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Коммерсантъ
Коммерсантъ

«Ромир» сообщил о резком росте личной инфляции россиян

В июле разница в динамике индекса дефлятора холдинга «Ромир» и инфляции Росстата стала рекордной, говорится в исследовании холдинга. В этот период наблюдалось падение рубля, что привело к росту цен на товары, которые еще не восстановились после апрельского скачка инфляции.В источнике
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ТАСС

Росстат прокомментировал результаты исследования о росте личной инфляции россиян

ТАССвчера в 14:33
РБК

«Ромир» зафиксировал рекорд личной инфляции россиян

РБКвчера в 06:30
Ведомости

Росстат прокомментировал данные о росте личной инфляции россиян

Ведомостивчера в 14:32
Коммерсантъ

«Ромир» сообщил о резком росте личной инфляции россиян

Коммерсантъвчера в 09:09
РИА Новости

«Ромир» сообщил о рекорде личной инфляции россиян

РИА Новостивчера в 08:34
Газета.Ru

Эксперты зафиксировали рекорд личной инфляции россиян

Газета.Ruвчера в 08:28
Lenta.ru

Росстат объяснил результаты исследования о рекордном росте инфляции

Lenta.ruвчера в 15:27

Опубликован рейтинг российских регионов по доступности бензина

Самым доступным для населения оказался бензин в регионах Крайнего Севера, в Санкт-Петербурге и Москве — жители этих субъектов страны могут позволить себе больше всего топлива на свою зарплату.
Lenta.ruвчера в 17:39
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Таяние льда в Гренландии ускоряется и уже прошло точку невозврата

Открытие, опубликованное 13 августа, в журнале Nature Communications Earth and Environment, значит, что ледники Гренландии прошли своего рода переломный момент, когда снегопад, ежегодно пополняющий ледяной покров, не успевает за льдом, который течет в океан с ледников.
Сайт интересных новостей16 августа в 03:52
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Верховный суд запретил в России деятельность движения АУЕ

17 августа Верховный суд РФ признал экстремистской организацией «международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ, известное также как «Арестантский уклад един», А.У.Е.)» и запретил его деятельность на территории страны.
RT на русскомвчера в 11:45
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Социальные связи предотвращают развитие депрессии

Исследователи установили, что самым важным факторов, потенциально защищающим от развития депрессии является социальный фактор, то есть частота доверительных отношений с людьми, встречи с семьей и друзьями.
Evo-rus.comвчера в 09:02
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Гражданский муж Надежды Бабкиной Евгений Гор госпитализирован в Москве

Гор не раскрыл подробно причину пребывания, только вскользь заметил, что хочет исправить носовую перегородку, а компрессионные чулки нужны для того, чтобы избежать возникновение тромбов.
Topdaynews.ruвчера в 07:17
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