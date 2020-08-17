«Ромир» сообщил о резком росте личной инфляции россиян
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В июле 2020 разница в динамике индекса дефлятора холдинга «Ромир» и инфляции Росстата стала рекордной, говорится в исследовании холдинга. В этот период наблюдалось падение рубля, что привело к росту цен на товары, которые еще не восстановились после апрельского скачка инфляции.В источнике
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