Общество

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваРоман Вильфанд посоветовал москвичам забыть о снеге в ближайшие дни

При температуре до плюс шести градусов о снеге можно временно забыть, — резюмировал глава Гидрометцентра в интервью РИА Новости. Ранее столичных водителей призвали к осторожности из-за сильного ветра.
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Синоптики предупредили о снегопаде в Москве

Газета.Ru01:03

Москвичам посоветовали временно забыть о снеге

Москва 2400:00

Синоптик прогнозирует отсутствие снега в Москве в ближайшую неделю

RT на русскомвчера в 21:32

Москвичам посоветовали забыть на время о снеге

Общественное телевидение Россиивчера в 22:14

Роман Вильфанд посоветовал москвичам забыть о снеге в ближайшие дни

Вечерняя Москвавчера в 21:35

Синоптики посоветовали москвичам не ждать снега в течение недели

РБКвчера в 22:46

Синоптик посоветовал москвичам не ждать снега на Новый год

News.ruвчера в 21:16
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Политика

Премьер Украины прокомментировал ход переговоров по транзиту газа

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что украинская сторона намерена отстаивать национальные интересы на переговорах по транзиту российского газа.
RT на русском 05:08
Происшествия

В Карелии проигравший спор москвич сбросил с вертолета Gelandewagen

По сообщениям в социальных сетях, вертолет в Петрозаводске арендовали два жителя Москвы, один из которых был вынужден сбросить свой автомобиль, проиграв спор.
ТАСС 03:42
Происшествия

При стрельбе на Лубянке погиб сотрудник ФСБ

РБК вчера в 13:09
Общество

Шведскую журналистку поразила атмосфера в российских поездах

Журналистка Анна-Лена Лаурен в статье для шведской газеты Dagens Nyheter рассказала о своих впечатлениях от путешествия на поезде по России, отметив царящую в нем дружелюбную атмосферу.
РИА Новости 02:33
Политика

Путин рассказал об участии Кадырова в спецоперациях

Lenta.ru вчера в 05:22
Авто

Дилеры предупредили о подорожании автомобилей с января 2020 года

Тарантас Ньюс вчера в 23:09
Шоу-бизнес

Людмилу Максакову госпитализировали в Москве

Актрису Людмилу Максакову госпитализировали в Москве. Максакова сама прибыла в больницу, пожаловавшись на плохое самочувствие.
Рамблер 01:56
Футбол

Тренер Слуцкий возглавил «Рубин»

Накануне.Ru вчера в 19:34
Экономика

ВТБ решил продать долю в зерновом бизнесе

ВТБ до конца текущего года намерен продать долю в зерновом бизнесе.
РБК 04:04
Политика

Путин поддержал идею межпарламентского диалога в нормандском формате

Российский лидер Владимир Путин поддержал идею организовать межпарламентский диалог в нормандском формате.
RT на русском 05:06
Политика

На Украине отказались считать земли за пределами Московской области русскими

«Если от России отделить территории, которые были присоединены с помощью крови, насилия, предательства и лжи, то "исконно русские" болота, оставшиеся после этого, могут легко поместиться в пределах одной Московской области», — заявил он.
Lenta.ru 03:25
Происшествия

В центре Москвы задержали группу молодых людей с пистолетами

РИА Новости 01:22
Общество

Суд в Италии постановил экстрадировать Коршунова в США

Суд в Италии постановил экстрадировать топ-менеджера Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александра Коршунова в США из-за обвинений в промышленном шпионаже.
Коммерсантъ 05:03
Космос

Новый космический корабль Starliner в пятницу впервые отправится к МКС

В пятницу к МКС стартует новейший космический корабль Starliner, разработанный и построенный для NASA компанией Boeing.
Росбалт вчера в 16:40
Политика

Россия согласилась вернуть долг Украине

О согласии России вернуть долг Украине, возникший после решения Стокгольмского арбитража, сообщил источник в российской делегации, передает «Интерфакс».
Lenta.ru 05:13
Кино

