Происшествия

Vprognoze.ruVprognoze.ruРоналдиньо вновь арестовали в Парагвае

Легендарный бразильский нападающий Роналдиньо вновь был задержан в Парагвае. По данным источника, игрока взяли под стражу в отеле в Асунсьоне. Ранее сообщалось, что Роналдиньо и его брат Роберто де Ассис Морейра в аэропорту города Асунсьона показали поддельные паспорта.
Читать в источнике
Комментировать7

Подробнее о событии

Роналдиньо снова арестован в Асунсьоне по делу о поддельном паспорте

Sport24.ru07:06

СМИ: Роналдиньо арестовали в Парагвае по делу об использовании фальшивого паспорта

ТАССвчера в 21:39

Роналдиньо вновь задержан в Парагвае из-за дела о поддельном паспорте

Sports.ru03:12

Роналдиньо вновь взят под стражу в Парагвае

Чемпионат02:15

СМИ: Роналдинью вновь арестовали в Парагвае

Матч ТВвчера в 22:24

Роналдиньо арестовали

Lenta.ru03:58

Роналдинью и его брат снова арестованы в Парагвае

Спорт-Экспрессвчера в 21:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 09:49, Ашберн
Политика

Крашенинников объяснил отсутствие поправки о зарубежной недвижимости

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает излишним вносить в Конституцию запрет чиновникам иметь недвижимость за рубежом.
РИА Новости вчера в 05:03
Политика

Россия бескорыстно отдала США технологию ударного вертолета

Специалисты российского конструкторского бюро «Камов» бескорыстно отдали конструкторам американской компании AVX советские технологии, которые помогли последней разработать проект разведывательно-ударного вертолета Compound Coaxial Helicopter (CCH), пишет The Aviationist.
Lenta.ru 07:14
Спорт

Паралимпийский чемпион мира Макаров погиб в возрасте 23 лет

Трехкратный чемпион мира, член сборной России по плаванию спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Александр Макаров погиб в возрасте 23 лет, сообщается на сайте Паралимпийского комитета России (ПКР).
РИА Новости 05 марта в 11:21
Политика

Зеленский заявил о готовности отказаться от переговоров по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил условия, при которых Киев выйдет из переговоров по Донбассу.
Экономика сегодня вчера в 14:39
Шоу-бизнес

Константин Ивлев увез любовницу на Мальдивы после новости о разводе

Жена Константина Мария решила расторгнуть брак после того как застукала 46-летнего мужа с молодой любовницей.
StarHit.ru вчера в 14:00
Авто

Новая Lada Largus получит линзованную оптику

Фотографии неизвестной оптики были опубликованы в социальной сети «ВКонтакте». Авторы уверяют, что это оптика именно для новой модели.
SpeedMe 01:00
Общество

Сделавшая предложение Путину жительница Иваново рассказала о себе

РИА Новости 00:07
Армия и оружие

В Сети высмеяли видео с демонстрацией «украинской боевой мощи»

Пользователи Сети высмеяли ролик контрольного практического занятия 54-й механизированной бригады ВСУ, создатели которого стремились показать "боевую мощь" украинской армии.
РИА Новости 03:55
Общество

Альфа-банк уточнил ситуацию с блокировкой карт

В субботу Альфа-банк заблокировал карты некоторых клиентов, которые выразили в соцсетях недовольство внезапным ограничением доступа к собственным средствам.
Вести.Ru 07:56
Авто

Hyundai анонсировала обновленную Hyundai Creta для России

Для сравнения в Китае Creta получила рестайлинг еще в 2017 году, в Индии это произошло в 2018 году, а в Бразилии модель была обновлена в прошлом году.
Tvoe-avto.com вчера в 12:23
Происшествия

Трех членов саудовской королевской семьи арестовали

В Саудовской Аравии арестовали трех членов королевской семьи. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Lenta.ru вчера в 17:24
Политика

