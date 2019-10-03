Полузащитник и вице-капитан футбольного клуба «Спартак» Роман Зобнин получил травму во время тренировки московской команды. Как сообщает пресс-служба «красно-белых», во время двустороннего матча у спортсмена диагностировали мышечное повреждение.

Роман Зобнин получил травму во время тренировки «Спартака»

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