Происшествия

Газета.RuГазета.RuРоналдиньо арестовали в Парагвае

Легендарный футболист Роналдиньо снова взят под стражу в Парагвае. Это уже второй арест прославленного экс-нападающего "Барселоны" и сборной Бразилии за неделю: 5 марта спортсмена задерживали после того, как во время обыска у него в номере гостинице были найдены фальшивые паспорта.
Читать в источнике
Комментировать7

Подробнее о событии

Роналдиньо вновь взят под стражу в Парагвае

Чемпионат02:15

Роналдиньо вновь задержан в Парагвае из-за дела о поддельном паспорте

Sports.ru03:12

Роналдиньо снова арестован в Асунсьоне по делу о поддельном паспорте

Sport24.ru03:48

Роналдиньо арестовали

Lenta.ru03:58

СМИ: Роналдинью вновь арестовали в Парагвае

Матч ТВвчера в 22:24

СМИ: Роналдиньо арестовали в Парагвае по делу об использовании фальшивого паспорта

ТАССвчера в 21:39

Роналдинью и его брат снова арестованы в Парагвае

Спорт-Экспрессвчера в 21:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 06:49, Ашберн
Политика

Москва ответила на угрозы Зеленского прекратить диалог по Донбассу

Угроза президента Украины Владимира Зеленского выйти из "нормандского" формата, если боевые действия в Донбассе не прекратятся через год, выглядит странно, поскольку Киев сам не выполняет условия по деэскалации, указал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Газета.Ru 02:15
Общество

Альфа-банк объяснил массовую блокировку карт россиян

7 марта россияне массово остались без карт Альфа-банка после того, как кредитная организация заблокировала их по подозрению в компрометации.
Lenta.ru 06:14
Происшествия

ФСБ и СКР выявили исчезновение 3 млрд рублей

ФСБ и СКР выявили исчезновение 3 млрд рублей Бабушкинский райсуд Москвы по ходатайству Главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СКР) по Московской области арестовал на два месяца генерального директора ООО «СК "Строй Групп"» Павла Бабаева и его советника Константина Лободу.
Коммерсантъ вчера в 04:13
Здоровье

Первого заболевшего коронавирусом в Москве выписали из больницы

Первый выявленный носитель коронавируса в Москве выписан из больницы.
РБК 05:55
Армия и оружие

ПВО Сирии пыталась сбить турецкий истребитель F-16

Как сообщает издание Al Masdar News, сирийские военные выпустили ракеты в турецкий самолет, однако пилотам удалось уклониться и вернуться в воздушное пространство Турции.
RuNews24.ru 04 марта в 11:52
Происшествия

Прокуратура попросила смягчить сроки двум фигурантам дела «Сети»

Прокуратура Пензенской области попросила смягчить наказание фигурантам дела «Сети» (организация запрещена в России) Максиму Иванкину и Андрею Чернову, следует из представления государственного обвинителя Сергея Семеренко.
Коммерсантъ вчера в 15:34
Армия и оружие

Высокопоставленный иранский военнослужащий погиб в Сирии

Газета.Ru 05:12
Энергетика

В ЛУКОЙЛе оценили потери России от разрыва сделки с ОПЕК

Россия будет терять от $100 млн до $150 млн в день из-за распада сделки ОПЕК+, заявил совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун изданию The Bell.
РБК вчера в 20:30
Транспорт

Поезда начинают курсировать между Керчью и Анапой

ТАСС 03:18
Происшествия

Трех членов саудовской королевской семьи арестовали

В Саудовской Аравии арестовали трех членов королевской семьи. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Lenta.ru вчера в 17:24
Армия и оружие

В Сети высмеяли видео с демонстрацией «украинской боевой мощи»

Пользователи Сети высмеяли ролик контрольного практического занятия 54-й механизированной бригады ВСУ, создатели которого стремились показать "боевую мощь" украинской армии.
РИА Новости 03:55
Футбол

Геркус назвал иск «Локомотива» к нему репутационной потерей для клуба

Бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус заявил, что решение подать иск против него приведет к репутационным потерям для клуба.
РБК 05:53
Общество

