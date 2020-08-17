«Ромир» зафиксировал рекорд личной инфляции россиян
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Рассчитанный холдингом «Ромир» показатель роста цен на товары и услуги в России в июле 2020 года оказался выше официальных данных об инфляции, объявленных Росстатом. Об этом говорится в отчете холдинга «Личная инфляция россиян резко выросла», с которым ознакомился РБК.В источнике
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Инфляция из машины. Сможет ли искусственный интеллект остановить рост цен в России
Новая газета15 августа в 07:51