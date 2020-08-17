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Коммерсантъ
Коммерсантъ

«Ромир» сообщил о резком росте личной инфляции россиян

В июле разница в динамике индекса дефлятора холдинга «Ромир» и инфляции Росстата стала рекордной, говорится в исследовании холдинга. В этот период наблюдалось падение рубля, что привело к росту цен на товары, которые еще не восстановились после апрельского скачка инфляции.В источнике
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ТАСС

Росстат прокомментировал результаты исследования о росте личной инфляции россиян

ТАССвчера в 14:33
Lenta.ru

Росстат объяснил результаты исследования о рекордном росте инфляции

Lenta.ruвчера в 15:27
Ведомости

Росстат прокомментировал данные о росте личной инфляции россиян

Ведомостивчера в 14:32
Коммерсантъ

«Ромир» сообщил о резком росте личной инфляции россиян

Коммерсантъвчера в 09:09
РИА Новости

«Ромир» сообщил о рекорде личной инфляции россиян

РИА Новостивчера в 08:34
Газета.Ru

Эксперты зафиксировали рекорд личной инфляции россиян

Газета.Ruвчера в 08:28
РБК

«Ромир» зафиксировал рекорд личной инфляции россиян

РБКвчера в 06:30

Природа и происхождение первого пришельца из другой Солнечной системы стали более загадочными

Природа и происхождение Оумуамуа, первого пришельца из другой солнечной системы, стали более загадочными после того, как ученые заявили, что исключили основное объяснение, сообщает The Independent.
BFM.ru22:26

Владельцев ТРК и бизнес-центров в Петербурге ожидает резкий рост налогов

Драматический рост налогов Пересмотр кадастровой стоимости коммерческой и жилой недвижимости в сторону повышения в Петербурге впервые произошел в 2018 году, и с 1 января 2019 года налоговая нагрузка для владельцев недвижимости существенно выросла.
РБК Санкт-Петербургвчера в 11:46
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Сюткин показал первое фото новорожденного сына Лео

На снимке Сюткин вместе с супругой и новорожденным малышом позируют дома в праздничной обстановке: повсюду воздушные шары, игрушки, на заднем плане из золотых шаров составлена надпись — Leo.
Политическая Экспертизавчера в 10:07
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Верховный суд запретил в России деятельность движения АУЕ

17 августа Верховный суд РФ признал экстремистской организацией «международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ, известное также как «Арестантский уклад един», А.У.Е.)» и запретил его деятельность на территории страны.
RT на русскомвчера в 11:45
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Совфед указал условие новых выплат на детей до 16 лет

Первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский заявил, что принятие решения по августовским выплатам на детей до 16 лет будет зависеть от соглашения ряда инстанций, в том числе социального блока правительства.
Газета.Ru21:14
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Альянс Китая и России ударил по позициям доллара

Москва и Пекин придерживаются курса на отказ от американской валюты: проводимая странами политика дедолларизации торговли привела к тому, что сегодня в долларах впервые в истории производится меньше половины всех расчетов между странами, а доля национальных валют в операциях — максимальна.
Газета.Ruвчера в 15:24
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Take-Two зарегистрировала домен с возможным местом действия GTA 6

Многие пользователи предположили, что новый домен может указывать на место действия в игре GTA 6. Так, разработчик может начать подготовку к глобальной маркетинговой кампании, приуроченную к анонсу игры.
Чемпионатвчера в 10:43
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