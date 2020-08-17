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РБК
РБК

«Ромир» зафиксировал рекорд личной инфляции россиян

Рассчитанный холдингом «Ромир» показатель роста цен на товары и услуги в России в июле 2020 года оказался выше официальных данных об инфляции, объявленных Росстатом. Об этом говорится в отчете холдинга «Личная инфляция россиян резко выросла», с которым ознакомился РБК.В источнике
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Lenta.ru

Данные россиян и Росстата об инфляции рекордно разошлись

Lenta.ru07:37
Дума ТВ

Эксперты зафиксировали рекорд личной инфляции россиян

Дума ТВ07:16
РБК

«Ромир» зафиксировал рекорд личной инфляции россиян

РБК06:30
Новая газета

Инфляция из машины. Сможет ли искусственный интеллект остановить рост цен в России

Новая газета15 августа в 07:51

В Москве актер получил пять лет за аферы с жильем умерших людей

Судом установлено, что в июле 2018 года участники банды изготовили поддельное завещание от имени умершего в сентябре 2017 года мужчины, согласно которому одному из соучастников переходило право собственности на квартиру.
РИА Новости06:50
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Правительство Белоруссии сложило полномочия перед президентом

Согласно опубликованному 17 августа постановлению на Национальном правовом-интернет портале, правительство Белоруссии, в соответствии с законом, сложило полномочия перед вновь избранным президентом.
Кривое-зеркало.ру04:10
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