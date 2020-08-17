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Коммерсантъ
Коммерсантъ

«Ромир» сообщил о резком росте личной инфляции россиян

В июле разница в динамике индекса дефлятора холдинга «Ромир» и инфляции Росстата стала рекордной, говорится в исследовании холдинга. В этот период наблюдалось падение рубля, что привело к росту цен на товары, которые еще не восстановились после апрельского скачка инфляции.В источнике
Подробнее о событии
Коммерсантъ

«Ромир» сообщил о резком росте личной инфляции россиян

Коммерсантъвчера в 09:09
Lenta.ru

Росстат объяснил результаты исследования о рекордном росте инфляции

Lenta.ruвчера в 15:27
Ведомости

Росстат прокомментировал данные о росте личной инфляции россиян

Ведомостивчера в 14:32
ТАСС

Росстат прокомментировал результаты исследования о росте личной инфляции россиян

ТАССвчера в 14:33
РИА Новости

«Ромир» сообщил о рекорде личной инфляции россиян

РИА Новостивчера в 08:34
Газета.Ru

Эксперты зафиксировали рекорд личной инфляции россиян

Газета.Ruвчера в 08:28
РБК

«Ромир» зафиксировал рекорд личной инфляции россиян

РБКвчера в 06:30

Глава Башкирии отменил встречу с защитниками шихана Куштау

Глава Башкирии Радий Хабиров отменил запланированную встречу с защитниками шихана Куштау, выступающими против разработки горы, из-за состава активистов, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе главы республики.
Глава Башкирии отменил встречу с защитниками шихана Куштау
ТАССвчера в 11:37
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Опубликован рейтинг российских регионов по доступности бензина

Самым доступным для населения оказался бензин в регионах Крайнего Севера, в Санкт-Петербурге и Москве — жители этих субъектов страны могут позволить себе больше всего топлива на свою зарплату.
Lenta.ruвчера в 17:39
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Арбитры матча «Спартака» с «Сочи» отстранены от судейства

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил, что рефери Василий Казарцев и Алексей Еськов, работавшие на скандальном матче первого тура Премьер-лиги между "Спартаком" и "Сочи" (2:2), отстранены от судейства.
Российская газетавчера в 12:20

В МИД России осудили соглашение об увеличении контингента США в Польше

"Вновь обращаем внимание, что наращивание американского военного присутствия в Польше не решает проблемы безопасности, напротив, лишь усугубляет и без того непростую ситуацию у западных границ России, способствуя эскалации напряженности и увеличивая риски непреднамеренных инцидентов", - так ответила она на подписание соглашения между США и Польшей.
Газета.Ru17:08
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Альянс Китая и России ударил по позициям доллара

Москва и Пекин придерживаются курса на отказ от американской валюты: проводимая странами политика дедолларизации торговли привела к тому, что сегодня в долларах впервые в истории производится меньше половины всех расчетов между странами, а доля национальных валют в операциях — максимальна.
Газета.Ruвчера в 15:24
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