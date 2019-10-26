Футбол
Газета.RuТедеско поделился мыслями о тактике перед игрой с «Локомотивом»
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско поделился мыслями о тактике перед игрой с "Локомотивом" в рамках 14-го тура чемпионата России по футболу. Об этом сообщает "Чемпионат.com".
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Тедеско меняет «Спартак», Медведева и багаж Тутберидзе, «Вашингтон» и Кузнецов в огне
Спорт-Экспрессвчера в 11:00
Доменико Тедеско: Не думаю, что «Локо» сыграет со «Спартаком» так, как с «Ювентусом»
Советский спортвчера в 09:23
«Таблица никогда не врет. Но „Локомотив“ мы не боимся». Тедеско готов к дерби
Sport24.ruвчера в 08:30
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Политика
Опубликовано видео с места предположительной ликвидации лидера ИГ
Телеведущий Владимир Соловьев опубликовал в Twitter видео авиаудара в Сирии, в результате которого, предположительно, был ликвидирован лидер группировки «Исламское государство» (террористическая организация, запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади.
Происшествия
В Петербурге 12-летний мальчик зарезал собственную мать
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Сенцов заявил, что стыдится Зеленского после инцидента в Донбассе
Украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что испытывает стыд за президента Украины Владимира Зеленского, после того, как тот встретился с добровольцами в Золотом в Донбассе.
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АвтоВАЗ представил эксклюзивную Lada Vesta с вариатором
АвтоВАЗ представил эксклюзивную Lada Vesta с вариатором на конференции дилеров. Мероприятие проходило 26 октября в Сочи.
Политика
Главарь нацистов угрожает Зеленскому тысячами боевиков
Как ранее сообщала «Русская Весна», накануне боевики заявили, что Зеленский приказал «вышвырнуть» их из поселка Золотое, где нацисты сорвали разведение сил.
Происшествия
В Казани задержали 14 предполагаемых участников ночной перестрелки
В Казани полицейские задержали 14 предполагаемых участников ночной перестрелки, произошедшей около полуночи 25 октября.
Армия и оружие
Российские атомные подлодки испытают новое оружие в Норвежском море
Российские атомные подлодки «Нижний Новгород» и «Псков» испытают новое оружие в водах Норвежского моря, сообщает «Интерфакс».
Общество
Титул «Мисс Земля» завоевала представительница Пуэрто-Рико
Обладательницей титула «Мисс Земля — 2019» стала 21-летняя жительница Пуэрто-Рико Нэллис Пиментель.
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Демиан Майя победил Бена Аскрена удушающим приемом
Через несколько секунд Майя забрал спину соперника и провел удушающий прием, в результате которого Аскрен потерял сознание.
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Фигурное катание, Гран-при 2019 – Трусову хотят оставить без четверных
Общество
Врачи назвали минусы возвращения ежегодного перехода на зимнее время
Терапевт Елена Тихомирова согласилась с ним и добавила, что во время адаптации, в случае возвращения зимнего времени, у людей может возникать психологический дискомфорт.
Политика
Алиханов назвал фантастикой план по «захвату» Калининграда НАТО
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сравнил с «бульварной фантастикой» доклад старшего научного сотрудника Джеймстаунского фонда Ричарда Хукера о сценарии захвата Калининграда силами НАТО.
Единоборства
Шлеменко ответил Исмаилову. Большое интервью — о Макгрегоре, обществе и Кокляеве
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Боец из США напал на судью после поражения на турнире Bellator
Американский боец смешанных единоборств Маркус Сурин напал на судью на турнире Bellator 232.
Политика
Трамп опубликовал оставивший в недоумении пользователей Сети твит
Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем Twitter пост, который оставил в недоумении пользователе Сети.
Армия и оружие
Эрдоган предупредил о возможной новой военной операции в Сирии
Россия и Турция заключили меморандум о взаимопонимании после шестичасовых переговоров в Сочи, которые прошли между президентами двух стран Владимиром Путиным и Реджепом Эрдоганом.
Общество
Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева
Общество
Мария Бутина прилетела в Москву
Россиянка Мария Бутина, освобождённая из заключения в Соединённых Штатах, прилетела в Москву рейсом из Майами.
Футбол
Дзюба начнёт матч «Крылья Советов» — «Зенит» на скамейке запасных
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Ученые рассказали о пользе картофельного пюре для тренировок
Технологии
На смену SMS придут RCS-сообщения
В США четыре крупнейших оператора мобильной связи договорились о введении нового стандарта, который должен прийти на смену SMS-сообщениям.
Происшествия
Перенесший инсульт в Турции россиянин умер в самолете в Сыктывкар
Сыктывкарец, впавший в кому в Турции, умер на борту самолета в Россию.
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6,5%
Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов (0,5 п. п.) - до 6,5% на фоне более быстрого замедления инфляции.
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Киевский эксперт раскритиковал новую программу развития Украины
Новое правительство Украины ратифицировало в текущем месяце программу действий, в которой заложены «приятные для уха избирателя, но совершенно нереалистичные цифры развития».
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Шильденфельд: «Уровень сборной России все время растет»
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