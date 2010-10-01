Футбол
Спорт-ЭкспрессРоналд Куман: «Эстония была хуже, чем в прошлом матче»
Главный тренер сборной Голландии Роналд Куман прокомментировал разгромную победу над Эстонией (4:0) в матче отборочного турнира Евро-2020.
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Политика
Лавров и Шойгу ответили на слова главы Пентагона о поведении России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу ответили на слова главы Пентагона Марка Эспера, который заявил о том, что «мы могли заставить Россию вести себя как более нормальная страна».
Известия 22:11
Общество
Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города
Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.
Российская газета 09:18
Политика
В Кремле прокомментировали результаты выборов
Результаты выборов в Мосгордуму свидетельствуют о том, что размышления политологов о "протестном голосовании" не подтвердились.
Pravda.Ru 08:23
Кино
Начались съемки второго сезона сериала «Шифр»
Sibnet Новости 04:41
Политика
Биатлонист Антон Шипулин лидирует на выборах в Госдуму на Урале
На дополнительных выборах депутатов Госдумы по 174-му Серовскому одномандатному округу в Свердловской области лидирует олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин, представляющий партию "Единая Россия".
Российская газета вчера в 12:56
Интернет
Браузер Vivaldi стал доступен на смартфонах Android
Представители американской компании Vivaldi Technologies сообщили о том, что браузер Vivaldi, теперь доступен для работающих на платформе Android устройств.
Народные новости 22:54
Энергетика
Цена на нефть Brent превысила $63 за баррель
Цены на нефть марки Brent поднялись выше отметки $63 за баррель. Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru 20:49
Происшествия
На Украине взорвалась колонна военной техники
В Запорожской области Украины произошли взрывы во время передислокации колонны военной техники.
Lenta.ru 10:43
Политика
Путин уволил почти 30 генералов и полковников
Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru 14:56
Наука
Шведский ученый предлагает есть людей ради спасения экологии
Предложение о поедании человечины в качестве решения проблем экологии выдвинул ученый из Швеции Магнус Сёдерлунд на телевидении страны.
Gazeta.SPb вчера в 23:37
Политика
В МИД отреагировали на сообщение об эвакуации из России шпиона США
Источник в МИД РФ назвал информацию американского телеканала "бредом" и "паранойей" в части, где описывается инцидент встречи Трампа в Белом доме с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и тогдашним послом РФ Сергеем Кисляком в 2017 году.
Газета.Ru 13:19
Общество
Тимати пообещал удалить спорный клип на песню «Москва»
РИА Новости 20:48
Происшествия
В Китае суд приговорил к смертной казни похитителя ребенка
Суд города Сианя приговорил Лин Юаньцзе к смертной казни, а его сообщник Чжао Юйхао получил пожизненный тюремный срок, сообщает ТАСС.
Российская газета 22:36
Гаджеты
Утечка рекламного видео раскрыла ряд особенностей Pixel 4
В сети было опубликовано рекламное видео, демонстрирующее смартфоны Pixel 4 во всей красе.
Игромания.ру 17:05
Наука
Археологи нашли в Туве «женский айфон» возрастом более 2 тысяч лет
Пояс найденной женщины украшен китайскими монетами, которые чеканились 2 137 лет назад.
РЕН ТВ 11:22
Футбол
Василий Уткин: «Глушаков наехал на Кафельникова. Денис - свинья»
Известный журналист Василий Уткин отреагировал на слова экс-полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова, сказанные в адрес известного болельщика красно-белых, теннисиста Евгения Кафельникова.
ProstoProSport 17:06
Здоровье
Многодетным матерям бесплатно удалили родинки в Волгограде
Московский Комсомолец 12:09
Экономика
В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.
Коммерсантъ 03:49
Общество
До половины сельхозкультур пропали в районах Приморья из-за паводка
До половины сельскохозяйственных культур испортились в районах Приморья в августе, который стал рекордно дождливым за всю историю наблюдений, сообщает Примгидромет.
РИА Новости 19:54
Футбол
Ибрагимовичу установят памятник в Швеции
Чемпионат 17:52
Авто
«Автостат» назвал самые популярные хетчбэки в столице по итогам 7 месяцев
За семь месяцев 2019 года в Москве было продано 8,2 тыс. новых легковых автомобилей в кузове «хетчбэк», что на 17% меньше, чем за тот же период прошлого года.
Известия 06:43
Футбол
Нисимура оформил первый хет-трик за ЦСКА
Газета.Ru 07:21
Общество
Предсказаны сроки потери работы россиянами из-за роботов
В марте исследование РАНХиГС показало, что 49,3 процента (42,13 миллиона человек) могут быть заменены роботами и лишиться работы из-за автоматизации производств.
Lenta.ru 20:17
Экономика
Почти две трети россиян предпочитают сберегать, а не тратить деньги
Как показало исследование, почти 66% населения страны считают, что лучше сберегать и меньше тратить деньги.
Газета.Ru 05:48
Происшествия
Обвиняемого в нападении на Памфилову арестовали
Газета.Ru 12:11
Экономика
Пенсионный фонд одобрил новую систему накоплений пенсий
Минфин раскрыл детали новой системы в пятницу, 6 сентября. Сейчас законопроект направлен на согласование в Минтруд.
Lenta.ru 11:06