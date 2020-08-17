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РБК
РБК

«Ромир» зафиксировал рекорд личной инфляции россиян

Рассчитанный холдингом «Ромир» показатель роста цен на товары и услуги в России в июле 2020 года оказался выше официальных данных об инфляции, объявленных Росстатом. Об этом говорится в отчете холдинга «Личная инфляция россиян резко выросла», с которым ознакомился РБК.В источнике
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Новая газета

Инфляция из машины. Сможет ли искусственный интеллект остановить рост цен в России

Новая газета15 августа в 07:51
Росбалт

Зафиксирован резкий рост личной инфляции россиян

Росбалт07:46
Банки.ру

«Ромир»: личная инфляция россиян резко выросла

Банки.ру07:44
Lenta.ru

Данные россиян и Росстата об инфляции рекордно разошлись

Lenta.ru07:37
Дума ТВ

Эксперты зафиксировали рекорд личной инфляции россиян

Дума ТВ07:16
РБК

«Ромир» зафиксировал рекорд личной инфляции россиян

РБК06:30
ПРАЙМ

«Ромир» зафиксировал рекорд личной инфляции россиян

ПРАЙМ07:51

Влашич и Ловрен вызваны в сборную Хорватии на матчи Лиги наций

Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич и защитник петербургского "Зенита" Деян Ловрен вошли в состав сборной Хорватии по футболу на сентябрьские матчи Лиги наций, сообщается на сайте Хорватского футбольного союза (HNS).
РИА Новости07:07

Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным днем

Идея на несколько лет отошла на второстепенный план из-за неактуальности, так как 31 декабря либо выпадало на выходной, либо объявлялось нерабочим, однако в 2019 году и сейчас дискуссия вновь стала актуальной для россиян, поскольку федеральные власти приняли решение оставить 31 декабря рабочим днем.
Газета.Ru07:39
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Российский политолог указал на большую ошибку Тихановской

«Большая ошибка Тихановской – мазать черной краской все 26 лет правления Лукашенко», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко, комментируя новое видеообращение экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, где она заявила о готовности стать национальным лидером Белоруссии.
Взгляд.ру04:54
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Михаил Дегтярев отправил в отставку главу Минздрава Хабаровского края

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев отправил в отставку главу регионального Министерства здравоохранения Александра Витько, сообщает краевое правительство.
РИА Новости03:14
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Сбербанк вновь снизил ставки по рублевым вкладам

Ранее, со 2 июля по 16 августа, самая высокая ставка среди основных рублевых вкладов Сбербанка была по вкладу «Сохраняй» – 3,5% при условии открытия депозита на 6–12 месяцев и внесения на него суммы не менее 400 000 руб.
Ведомости05:50
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Российская вакцина обрушила мировые цены на золото

По мнению экспертов, если раньше цена росла из-за опасений распространения коронавируса и возможности второй волны пандемии, то после новости о создании вакцины у инвесторов появилась надежда на скорую победу над вирусом и стабилизацию экономики.
Evo-rus.com07:43
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