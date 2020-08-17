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Коммерсантъ
Коммерсантъ

«Ромир» сообщил о резком росте личной инфляции россиян

В июле разница в динамике индекса дефлятора холдинга «Ромир» и инфляции Росстата стала рекордной, говорится в исследовании холдинга. В этот период наблюдалось падение рубля, что привело к росту цен на товары, которые еще не восстановились после апрельского скачка инфляции.В источнике
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Ведомости

Аналитики сообщили о росте личной инфляции россиян

Ведомости09:58
Коммерсантъ

«Ромир» сообщил о резком росте личной инфляции россиян

Коммерсантъ09:09
РИА Новости

«Ромир» сообщил о рекорде личной инфляции россиян

РИА Новости08:34
Газета.Ru

Эксперты зафиксировали рекорд личной инфляции россиян

Газета.Ru08:28
Царьград

Официальная инфляция Росстата против ощущений граждан России: Цифры разошлись более чем в 4 раза

Царьград08:22
Lenta.ru

Данные россиян и Росстата об инфляции рекордно разошлись

Lenta.ru07:37
РБК

«Ромир» зафиксировал рекорд личной инфляции россиян

РБК06:30

Верховный суд запретил в России деятельность движения АУЕ

17 августа Верховный суд РФ признал экстремистской организацией «международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ, известное также как «Арестантский уклад един», А.У.Е.)» и запретил его деятельность на территории страны.
RT на русском11:45
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США опасаются поставок C-400 в Иран после снятия эмбарго

Эксперты издания Breaking Defense опасаются, что как только санкции на поставки оружия Ирану будут сняты, Тегеран немедленно начнет приобретать современные средства ПВО и новейшие истребители у Китая и России.
Военное деловчера в 09:34
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Роспотребнадзор дал рекомендации по проведению линеек 1 сентября

«Запрет на проведение массовых мероприятий между различными классами (школами) (проведение праздничных мероприятий 1 сентября организовать по классам или параллелям на открытом воздухе с использованием средств индивидуальной защиты (маски) для родителей)», – говорится в документе.
Ведомости09:40
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Правозащитники сообщили об аресте 30 протестующих в районе Куштау

Ишимбайский городской суд арестовал около 30 задержанных во время протестов на шихане Куштау в Башкирии, сообщила РИА Новости секретарь совета по правам человека при главе региона Зульфия Гайсина.
РИА Новости10:49

Открыто новое лекарство от коронавируса

Ученые Школы молекулярной инженерии имени Притцкера (PME) при Чикагском университете в США идентифицировали уже используемое лекарство, которое эффективно в борьбе с коронавирусом SARS-CoV-2.
Lenta.ru23:30
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Путин представил Лукашенко своё видение ситуации в Белоруссии

"Лидеры стран еще раз подтвердили договоренность, что в случае обострения ситуации в части внешних угроз стороны будут реагировать совместно в соответствии с положениями, предусмотренными Договором о коллективной безопасности", — рассказали в пресс-службе белорусского лидера.
CT news11:35
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Белорусский металлургический завод восстановил работу

Белорусский металлургический завод (БМЗ) восстановил работу в штатном режиме - доменные печи выведены в нормальный режим после приостановки в рамках акции протеста, сообщили РИА Новости в администрации предприятия.
РИА Новости10:34
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