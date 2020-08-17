«Ромир» зафиксировал рекорд личной инфляции россиян

Рассчитанный холдингом «Ромир» показатель роста цен на товары и услуги в России в июле 2020 года оказался выше официальных данных об инфляции, объявленных Росстатом. Об этом говорится в отчете холдинга «Личная инфляция россиян резко выросла», с которым ознакомился РБК.