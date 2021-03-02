«Индекс свободных денег» в России в январе вырос на 82% по сравнению с декабрем 2020 года, говорится в исследовании холдинга «Ромир». Это рекордное увеличение за историю наблюдений — с начала 2019 года. К январю 2020 года индекс вырос на 22%, а к январю 2019-го — на 7%.

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С чего всё началось Утрата расхода: у россиян насчитали больше «свободных денег» В первый месяц 2021 года в бюджетах россиян резко вырос индекс «свободных денег» — на 82% по сравнению с декабрем 2020-го. Речь о показателе, который демонстрирует динамику превышения доходов над расходами. Известия 16:01