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Коммерсантъ
Коммерсантъ

«Ромир»: «Индекс свободных денег» у россиян вырос на 82%

«Индекс свободных денег» в России в январе вырос на 82% по сравнению с декабрем 2020 года, говорится в исследовании холдинга «Ромир». Это рекордное увеличение за историю наблюдений — с начала 2019 года. К январю 2020 года индекс вырос на 22%, а к январю 2019-го — на 7%.В источнике
С чего всё началось

Утрата расхода: у россиян насчитали больше «свободных денег»

В первый месяц 2021 года в бюджетах россиян резко вырос индекс «свободных денег» — на 82% по сравнению с декабрем 2020-го. Речь о показателе, который демонстрирует динамику превышения доходов над расходами.
Известия16:01
Подробнее о событии

Заначка от страха. Россияне «накопили под матрасом» рекордные суммы, но богаче не стали

Телеканал 360°06:46

У россиян насчитали рекордное количество «свободных денег»

РИА Новости01:08

Социологи заявили о рекордном росте «свободных денег» у россиян

URA.Ru17:55

У россиян появилось рекордное количество свободных денег

Lenta.ru18:37

«Известия»: индекс «свободных денег» у россиян увеличился более чем на 80%

ТАСС18:02

«Ромир»: «Индекс свободных денег» у россиян вырос на 82%

Коммерсантъ22:51

«Известия»: В России вырос индекс «свободных денег»

News.ru16:23
Интересное

Защита Навального обжаловала его приговор по делу о клевете

Защита оппозиционера Алексея Навального обжаловала приговор, вынесенный ему по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Бабушкинского суда Москвы.
Интерфакс08:31

ЕС ввел санкции против официальных лиц РФ из-за ситуации с Навальным

Председатель Европейского совета Шарль Мишель на пресс-конференции после видеосовещания глав государств и правительств стран ЕС 25 февраля подтвердил, что будут введены ограничительные меры в отношении должностных лиц РФ из-за ситуации с Навальным по новому санкционному режиму о нарушении прав человека.
Интерфакс08:11