Футбол

News.ruNews.ruРоман Зобнин получил травму во время тренировки «Спартака»

Краснодар — Спартак
6 октября
в 12:00
Чемпионат России
Стадион «Краснодар»
Полузащитник и вице-капитан футбольного клуба «Спартак» Роман Зобнин получил травму во время тренировки московской команды. Как сообщает пресс-служба «красно-белых», во время двустороннего матча у спортсмена диагностировали мышечное повреждение.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Супруга Зобнина показала фотографию с дочкой

Спорт-Экспресс13:48

Зобнин рискует пропустить матч против «Краснодара»

Sport.ru08:44

Зобнин травмировался перед игрой с «Краснодаром»

Metaratings08:48

Зобнин получил травму на тренировке

Советский спорт08:54

Зобнин травмировался на тренировке «Спартака»

Sports.ru08:32

Зобнин получил травму на тренировке «Спартака» перед матчем с «Краснодаром»

Чемпионат08:25

Зобнин получил травму в преддверии матча с «Краснодаром»

Sport24.ru08:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 15:54, Ашберн
Шоу-бизнес

Принц Гарри подал в суд на опубликовавшую письмо Меган Маркл газету

Российская газета 01 октября в 23:32
Хоккей

КХЛ. «Витязь» обыграл ЦСКА и довел победную серию до десяти матчей

Вести.Ru 15:40
Происшествия

Первый штраф за курение на балконе грозит жителю Ставрополья

Житель Ставрополья стал одним из первых, кого могут оштрафовать за курение на балконе, повлекшим пожар в многоэтажном доме в городе Изобильном.
Газета.Ru 14:47
Политика

Зеленский прокомментировал митинги против «формулы Штайнмайера»

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг отреагировал на протесты против "формулы Штайнмайера", заявив, что уважает право граждан на протест, при этом он призвал не поддаваться на провокации отдельных политиков.
РИА Новости 12:10
Политика

Выступление РФ в ПАСЕ прервали криками о терроризме

Выступление российского спикера в Парламентской ассамблее совета Европы (ПАСЕ) внезапно прервали крики о том, что Россия якобы "террористическое государство".
Газета.Ru 11:52
Гаджеты

WhatsApp перестанет работать на таких смартфонах

Как отметили в компании, WhatsApp не будет работать на таких смартфонах, где установлены следующие операционные системы: iOS 8, Android 2. 3. 7 Gingerbread и все, что пониже.
Deita.ru 30 сентября в 20:05
Происшествия

Нетрезвая толпа попыталась прорваться на Хованское кладбище

Lenta.ru 15:40
Армия и оружие

Украинские силовики обстреляли школу на территории ЛНР

Взгляд.ру 15:43
Происшествия

Десантник погиб в Псковской области после прыжка с парашютом

РБК 14:51
Транспорт

В Петербурге открыли три станции метро Фрунзенского радиуса

В Санкт-Петербурге открыли три новые станции Фрунзенского радиуса метрополитена.
РБК 12:21
Политика

Путин оценил действия Зеленского по ситуации в Донбассе

Президент России Владимир Путин в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что если у украинского лидера Владимира Зеленского хватит политического мужества и силы завершить урегулирование конфликта на востоке Украины, то он утвердится как честный политик.
RT на русском 13:37
Политика

Путин ответил на вопрос о «близости к раю»

Президент России Владимир Путин считает, что за год опасность, связанная с возможностью ядерного противостояния в мире, не уменьшилась.
РИА Новости 14:17
Политика

Соловьев обозвал татарина мразью и разъярил жителей Татарстана

Житель Татарстана обратился с заявлением к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину и генпрокурору Юрию Чайке с просьбой завести уголовное дело в отношении теле- и радиоведущего Владимира Соловьева, оскорбившего в прямом эфире его земляка.
Lenta.ru 08:35
Экономика

РЖД подписали контракт с Кубой на модернизацию инфраструктуры

ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) подписали контракт на €1,88 млрд с Союзом железных дорог «Железные дороги Кубы».
Известия 14:54
Общество

В Гидрометцентре прогнозируют мокрый снег в Москве в выходные

Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила, что в выходные в Москве ожидается мокрый снег.
RT на русском 06:53
Общество

Анджелина Джоли привела своих детей на премьеру «Малифисенты»

На премьере фильма «Малефисента: Владычица тьмы» Анджелина Джоли появилась в компании своей большой семьи, сообщает Wday.ru.
UfacityNews.ru 08:46
Происшествия

Четыре человека погибли при нападении в префектуре полиции Парижа

Четыре человека погибли в результате нападения в префектуре полиции Парижа, пишет Le Parisien.
RT на русском 08:54
Происшествия

Останки Махатмы Ганди украли в день его юбилея, сообщили СМИ

Газета.Ru 15:45
Единоборства

Деревянченко и Головкин провели открытую тренировку

Напомним, что бой пройдет 6 октября. На кону боя - титулы по версиям IBO и IBF.
Замана вчера в 09:42
Политика

Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии

"Новая газета" нашла опубликованные снимки бойцов российского спецназа, когда те высаживались на норвежский архипелаг Шпицберген.
Piter.tv вчера в 08:06
Происшествия

Нижегородец обвиняет полицейских в подбрасывании наркотиков

Игорь Крайнов утверждает, что полицейский велел ему придерживаться легенды: будто бы он заказал наркотик, поехал по полученному адресу, забрал закладку, пошёл на работу, но был задержан сотрудниками полиции.
Нижегородская Правда 10:02
Политика

«Нафтогаз» призвал «Газпром» разблокировать доступ к газу из Туркмении

Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко потребовал от "Газпрома" разблокировать возможность получать на границе между Украиной и Россией газ из Туркмении.
РИА Новости 08:48
Музыка

Концерт Ольги Бузовой в Новокузнецке начнется с опозданием на час

Концерт популярной певицы Ольги Бузовой начнется с опозданием. Об этом исполнительница сообщила в своем Instagram.
Комсомольская правда - Кемерово вчера в 07:23
Политика

Зеленский назвал условия проведения выборов в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский в специальном видеообращении назвал условия, которые сделают возможным проведение местных выборов на всей территории Донбасса.
Телеканал 360° 13:14
Политика

Путин оценил выступление Греты Тунберг

Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
Газета.Ru вчера в 08:59
Гаджеты

Смартфон Realme XT с 64-мегапиксельной камерой выходит в России

Китайская компания Realme объявила о выходе на российский рынок нового недорогого смартфона Realme XT.
Rusargument 03:33
Общество

В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск

Российская газета 04:58
Шоу-бизнес

Заворотнюк после лечения появится на ТВ

Газета.Ru вчера в 03:00
Политика

Путин назвал верхом цинизма заявления о развязывании войны Сталиным

Заявлять, что Сталин развязал Вторую мировую войну — это верх цинизма, заявил президент России Владимир Путин во время пленарной сессии международного дискуссионного форума «Валдай», передает корреспондент РБК.
РБК 15:40
Футбол

ЦСКА проиграл «Эспаньолу» в Лиге Европы

РИА Новости 14:49
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное