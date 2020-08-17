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Коммерсантъ
Коммерсантъ

«Ромир» сообщил о резком росте личной инфляции россиян

В июле разница в динамике индекса дефлятора холдинга «Ромир» и инфляции Росстата стала рекордной, говорится в исследовании холдинга. В этот период наблюдалось падение рубля, что привело к росту цен на товары, которые еще не восстановились после апрельского скачка инфляции.В источнике
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Lenta.ru

Данные россиян и Росстата об инфляции рекордно разошлись

Lenta.ru07:37
News.ru

«Ромир» в отличие от Росстата обнаружил резкий рост личной инфляции россиян

News.ru14:08
Коммерсантъ

«Ромир» сообщил о резком росте личной инфляции россиян

Коммерсантъ09:09
РИА Новости

«Ромир» сообщил о рекорде личной инфляции россиян

РИА Новости08:34
Газета.Ru

Эксперты зафиксировали рекорд личной инфляции россиян

Газета.Ru08:28
Ведомости

Росстат прокомментировал данные о росте личной инфляции россиян

Ведомости14:32
РБК

«Ромир» зафиксировал рекорд личной инфляции россиян

РБК06:30

Интер — Шахтер 1:0 (1-й тайм)

Сегодня в 22:00 по московскому времени состоится полуфинальный поединок Лиги Европы, в котором «Интер» встретится с «Шахтером».
Vprognoze.ru11:50

США опасаются продажи С-400 в Иран после снятия оружейного эмбарго

Аналитики Фонда, созданного специально для защиты демократий, Шейн Прейсуотер и Брэдли Боуман выразили уверенность в том, что Иран сразу же после снятия эмбарго бросится покупать вооружение и авиацию у Китая и РФ.
Discover24вчера в 04:34
88

В Курской области «умершая» пациентка очнулась в морге

"Ранее в СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что женщина, госпитализированная в Горшеченскую ЦРБ, очнулась в морге, куда ее отправили после того, как констатировали смерть в районной больнице", - информируют областные власти.
РИА Новости15:07
39

Очевидцы сообщили о движении колонн спецтехники без номеров в сторону Белоруссии

Колонна грузовиков «Урал» и КамАЗ без номеров и опознавательных знаков движется в сторону границы с Белоруссией по трассам Е95 и M1, передает Conflict Intelligence Team (CIT) со ссылкой на видео из Telegram-каналов и информацию СМИ.
Коммерсантъ05:23
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Модель украла 22 миллиона из сейфа депутата и получила четыре года

Согласно оглашенному в суде обвинительному заключению, Синтюрева вместе с сообщником Ибрагимом Дудаевым зашла в апартаменты ЖК "Звезды Арбата", где жил Жигарев, и похитила из сейфа 20 миллионов рублей и 35 тысяч долларов.
РИА Новости12:19
55

ГИБДД РФ начала взимать штрафы с водителей за багажники на крыше авто

Подчеркивается, что любые изменения в конструкции транспортных средств, в том числе установку на крыше дополнительного багажника, необходимо в обязательном порядке согласовать со специальными лабораториями и ГИБДД.
Evo-rus.comвчера в 02:43
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