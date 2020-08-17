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Коммерсантъ
Коммерсантъ

«Ромир» сообщил о резком росте личной инфляции россиян

В июле разница в динамике индекса дефлятора холдинга «Ромир» и инфляции Росстата стала рекордной, говорится в исследовании холдинга. В этот период наблюдалось падение рубля, что привело к росту цен на товары, которые еще не восстановились после апрельского скачка инфляции.В источнике
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ТАСС

Росстат прокомментировал результаты исследования о росте личной инфляции россиян

ТАССвчера в 14:33
Lenta.ru

Росстат объяснил результаты исследования о рекордном росте инфляции

Lenta.ruвчера в 15:27
Коммерсантъ

«Ромир» сообщил о резком росте личной инфляции россиян

Коммерсантъвчера в 09:09
Ведомости

Росстат прокомментировал данные о росте личной инфляции россиян

Ведомостивчера в 14:32
РИА Новости

«Ромир» сообщил о рекорде личной инфляции россиян

РИА Новостивчера в 08:34
Газета.Ru

Эксперты зафиксировали рекорд личной инфляции россиян

Газета.Ruвчера в 08:28
РБК

«Ромир» зафиксировал рекорд личной инфляции россиян

РБКвчера в 06:30

Украина решила прекратить соглашение с Россией о торгпредствах

Соглашение между правительствами Украины и РФ о взаимном учреждении торговых представительств было подписано в Москве 22 октября 1992 года и предполагает функционирование торговых представительств на территории двух государств.
Украина решила прекратить соглашение с Россией о торгпредствах
РИА Новостивчера в 05:39
45

Гражданский муж Надежды Бабкиной Евгений Гор госпитализирован в Москве

Гор не раскрыл подробно причину пребывания, только вскользь заметил, что хочет исправить носовую перегородку, а компрессионные чулки нужны для того, чтобы избежать возникновение тромбов.
Topdaynews.ruвчера в 07:17
83

Ирландию обеспокоили российские подлодки у ее западного побережья

Как сообщает The Times, в командовании Сил обороны Ирландии убеждены, что у западного побережья страны в рамках «расширения Москвой своего присутствия в Атлантике» проводят операции российские субмарины, передает RT.
Взгляд.рувчера в 14:22
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Минздрав сообщил, что дети являются активными распространителями коронавируса

Как отметила заместитель председателя правительства Приморья – министр здравоохранения Анастасия Худченко, то, что дети в целом переносят заболевание коронавирусом в более легкой форме, чем взрослые, получило подтверждение уже давно.
Primpress.ruвчера в 04:05

«Аэрофлот» сравнил нынешние цены на авиабилеты с временами СССР

Дешевых авиабилетов в Советском Союзе никогда не было — средней зарплаты в то время не хватило бы даже на полбилета на рейс Москва — Нью-Йорк, рассказал генеральный директор "Аэрофлота" Виталий Савельев в интервью телеканалу "Россия 24".
РИА Новостивчера в 08:46
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Верховный суд запретил в России деятельность движения АУЕ

17 августа Верховный суд РФ признал экстремистской организацией «международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ, известное также как «Арестантский уклад един», А.У.Е.)» и запретил его деятельность на территории страны.
RT на русскомвчера в 11:45
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Глава Роспотребнадзора оценила ситуацию с коронавирусом в НСО

Глава Роспотребнадзора Анна Попова высоко оценила усилия Правительства Новосибирской области для борьбы с пандемией коронавируса, об этом сообщает пресс-служба регионального кабмина.
АиФ Новосибирсквчера в 02:52
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Социальные связи предотвращают развитие депрессии

Исследователи установили, что самым важным факторов, потенциально защищающим от развития депрессии является социальный фактор, то есть частота доверительных отношений с людьми, встречи с семьей и друзьями.
Evo-rus.comвчера в 09:02
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Человеческие органы вскоре можно будет объединять с компьютерами

Учеными из Университета Делавэра была разработана новая «киборгоподобная» технология, позволяющая безопасно объединить электронные устройства с тканями человека, чтобы лучше контролировать здоровье и отслеживать опухоли.
Planet Todayвчера в 16:23