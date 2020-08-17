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РБК
РБК

«Ромир» зафиксировал рекорд личной инфляции россиян

Рассчитанный холдингом «Ромир» показатель роста цен на товары и услуги в России в июле 2020 года оказался выше официальных данных об инфляции, объявленных Росстатом. Об этом говорится в отчете холдинга «Личная инфляция россиян резко выросла», с которым ознакомился РБК.В источнике
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Банки.ру

«Ромир»: личная инфляция россиян резко выросла

Банки.ру07:44
Lenta.ru

Данные россиян и Росстата об инфляции рекордно разошлись

Lenta.ru07:37
Дума ТВ

Эксперты зафиксировали рекорд личной инфляции россиян

Дума ТВ07:16
РБК

«Ромир» зафиксировал рекорд личной инфляции россиян

РБК06:30
Новая газета

Инфляция из машины. Сможет ли искусственный интеллект остановить рост цен в России

Новая газета15 августа в 07:51

Сбербанк вновь снизил ставки по рублевым вкладам

Ранее, со 2 июля по 16 августа, самая высокая ставка среди основных рублевых вкладов Сбербанка была по вкладу «Сохраняй» – 3,5% при условии открытия депозита на 6–12 месяцев и внесения на него суммы не менее 400 000 руб.
Ведомости05:50
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В Воронеже умерла в больнице сбитая в коляске 4-месячная девочка

В реанимации больницы в Воронеже в субботу, 15 августа скончалась 4-летняя девочка, которую сбил в коляске на ул. Ворошилова водитель автомобиля ВАЗ-2105, сообщило со ссылкой на региональный депздрав РИА «Воронеж» в понедельник, 17 августа.
Kursk.com05:03
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Эксперты ВШЭ назвали наиболее пострадавшие в кризис регионы

Один из вариантов расчета социально-экономической ситуации в регионах учитывает не только индекс экономического стресса, но и прирост реальный заработной платы, рассчитанный экономистами на основе последних данных Росстата об уровне номинальной заработной платы и индексах потребительских цен.
ТАСС07:44
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В Москве актер получил пять лет за аферы с жильем умерших людей

Судом установлено, что в июле 2018 года участники банды изготовили поддельное завещание от имени умершего в сентябре 2017 года мужчины, согласно которому одному из соучастников переходило право собственности на квартиру.
РИА Новости06:50
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