Мишустин подписал распоряжение о выделении 18,3 млрд рублей медикам

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 18,3 млрд рублей на софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.
Газета.Ru 05:32
Единоборства

Хабиб пнул чемпионский пояс Фергюсона во время дуэли взглядов

Российская газета вчера в 19:53
Политика

В Крыму ответили на слова премьера Украины об условиях подачи воды

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в свою очередь назвал слова украинского премьер-министра спекуляцией, но отметил, что подача Украиной воды на полуостров на коммерческой основе могла бы положительно сказаться на отношениях Москвы и Киева.
РБК 06:32
Политика

Крашенинников объяснил отсутствие поправки о зарубежной недвижимости

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает излишним вносить в Конституцию запрет чиновникам иметь недвижимость за рубежом.
РИА Новости вчера в 05:03
Происшествия

На круизном лайнере «Grand Princess» оказались 49 украинцев

На борту круизного лайнера "Grand Princess", пассажир которого умер от коронавируса, находится 49 граждан Украины.
Газета.Ru 06:30
Кино

Появилось видео со съемок нового сезона сериала «Сваты»

Короткое видео съемочного процесса сериала «Сваты» появилось в Сети: на кадрах героини разговаривают друг с другом.
iReactor вчера в 06:36
Общество

Меган Маркл прилетела в Великобританию

38-летняя Меган Маркл не была в Лондоне около двух месяцев. Все это время герцогиня Сассекская находилась в Канаде вместе с ребенком.
StarHit.ru 05 марта в 17:30
Общество

В ВОЗ посоветовали не надеяться на исчезновение коронавируса летом

Китайский коронавирус 2019-nCoV, скорее всего, продолжит распространение по миру летом 2020 года.
РБК вчера в 14:07
Происшествия

Массовое ДТП с участием школьного автобуса произошло под Владимиром

Два человека пострадали в результате ДТП с участием школьного автобуса, грузовика и четырёх легковых автомобилей под Судогодой.
REGNUM 04:30
Футбол

Российский футбольный союз оштрафовал «Спартак» и ЦСКА на 425 тысяч

Mockva.ru 05:20
Происшествия

На телах умерших в Москве украинских шахматистов нашли следы уколов

Известия вчера в 03:52
Общество

Правительство одобрило правила выплат ветеранам к 75-летию Победы

РИА Новости 05 марта в 08:37
Политика

В Крыму заседание Совбеза ООН сравнили с шабашем

Заседание Совбеза ООН, созванное по крымскому вопросу западными странами, напоминало пропагандистский шабаш, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов.
Газета.Ru 01:34
Хоккей

Ничушкин в матче с «Ванкувером» забросил 13-ю шайбу в сезоне

Sport24.ru вчера в 23:29
Политика

Турция запретила беженцам переправляться в ЕС через Эгейское море

Коммерсантъ 05:04
Общество

Температура в Москве побила 140-летний рекорд тепла

В Москве 7 марта побит рекорд тепла за 140 лет метеонаблюдений, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:37
Футбол

Алавес — Валенсия 1:1

Газета.Ru вчера в 14:17
Энергетика

Газпром: уведомлений от Китая о форс-мажоре не было

Ранее об объявлении форс-мажора крупнейшим импортером газа в КНР — компанией Petrochina, сообщило агентство Reuters.
REGNUM 05 марта в 07:09
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Роналдиньо
Бразильский футболист
Бразильский футболист, выступал на позиции атакующего полузащитника и нападающего. Обладатель «Золотого мяча», вручаемого лучшему футболисту Европы. Лучший футболист мира по версии ФИФА в 2004 и 2005 годах.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Парагвай
Государство
Государство в Южной Америке, не имеющее выхода к морю. На юге и юго-западе граничит с Аргентиной, на северо-западе - с Боливией, на востоке и северо-востоке - с Бразилией. В переводе с языка гуарани «парагвай» означает «от великой реки» - подразумевается река Парана. Из-за центрального положения в Южной Америке, Парагвай иногда называют «сердцем Америки».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное