи в городе Большой Камень Приморского края состоялась первая резка металла для строительства сверхмощного атомного ледокола «Лидер» проекта 10510.
Известия 03:44
Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Главнокомандующий ВМС Украины Алексей Неижпапа заявил о готовности Киева к войне с Россией.
РИА Новости 04:34