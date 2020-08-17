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Коммерсантъ
Коммерсантъ

«Ромир» сообщил о резком росте личной инфляции россиян

В июле разница в динамике индекса дефлятора холдинга «Ромир» и инфляции Росстата стала рекордной, говорится в исследовании холдинга. В этот период наблюдалось падение рубля, что привело к росту цен на товары, которые еще не восстановились после апрельского скачка инфляции.В источнике
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Ведомости

Аналитики сообщили о росте личной инфляции россиян

Ведомости09:58
Коммерсантъ

«Ромир» сообщил о резком росте личной инфляции россиян

Коммерсантъ09:09
Lenta.ru

Данные россиян и Росстата об инфляции рекордно разошлись

Lenta.ru07:37
Газета.Ru

Эксперты зафиксировали рекорд личной инфляции россиян

Газета.Ru08:28
Царьград

Официальная инфляция Росстата против ощущений граждан России: Цифры разошлись более чем в 4 раза

Царьград08:22
РИА Новости

«Ромир» сообщил о рекорде личной инфляции россиян

РИА Новости08:34
РБК

«Ромир» зафиксировал рекорд личной инфляции россиян

РБК06:30

В Минске задержали мужчину, угнавшего грузовик для блокировки дороги

Задержан житель Минска, который в группе с другими неустановленными лицами угнал грузовик для блокировки дороги во время акций протеста в белорусской столице после президентских выборов, сообщила в понедельник пресс-служба следственного комитета страны.
РИА Новости11:38

Открыто новое лекарство от коронавируса

Ученые Школы молекулярной инженерии имени Притцкера (PME) при Чикагском университете в США идентифицировали уже используемое лекарство, которое эффективно в борьбе с коронавирусом SARS-CoV-2.
Lenta.ru23:30
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США опасаются продажи С-400 в Иран после снятия оружейного эмбарго

Аналитики Фонда, созданного специально для защиты демократий, Шейн Прейсуотер и Брэдли Боуман выразили уверенность в том, что Иран сразу же после снятия эмбарго бросится покупать вооружение и авиацию у Китая и РФ.
Discover24вчера в 04:34
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Путин представил Лукашенко своё видение ситуации в Белоруссии

"Лидеры стран еще раз подтвердили договоренность, что в случае обострения ситуации в части внешних угроз стороны будут реагировать совместно в соответствии с положениями, предусмотренными Договором о коллективной безопасности", — рассказали в пресс-службе белорусского лидера.
CT news11:35
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«Аэрофлот» сравнил нынешние цены на авиабилеты с временами СССР

Дешевых авиабилетов в Советском Союзе никогда не было — средней зарплаты в то время не хватило бы даже на полбилета на рейс Москва — Нью-Йорк, рассказал генеральный директор "Аэрофлота" Виталий Савельев в интервью телеканалу "Россия 24".
РИА Новости08:46
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У журналистов пресс-пула Мишустина выявлены новые случаи коронавируса

У журналистов правительственного пресс-пула, которые сопровождают премьера России Михаила Мишустина в поездке по Дальнему Востоку, в ходе регулярного тестирования выявлены новые положительные тесты на коронавирус.
Вести.Ru11:28
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