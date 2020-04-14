с чего всё началось

В условиях пандемии вируса COVID-19 и введенных ограничительных мер 12% москвичей остались без работы, следует из опроса исследовательского центра «Ромир». Большинство из потерявших работу — люди в возрасте 45–50 лет.

Политика На Украине разоблачили высокопоставленного агента ФСБ Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил о разоблачении высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти с погонами генерал-майора СБУ. 342

Здоровье Попова назвала процент бессимптомных пациентов с коронавирусом Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что свыше 40 процентов зараженных коронавирусом из числа новых пациентов не имеют симптомов инфекции. 1K

Общество Главный гастроэнтеролог Минздрава назвал замену гречки Как отметил Ивашкин, любая крупа полезна для здоровья человека, ведь она содержит белки и медленные углеводы. 23

Энергетика Нефть марки Brent опустилась на торгах ниже $30 за баррель Стоимость контрактов на нефть марки Brent c поставкой в июне на лондонской бирже ICE в упала на 5,5% и составила $29,94 за баррель. 40

Общество Жители 19 районов Нижегородской области заражены коронавирусом Большая часть заболевших находится в Нижнем Новгороде Случаи заражения коронавирусом выявлены в 19 районах и городских округах Нижегородской области. 12

Экономика Игорную деятельность исключат из системообразующих предприятий Игорная деятельность исключена из критериев отбора системообразующих предприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития. 313

Общество Роструд заявил о незаконности неоплачиваемого отпуска на самоизоляции Москва, 14 апреля 2020, 18:58 — REGNUM Работодатель не имеет права отправлять работников в отпуск без сохранения заработной платы на время нерабочих дней до 30 апреля. 2,1K

Шоу-бизнес В больнице назвали состояние Надежды Бабкиной тяжелым Источник в больнице, где проходит лечение от пневмонии певица Надежда Бабкина, в беседе с изданием "Стархит" рассказал о прогнозах относительно здоровья артистки. 24

Политика Более 70 российских школьников застряли в США В посольство России в США обратились более 70 российских школьников: они застряли в стране и не могут получить помощь. 292

Наука В ядре Земли в течение миллиардов лет происходила «утечка» железа Исследование говорит о том, что более тяжелые изотопы железа мигрируют к более низким температурам (в мантию), в то время как более легкие изотопы возвращаются обратно в ядро. 4

Общество Жителям Кузбасса запретили выезжать из региона В Кемеровской области жителям запретили выезжать из региона по личным нуждам, кроме как для получения медицинской помощи при социально значимых заболеваниях или прямой угрозе жизни и здоровью, а также для погребения близких. 71

Кино В Disney+ частично зацензурили наготу в мелодраме «Всплеск» Платформа Disney+ подвергла цензуре комедию Рона Ховарда «Всплеск» 1984 года, прикрыв при помощи спецэффектов голые ягодицы героини в исполнении Ханны Дэрил, сообщает Shraibikus News. 6

Экономика В России призвали вернуть продуктовые карточки Производители и поставщики продовольственных продуктов призвали руководство страны как можно быстрее вернуть советскую практику продуктовых карточек, которые выдавались бы наименее обеспеченным жителям, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК. 63

Политика The New York Times связала вспышку коронавируса в США с Путиным Американская газета The New York Times (NYT) опубликовала статью научного журналиста Уильяма Брода (William J. Broad), который связал вспышку коронавируса в США с кампанией, направленной на развал американского здравоохранения, за которой якобы стоит президент России Владимир Путин. 187

Экономика Россиянам предложили раздать деньги просто так Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения. 2,3K

Гаджеты Xiaomi представила беспроводные наушники Redmi AirDots S Компания Xiaomi представила новые наушники под названием Redmi AirDots S. Внешне наушники ничем не отличаются от предшествующей модели, но технически стали больше напоминать Apple AirPods Ключевое отличие новых Redmi AirDots S заключается в изменении способа подключения к источнику звука.

Здоровье Рошаль призвал СК прекратить проверку больницы в Уфе Президент Национальной медицинской палаты доктор Леонид Рошаль призвал Следственный комитет прекратить проверку в Республиканской клинической больнице имени Куватова в Уфе, сообщила пресс-служба палаты. 49