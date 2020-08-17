«Ромир» сообщил о резком росте личной инфляции россиян
Смотрите также
Более 150 человек остаются в больницах Белоруссии после протестов
Мосгорсуд признал законным домашний арест Ефремова до января
Верховный суд России признал движение АУЕ экстремистским
Лукашенко допустил перевыборы после принятия новой Конституции
Россиянам разрешили в день рождения уходить с работы раньше
Белорусское правительство сложило полномочия перед Лукашенко
Haval F7 и F7x в версии Tech Plus за 2 млн рублей вышли в продажу
Зеленский провел закрытое совещание по ситуации в Белоруссии
США опасаются продажи С-400 в Иран после снятия оружейного эмбарго
Один из лидеров секты «бога Кузи» получил шесть лет за мошенничество
Трамп назвал ужасной ситуацию в Белоруссии после выборов
Стали известны слова Легкоступовой о причине травм накануне смерти
Путин представил Лукашенко своё видение ситуации в Белоруссии
Сбербанк вновь снизил ставки по вкладам в рублях
Трамп допустил введение запрета в США на работу Alibaba
У журналистов пресс-пула Мишустина выявлены новые случаи коронавируса
Aston Martin представил два эксклюзивных «бондовских» спорткара
Лукашенко назвал условия передачи полномочий президента
РФС отстранил арбитра Казарцева за пенальти в матче «Спартак»–«Сочи»
Верховный суд России признал движение АУЕ экстремистским
Украина отозвала посла в Белоруссии
В машине военного атташе России в Нидерландах обнаружили прослушку
В Свердловской области ослабили ряд ограничений из-за коронавируса
«Калашников» создал новый автомат АК-19
Россиянам разрешили в день рождения уходить с работы раньше
В Минтруде заявили о невозможности сделать 31 декабря выходным
Генсек НАТО отверг обвинения в наращивании войск у границ Белоруссии
Учителей школ в России обяжут носить маски в новом учебном году
У журналистов пресс-пула Мишустина выявлены новые случаи коронавируса
В июле разница в динамике индекса дефлятора холдинга «Ромир» и инфляции Росстата стала рекордной, говорится в исследовании холдинга. В этот период наблюдалось падение рубля, что привело к росту цен на товары, которые еще не восстановились после апрельского скачка инфляции.В источнике
Подробнее о событии