IMDB назвал самые ожидаемые фильмы 2020 года

Коммерсантъ вчера в 22:45
Биатлон

Этап Кубка мира по биатлону в Анси стартует мужским спринтом

Во французском Анси сегодня, 19 декабря, стартует третий этап Кубка мира по биатлону.
Нева Спорт 18 декабря в 18:04
Общество

Роскачество составило рейтинг российских игристых вин

Эксперты Роскачества составили рейтинг игристых вин из российского винограда в ценовой категории до 1 тыс. рублей за бутылку, сообщают «Известия».
RT на русском 01:16
Футбол

Украинец Зозуля выступил с заявлением после скандала

Нападающий испанского "Альбасете" и сборной Украины Роман Зозуля дал пресс-конференцию, в которой разъяснил свою позицию по политическим вопросам.
Газета.Ru вчера в 13:30
Общество

В России предложили провести перепись сим-карт

Чернышов предложил ведомству три инициативы, направленные на борьбу с серыми сим-картами: запуск федеральной платформы-агрегатора для граждан и компаний для верификации сведений о количестве зарегистрированных карт, проведение всероссийской инвентаризации выданных действующих карт и усиление противодействия криминального оборота серых сим-карт.
Lenta.ru 04:35
Общество

МВД попросило дать полицейским право изымать детей из семьи

В МВД подчеркнули, что уже подготовили необходимые предложения, которые вносят корректировки в 77-ю статью и наделяют полицейских соответствующими полномочиями.
Телеканал 360° вчера в 23:40
Транспорт

Правительство утвердило новые правила маркировки автомобилей

Автовладельцы со следующего года будут обязаны наносить специальную полицейскую маркировку на кузов или раму автомобиля в случае утраты оригинального VIN-номера или номера кузова, следует из постановления правительства.
РИА Новости вчера в 07:03
Политика

МИД Украины предложил Путину вспомнить, как Москва подчинялась Киеву

МИД Украины готовит официальное заявление относительно высказывания президента России Владимира Путина о том, что при формировании СССР в состав Украины были включены «исконно русские территории».
REGNUM 04:16
Гаджеты

В преддверии 2020 года UL Benchmarks объявила об окончании поддержки 3DMark 11, PCMark 7 и Powermark

14 января 2020 года Microsoft прекратит поддержку Windows 7 — в этой связи и UL Benchmarks решила завершить поддержку ряда своих продуктов.
3DNews 04:17
Авто

Hyundai показал седан дешевле Solaris

Южнокорейский бренд показал официальный скетч Aura, который займет нишу самого доступного авто в линейке Hyundai, потеснив Solaris.
Авторамблер 17 декабря в 05:04
Происшествия

В доме у предполагаемого стрелка с Лубянки нашли винтовки и патроны

Следователи обнаружили четыре винтовки и травматический пистолет при обысках в доме у Евгения Манюрова, которого СМИ называют человеком, открывшим стрельбу на Лубянке 19 декабря.
Газета.Ru 01:55
Хоккей

Овечкин занял третье место в рейтинге лучших игроков НХЛ десятилетия

Российский хоккеист Александр Овечкин появился в списке 100 лучших игроков НХЛ десятилетия.
VSE42.RU 02:47
Армия и оружие

Армия Хафтара дала ПНС Ливии 72 часа, чтобы покинуть Триполи и Сирт

РИА Новости 02:48
Культура

Опубликован рейтинг самых популярных российских актеров 2019 года

Политическая Экспертиза 03:36
Политика

Россия ответит зеркально на санкции США — Путин

18 декабря комитет Сената по иностранным делам одобрил расширение ограничительных мер в отношении России, которые распространяются на российский госдолг, банковский сектор, энергетические проекты, индивидуальные санкции введены против политиков и бизнесменов РФ, а также 24 сотрудников ФСБ, которых США считают причастными к конфликту в Керченском проливе и задержанию украинских моряков.
Украина.ру вчера в 05:56
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