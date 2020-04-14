Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъ«Ромир»: из-за коронавируса 12% москвичей потеряли работу

В условиях пандемии вируса COVID-19 и введенных ограничительных мер 12% москвичей остались без работы, следует из опроса исследовательского центра «Ромир». Большинство из потерявших работу — люди в возрасте 45–50 лет.
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с чего всё началось
Из-за пандемии коронавируса 32% москвичей временно перестали работать, а 12% остались совсем без работы, следует
 из данных апрельского исследования холдинга «Ромир» среди 500 жителей столицы старше 18 лет.
Ведомости09:45

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Более 10% москвичей остались без работы из-за коронавируса

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Названа доля оставшихся без работы из-за коронавируса москвичей

Lenta.ru10:45

«Ромир»: из-за коронавируса 12% москвичей потеряли работу

Коммерсантъ10:37

Более 40% москвичей прекратили работать из-за коронавируса

РБК09:58

Каждый третий москвич временно прекратил работать в период пандемии

Вечерняя Москва10:50

Опрос: в Москве каждый третий временно прекратил работать в период коронавируса

Комсомольская правда09:15

Каждый третий москвич приостановил работу из-за коронавируса

Интерфакс09:00
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Автоматически обработаны 7142 источника, обновлено в 12:44, Ашберн
Экономика

МВФ оценил глубину падения российской экономики в условиях пандемии

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Здоровье

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Шоу-бизнес

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Энергетика

Нефть марки Brent опустилась на торгах ниже $30 за баррель

Стоимость контрактов на нефть марки Brent c поставкой в июне на лондонской бирже ICE в упала на 5,5% и составила $29,94 за баррель.
Известия 12:13
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Общество

Начал работать сервис по оформлению пропусков в Москве

Оформлять цифровые пропуска для поездок на транспорте начали в Москве, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
РИАМО вчера в 02:41
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Общество

Жители 19 районов Нижегородской области заражены коронавирусом

Большая часть заболевших находится в Нижнем Новгороде Случаи заражения коронавирусом выявлены в 19 районах и городских округах Нижегородской области.
Правда ПФО 07:12
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Экономика

Игорную деятельность исключат из системообразующих предприятий

Игорная деятельность исключена из критериев отбора системообразующих предприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития.
Российская газета 12:03
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Политика

Экс-секретарь СНБО Турчинов пообещал вернуть Крым Украине

Экс-секретарь Совета национальной безопасности Украины Александр Турчинов пообещал, что Украина «сможет» вернуть не только Крым и Донбасс.
ФАН вчера в 03:24
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Общество

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Собеседник 10:46
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Общество

Роструд заявил о незаконности неоплачиваемого отпуска на самоизоляции

Москва, 14 апреля 2020, 18:58 — REGNUM Работодатель не имеет права отправлять работников в отпуск без сохранения заработной платы на время нерабочих дней до 30 апреля.
REGNUM 11:58
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Авто

Названы пять производителей нержавеющих автомобилей

UfaTime.ru 12 апреля в 06:29
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Шоу-бизнес

В больнице назвали состояние Надежды Бабкиной тяжелым

Источник в больнице, где проходит лечение от пневмонии певица Надежда Бабкина, в беседе с изданием "Стархит" рассказал о прогнозах относительно здоровья артистки.
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Более 70 российских школьников застряли в США

В посольство России в США обратились более 70 российских школьников: они застряли в стране и не могут получить помощь.
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Наука

В ядре Земли в течение миллиардов лет происходила «утечка» железа

Исследование говорит о том, что более тяжелые изотопы железа мигрируют к более низким температурам (в мантию), в то время как более легкие изотопы возвращаются обратно в ядро.
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Общество

Более 30 работников Большого театра заразились коронавирусом

По словам Урина, у 34 сотрудников театра тест на коронавирус оказался положительным.
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Экономика

Эксперты крупнейших банков: Коронавирус обрушит экономику США на 40%

Крупнейшие банки обновили прогнозы по поводу падения экономики США, которая, по их подсчетам, рухнет на 35-40%.
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Шоу-бизнес

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Перед камерой знаменитая женщина появилась с волосатыми ногами и выполнила серию гимнастических упражнений.
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Общество

Жителям Кузбасса запретили выезжать из региона

В Кемеровской области жителям запретили выезжать из региона по личным нуждам, кроме как для получения медицинской помощи при социально значимых заболеваниях или прямой угрозе жизни и здоровью, а также для погребения близких.
Российская газета 09:56
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Кино

В Disney+ частично зацензурили наготу в мелодраме «Всплеск»

Платформа Disney+ подвергла цензуре комедию Рона Ховарда «Всплеск» 1984 года, прикрыв при помощи спецэффектов голые ягодицы героини в исполнении Ханны Дэрил, сообщает Shraibikus News.
Shraibikus News 10:10
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Экономика

В России призвали вернуть продуктовые карточки

Производители и поставщики продовольственных продуктов призвали руководство страны как можно быстрее вернуть советскую практику продуктовых карточек, которые выдавались бы наименее обеспеченным жителям, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 12:29
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Политика

The New York Times связала вспышку коронавируса в США с Путиным

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Экономика

Россиянам предложили раздать деньги просто так

Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
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Гаджеты

Xiaomi представила беспроводные наушники Redmi AirDots S

Компания Xiaomi представила новые наушники под названием Redmi AirDots S. Внешне наушники ничем не отличаются от предшествующей модели, но технически стали больше напоминать Apple AirPods Ключевое отличие новых Redmi AirDots S заключается в изменении способа подключения к источнику звука.
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Технологии

«Карту жителя Нижегородской области» удалили из Google Play

Мобильное приложение «Карта жителя Нижегородской области» нельзя скачать в Google Play из-за низких оценок пользователей.
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Здоровье

Рошаль призвал СК прекратить проверку больницы в Уфе

Президент Национальной медицинской палаты доктор Леонид Рошаль призвал Следственный комитет прекратить проверку в Республиканской клинической больнице имени Куватова в Уфе, сообщила пресс-служба палаты.
РИА Новости 12:37
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Происшествия

Первый пациент с коронавирусом скончался в Новосибирской области

Новосибирск, 14 апреля 2020, 17:57 — REGNUM Первый случай смерти пациента с коронавирусной инфекцией зафиксирован в Новосибирской области, сообщает 14 апреля оперативный штаб региона.
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