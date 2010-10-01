Главный тренер сборной Голландии Роналд Куман прокомментировал разгромную победу над Эстонией (4:0) в матче отборочного турнира Евро-2020.

Роналд Куман: «Эстония была хуже, чем в прошлом матче»

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