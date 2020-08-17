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РИА Новости
РИА Новости

«Ромир» сообщил о рекорде личной инфляции россиян

Исследовательский холдинг "Ромир" в июле зафиксировал повышение цен на товар и услуги в России. Так, данные холдинга по инфляции значительно отличаются от официальных показателей Росстата – 1,66 процента и 0,35 процента соответственно. В "Ромире" эту разницу объяснили методиками подсчета.В источнике
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REGNUM

В «Ромире» заявили о рекордном росте личной инфляции жителей РФ

REGNUM08:22
Газета.Ru

Эксперты зафиксировали рекорд личной инфляции россиян

Газета.Ru08:28
Царьград

Официальная инфляция Росстата против ощущений граждан России: Цифры разошлись более чем в 4 раза

Царьград08:22
РИА Новости

«Ромир» сообщил о рекорде личной инфляции россиян

РИА Новости08:34
News.ru

В России рекордно выросла личная инфляция граждан

News.ru07:59
Lenta.ru

Данные россиян и Росстата об инфляции рекордно разошлись

Lenta.ru07:37
РБК

«Ромир» зафиксировал рекорд личной инфляции россиян

РБК06:30

РФС заменил ассистента главного арбитра матча между «Зенитом» и ЦСКА

Ассистент главного арбитра матча третьего тура чемпионата России по футболу между "Зенитом" и ЦСКА Арам Петросян получил травму и не сможет работать на данной игре, сообщает пресс-служба РФС.
РИА Новости08:42

Лукашенко выступил перед своими сторонниками в Минске

Переговоры с Путиным Президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого продолжили обсуждение сложившейся после президентских выборов ситуации в Белоруссии, "в том числе с учётом оказываемого на республику давления извне".
RT на русскомвчера в 11:47
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