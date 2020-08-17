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Коммерсантъ
Коммерсантъ

«Ромир» сообщил о резком росте личной инфляции россиян

В июле разница в динамике индекса дефлятора холдинга «Ромир» и инфляции Росстата стала рекордной, говорится в исследовании холдинга. В этот период наблюдалось падение рубля, что привело к росту цен на товары, которые еще не восстановились после апрельского скачка инфляции.В источнике
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Ведомости

Аналитики сообщили о росте личной инфляции россиян

Ведомости09:58
Коммерсантъ

«Ромир» сообщил о резком росте личной инфляции россиян

Коммерсантъ09:09
РБК

«Ромир» зафиксировал рекорд личной инфляции россиян

РБК06:30
Газета.Ru

Эксперты зафиксировали рекорд личной инфляции россиян

Газета.Ru08:28
Царьград

Официальная инфляция Росстата против ощущений граждан России: Цифры разошлись более чем в 4 раза

Царьград08:22
Lenta.ru

Данные россиян и Росстата об инфляции рекордно разошлись

Lenta.ru07:37
РИА Новости

«Ромир» сообщил о рекорде личной инфляции россиян

РИА Новости08:34

Арбитры матча «Спартака» с «Сочи» отстранены от судейства

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил, что рефери Василий Казарцев и Алексей Еськов, работавшие на скандальном матче первого тура Премьер-лиги между "Спартаком" и "Сочи" (2:2), отстранены от судейства.
Российская газета12:20

В МИД России оценили соглашение об увеличении контингента США в Польше

«Вновь обращаем внимание, что наращивание американского военного присутствия в Польше не решает проблемы безопасности, напротив — лишь усугубляет и без того непростую ситуацию у западных границ России», — говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.
RT на русском12:32
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Белорусский металлургический завод восстановил работу

Белорусский металлургический завод (БМЗ) восстановил работу в штатном режиме - доменные печи выведены в нормальный режим после приостановки в рамках акции протеста, сообщили РИА Новости в администрации предприятия.
РИА Новости10:34
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Модель украла 22 миллиона из сейфа депутата и получила четыре года

Согласно оглашенному в суде обвинительному заключению, Синтюрева вместе с сообщником Ибрагимом Дудаевым зашла в апартаменты ЖК "Звезды Арбата", где жил Жигарев, и похитила из сейфа 20 миллионов рублей и 35 тысяч долларов.
РИА Новости12:19
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В Минске задержали мужчину, угнавшего грузовик для блокировки дороги

Задержан житель Минска, который в группе с другими неустановленными лицами угнал грузовик для блокировки дороги во время акций протеста в белорусской столице после президентских выборов, сообщила в понедельник пресс-служба следственного комитета страны.
РИА Новости11:38
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