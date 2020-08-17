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Коммерсантъ
Коммерсантъ

«Ромир» сообщил о резком росте личной инфляции россиян

В июле разница в динамике индекса дефлятора холдинга «Ромир» и инфляции Росстата стала рекордной, говорится в исследовании холдинга. В этот период наблюдалось падение рубля, что привело к росту цен на товары, которые еще не восстановились после апрельского скачка инфляции.В источнике
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Ведомости

Аналитики сообщили о росте личной инфляции россиян

Ведомости09:58
Газета.Ru

Эксперты зафиксировали рекорд личной инфляции россиян

Газета.Ru08:28
РИА Новости

«Ромир» сообщил о рекорде личной инфляции россиян

РИА Новости08:34
Коммерсантъ

«Ромир» сообщил о резком росте личной инфляции россиян

Коммерсантъ09:09
Царьград

Официальная инфляция Росстата против ощущений граждан России: Цифры разошлись более чем в 4 раза

Царьград08:22
Lenta.ru

Данные россиян и Росстата об инфляции рекордно разошлись

Lenta.ru07:37
РБК

«Ромир» зафиксировал рекорд личной инфляции россиян

РБК06:30

Модель украла 22 миллиона из сейфа депутата и получила четыре года

Согласно оглашенному в суде обвинительному заключению, Синтюрева вместе с сообщником Ибрагимом Дудаевым зашла в апартаменты ЖК "Звезды Арбата", где жил Жигарев, и похитила из сейфа 20 миллионов рублей и 35 тысяч долларов.
РИА Новости12:19
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Прилепин сообщил об избиении «вагнеровцев» белорусским спецназом

Белорусский спецназ при задержании 33 россиян в Минске нанес им физические увечья, заявил писатель Захар Прилепин, который ранее был заместителем командира батальона в самопровозглашенной Донецкой народной республике.
Интерфакс10:57
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Украина отозвала посла в Белоруссии

Украинский посол в Белоруссии Игорь Кизим отозван на родину для консультаций в связи с событиями последних дней, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
BFM.ru10:19
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В Японии начали испытывать аккумуляторы на электромобили нового типа

Киотский университет и Toyota тестируют аккумулятор электромобиля, который обеспечит запас хода в 1000 км. Команда исследователей из Киотского университета и Toyota Motor в данный момент занимаются разработкой аккумуляторной технологии следующего поколения, которая может вместить больше энергии в небольшой и легкий корпус, чем нынешняя стандартная литий-ионная батарея.
Avtovesti.com15 августа в 10:25
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«ЛУКОЙЛу» заблокировали вхождение в проект в Сенегале

Австралийская Woodside воспользовалась правом преимущественной покупки 40% доли Cairn Energy PLC в проекте RSSD (Rufisque, Sangomar и Sangomar Deep) на шельфе Республики Сенегал после сообщений о намерении "ЛУКОЙЛа" приобрести эту часть.
Интерфакс07:46
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