Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессРоналд Куман: «Эстония была хуже, чем в прошлом матче»

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Главный тренер сборной Голландии Роналд Куман прокомментировал разгромную победу над Эстонией (4:0) в матче отборочного турнира Евро-2020.
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Нидерландский футболист и футбольный тренер. Дважды удостаивался звания футболиста года в Нидерландах. Является самым результативным защитником в истории мирового футбола, забил 193 гола в 533 матчах. Известен в первую очередь своим умением бить штрафные удары. Забил большое количество голов именно со стандартов.
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