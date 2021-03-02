«Ромир»: «Индекс свободных денег» у россиян вырос на 82%
«Индекс свободных денег» в России в январе вырос на 82% по сравнению с декабрем 2020 года, говорится в исследовании холдинга «Ромир». Это рекордное увеличение за историю наблюдений — с начала 2019 года. К январю 2020 года индекс вырос на 22%, а к январю 2019-го — на 7%.В источнике
С чего всё началось
Утрата расхода: у россиян насчитали больше «свободных денег»
В первый месяц 2021 года в бюджетах россиян резко вырос индекс «свободных денег» — на 82% по сравнению с декабрем 2020-го. Речь о показателе, который демонстрирует динамику превышения доходов над расходами.
Известия16:01
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