ЕС призвал Россию к сотрудничеству по делу MH17

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель призвал Россию сотрудничать "в полной мере" со следствием, изучающим причину крушения малайзийского "Боинга".
Вести.Ru 06:31
Общество

Пьяного актера Михаила Ефремова не пустили на самолет в Петербурге

Политика Сегодня вчера в 08:16
Происшествия

В Китае обрушилось здание отеля

В восточной китайской провинции Фуцзянь обрушилось здание отеля Xinjia Express, сообщает агентство Синьхуа.
РИА Новости 08:23
Общество

В России выявили четыре новых случая заражения коронавирусом

В России за сутки выявили четыре новых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Коммерсантъ 07:03
Здоровье

Рейтинг самых полезных молочных продуктов возглавил йогурт

Врач-диетолог Лидия Ионова назвала самым полезным молочным продуктом йогурт.
Политика Сегодня 08:54
Армия и оружие

МИД России призвал НАТО задуматься о последствиях агрессивных действий

Агрессивные действия НАТО по сбору «ударного кулака» и проведению учений у российских границ усиливают международную напряжённость.
RT на русском 07:25
Политика

Зеленский сравнил свое президентство с управлением дырявым судном

Газета.Ru 08:53
Спорт

Фрида Карлссон победила в масс-старте на этапе Кубка мира в Осло

РИА Новости 07:42
Энергетика

Апокалипсис рубля: 100 рублей за доллар становится реальностью

Курс доллара взлетел за отметку 68 рублей, а евро ушел выше 77 рублей, следует из данных Московской биржи.
Свободная Пресса 02:18
Общество

Правительство выделило 18,3 млрд рублей на увеличение зарплат медиков

Правительство распределило регионам 18,3 миллиарда рублей из Федерального фонда обязательного медицинского страхования для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.
Российская газета 06:04
Экономика

К группе риска отнесли 38 российских банков

38 российских банков могут лишиться лицензии в ближайший год.
Lenta.ru 05 марта в 22:07
Политика

Путин поручил провести реформу миграционных режимов

Президент России Владимир Путин поручил организовать работу по реформированию миграционных режимов и института гражданства.
RT на русском 09:09
Происшествия

Минздрав проверил переполненный морг в Туле

2 марта, после публикаций "Тульской прессы", в морге Бюро судебно-медицинской экспертизы сотрудниками Министерства здравоохранения Тульской области была проведена проверка.
Тульская пресса 08:25
Армия и оружие

Украина просит у США списанные корабли для своих ВМС

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ВМС Украины уже получила от США списанные корабли.
REGNUM 03:36
Шоу-бизнес

Приставы не смогли найти Заворотнюк и закрыли дело о ее долге

Экономика сегодня 01:14
Хоккей

«Авангард» победил «Салават Юлаев» и сравнял счёт в серии плей-офф КХЛ

RT на русском 09:12
Музыка

В Сети появился отрывок возможной песни Little Big для Евровидения

РИА Новости 04:15
Общество

Вильфанд рассказал, сколько продлится аномальное тепло в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что аномально высокая температура сохранится в Москве ещё как минимум пять дней.
RT на русском 08:25
Происшествия

Пожар тушат на полигоне ТБО в Чите

Дым, о котором вечером 7 марта сообщил «МК в Чите» очевидец, идет от пожара на читинском полигоне ТБО в Черновском районе.
Московский Комсомолец Чита 05:25
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Роналдиньо
Бразильский футболист
Бразильский футболист, выступал на позиции атакующего полузащитника и нападающего. Обладатель «Золотого мяча», вручаемого лучшему футболисту Европы. Лучший футболист мира по версии ФИФА в 2004 и 2005 годах.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Парагвай
Государство
Государство в Южной Америке, не имеющее выхода к морю. На юге и юго-западе граничит с Аргентиной, на северо-западе - с Боливией, на востоке и северо-востоке - с Бразилией. В переводе с языка гуарани «парагвай» означает «от великой реки» - подразумевается река Парана. Из-за центрального положения в Южной Америке, Парагвай иногда называют «сердцем Америки».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное