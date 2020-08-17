«Ромир» зафиксировал рекорд личной инфляции россиян
Смотрите также
Адвокат сообщил о состоянии Ефремова перед заседанием суда
Верховный суд России признал движение АУЕ экстремистским
Посол Белоруссии в Словакии поддержал протестующих соотечественников
Путин представил Лукашенко своё видение ситуации в Белоруссии
Госпитализирован муж Бабкиной Евгений Гор
Родителям первоклассников предложили дать выходной 1 сентября
Александра Лукашенко на заводе в Белоруссии встретили криками «Уходи»
Совбез ООН отклонил резолюцию США о продлении эмбарго против Ирана
Пушков объяснил неизбежность поражения Лукашенко
Поклонники высмеяли новый образ Наташи Королевой
Ирина Пегова показала фигуру в монокини
Актер Николай Губенко умер в Москве на 79-м году жизни
SANA: при ударе самолета США в Сирии погиб один военный
Правительство Белоруссии сложило полномочия перед президентом
Правительство Германии провело переговоры с Тихановской
Госдума РФ поддержала третью выплату 10 тыс. руб. на детей до 16 лет
Внук Нурсултана Назарбаева Айсултан умер в возрасте 29 лет
Лукашенко на коленях поблагодарил митингующих в Минске
50 лет назад запущен первый в мире аппарат, приземлившийся на Венеру
Лукашенко исключил повторные выборы президента Белоруссии
Верховный суд России признал движение АУЕ экстремистским
В Европарламенте не признали президентские выборы в Белоруссии
Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным днем
Учителей школ в России обяжут носить маски в новом учебном году
SANA: при ударе самолета США в Сирии погиб один военный
Правительство Германии провело переговоры с Тихановской
Пушков объяснил неизбежность поражения Лукашенко
Почти все задержанные в ходе протестов в Беларуси освобождены
Суд арестовал принадлежащие Фургалу 3 млн рублей и два автомобиля
Михаил Дегтярев отправил в отставку главу Минздрава Хабаровского края
Рассчитанный холдингом «Ромир» показатель роста цен на товары и услуги в России в июле 2020 года оказался выше официальных данных об инфляции, объявленных Росстатом. Об этом говорится в отчете холдинга «Личная инфляция россиян резко выросла», с которым ознакомился РБК.В источнике
Подробнее о событии
Инфляция из машины. Сможет ли искусственный интеллект остановить рост цен в России
Новая газета15 августа в 07:51