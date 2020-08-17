Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Коммерсантъ
Коммерсантъ

«Ромир» сообщил о резком росте личной инфляции россиян

В июле 2020 разница в динамике индекса дефлятора холдинга «Ромир» и инфляции Росстата стала рекордной, говорится в исследовании холдинга. В этот период наблюдалось падение рубля, что привело к росту цен на товары, которые еще не восстановились после апрельского скачка инфляции.В источнике
Подробнее о событии
Коммерсантъ

«Ромир» сообщил о резком росте личной инфляции россиян

Коммерсантъ09:09
Московский Комсомолец

Между данными россиян и Росстата об инфляции нашли рекордное расхождение

Московский Комсомолец08:42
РБК

«Ромир» зафиксировал рекорд личной инфляции россиян

РБК06:30
Газета.Ru

Эксперты зафиксировали рекорд личной инфляции россиян

Газета.Ru08:28
Царьград

Официальная инфляция Росстата против ощущений граждан России: Цифры разошлись более чем в 4 раза

Царьград08:22
Lenta.ru

Данные россиян и Росстата об инфляции рекордно разошлись

Lenta.ru07:37
РИА Новости

«Ромир» сообщил о рекорде личной инфляции россиян

РИА Новости08:34

Суд оштрафовал Покровскую больницу за массовое заражение коронавирусом

В отделе учета и регистрации инфекционных и паразитарных заболеваний c 1 по 9 апреля зарегистрировали 68 случаев заболевания, вызванного КОВИД, среди пациентов Покровской больницы и 87 случаев заболеваний ОРВИ, пневмонии КОВИД, вызванных возбудителем новой коронавирусной инфекции, среди сотрудников учреждения.
Невские Новости08:42
17

Лукашенко отказался от новых выборов. Его освистали бастующие рабочие

Президент посетил пустой завод МАЗ и рассказал о грядущем военном вторжении Лукашенко также побывал на Минском автомобильном заводе (МАЗ), однако там рабочие его не ждали — к тому времени они вместе с работниками МЗКТ уже ушли на протестное шествие к центру города.
Lenta.ru08:34
32

Средняя зарплата учителей в Казани составила 29 тыс. рублей

Больше всех получают учителя из Москвы: порядка 52 тыс. рублей, на втором месте педагоги из северной столицы, которые зарабатывают в среднем около 35 тыс. рублей, а замкнули тройку лидеров специалисты из Екатеринбурга с заработком 29,8 тыс. В Казани уровень зарплаты учителей оказался выше, чем в Перми и Омске, и составил 29 тыс. рублей.
Sntat.ru04:41
48

Пьяных водителей за езду с детьми предложили лишать прав на пять лет

Как сообщает ToDay News Ufa, водителей в состоянии алкогольного опьянения предложили штрафовать на 60 тыс. рублей, а также лишать водительских прав на 2-3 года в случае, если в машине находился взрослый пассажир.
ToDay News Ufa09:18
12

Очевидцы сообщили о движении колонн спецтехники без номеров в сторону Белоруссии

Колонна грузовиков «Урал» и КамАЗ без номеров и опознавательных знаков движется в сторону границы с Белоруссией по трассам Е95 и M1, передает Conflict Intelligence Team (CIT) со ссылкой на видео из Telegram-каналов и информацию СМИ.
Коммерсантъ05:23
466

Менее 6% жителей Иркутской области имеют иммунитет к коронавирусу

Всего 5,8% жителей Иркутской области имеют иммунитет к коронавирусу, сообщает 17 августа 2020 года о результатах исследования пресс-служба Иркутского научно-исследовательского противочумного института Сибири и Дальнего Востока.
Областная газета (г. Иркутск)03:14
19