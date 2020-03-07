Происшествия
Газета.RuРоналдиньо арестовали в Парагвае
Легендарный футболист Роналдиньо снова взят под стражу в Парагвае. Это уже второй арест прославленного экс-нападающего "Барселоны" и сборной Бразилии за неделю: 5 марта спортсмена задерживали после того, как во время обыска у него в номере гостинице были найдены фальшивые паспорта.
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Здоровье
Немецкие врачи предупредили о четырех опасных сигналах кожи
Кожа часто реагирует первой, когда возникают внутренние заболевания.
Общество
Родные жертв крушения Boeing провели акцию у посольства России в Гааге
В понедельник в Гааге начинается судебный процесс по делу о крушении Boeing в Донецкой области. Это случилось в июле 2014 года.
Происшествия
Суд отправил подозреваемого в убийстве школьника под домашний арест
Колпинский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест 14-летнего юношу, который подозревается в убийстве сверстника.
Энергетика
Мировые цены на нефть упали почти на треть
В течение первого рабочего дня после развала сделки ОПЕК+ цены упали на 14 долларов, преодолев отметку в 34 доллара впервые с февраля 2016 года.
Спорт
Большунов во второй раз подряд выиграл гонку на 50 км в Норвегии
Здоровье
В ВОЗ развеяли мифы о пользе кокаина и чеснока против коронавируса
Сообщается, что чеснок, кокаин, детская моча и электросушители для рук никак не помогают защититься от заражения коронавирусом нового типа.
Общество
На Украине затравили сироту за исполнение песни «Смуглянка»
За исполнение песни «Смуглянка» из советского кинофильма «В бой идут одни „старики“» 12-летнего мальчика-сироту затравили на Украине, сообщает портал strana.ua.
Игры
Игру про будущее Земли без человечества в Steam раздают бесплатно
Независимая российская студия ComonGame разработала игру про будущее Земли без человечества The Last Quiet Day, которую можно получить в Steam совершенно бесплатно.
Футбол
Смородская заявила, что раскрыла договорной матч в российском футболе
Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская рассказала об обстоятельствах увольнения Юрия Красножана с поста главного тренера после матча с махачкалинским «Анжи» в 2011 году.
Энергетика
«Роснефть» указала на выгоду России от развала сделки ОПЕК+
Если соглашение ОПЕК+ и сыграло позитивную роль, то лишь как психологический фактор на первом этапе — в действительности все объемы нефти, которые выбывали при неоднократном продлении сделки, оперативно и полностью замещались на мировом рынке объемами американской сланцевой нефти, заявил РБК пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.
Финансы
Курс доллара поднялся выше 68 рублей впервые с января 2019 года
В последний раз доллар превышал отметку в 68 рублей 4 января 2019 года. Курс евро поднялся выше 77 рублей впервые с января 2019 года.
Экономика
Мишустин распорядился выделить деньги на увеличение зарплат медиков
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 18,3 миллиарда рублей на увеличение фондов оплаты труда врачей и среднего медицинского персонала, соответствующий документ опубликован на сайте правительства.
Политика
Чиновникам не запретят иметь недвижимость за рубежом
Рабочая группа по поправкам в Конституцию не стала включать в повестку пункт о запрете иметь недвижимость за рубежом для российских чиновников.
Политика
Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о катастрофе для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы в День Победы.
Политика
Турция запретила беженцам переправляться в Европу через Эгейское море
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать ювелирные изделия
Специалисты Роспотребнадзора рассказали, на что нужно обратить внимание, чтобы купить качественное ювелирное изделие.
Музыка
Лазарев расплакался на музыкальном шоу «Ну-ка, все вместе»
Певец Сергей Лазарев не смог сдержать эмоции во время эфира музыкального шоу "Ну-ка, все вместе".
Общество
Хуснуллин объяснил решение отложить создание ВСМ Москва — Казань
Реализация проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Казанью отложена из-за его высокой стоимости и необходимости исследовать пассажиропоток на этом направлении, заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.
Общество
Россияне начали запасаться едой в страхе перед эпидемией коронавируса
В феврале в России резко вырос спрос на продукты с длительными сроками хранения, мыло, бытовую химию и предметы личной гигиены.
Общество
Полисы ОСАГО начали оформлять по-новому
Страховщики начали по-новому оформлять полисы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
Авто
Украинский ЗАЗ начал собирать российские автомобили Lada
Как сообщил пресс-секретарь корпорации «Укравто» Дмитрий Скляренко, украинский ЗАЗ начал выпуск тестовых партий российских моделей Lada в рамках аудита, об их серийном выпуске речь не идет.
Музыка
Димаш Кудайбергенов выступит с первым стадионным концертом в Москве
Казахстанский певец Димаш Кудайбергенов (Кудайберген) в понедельник впервые даст сольный концерт на стадионе в Москве - во дворце спорта "Мегаспорт".
Политика
Украинский депутат приедет на Парад Победы в Москву
Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что его фракция приедет на Парад Победы в Москву, в эфире телеканала NewsOne, отрывок которого опубликован на YouTube.
Общество
Трех членов саудовской королевской семьи арестовали
В Саудовской Аравии арестовали трех членов королевской семьи. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Армия и оружие
В МИД РФ оценили предстоящие учения НАТО у российских границ
Масштабные военные учения НАТО Defender Europe — 2020, которые пройдут в Восточной Европе у западных границ России, не смогут повлиять на внешнеполитический курс Москвы.
Игры
Авторы Dead or Alive 6 извинились за платную смену цвета волос героев
Неделю назад в Dead or Alive 6 эксклюзивно на PS4 (!) добавили возможность платно менять цвет волос персонажей — каждая перекраска обходилась в один доллар, а для возвращения предыдущего цвета приходилось вновь платить.
Политика
Зеленский надеется на справедливый исход суда в Гааге по делу МН17
Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал начало судебного процесса в Нидерландах по делу о крушении Boeing MH17 в Донбассе в июле 2014 года и выразил надежду, что виновные понесут наказание, хотя ранее голландское следствие проигнорировало данные российской стороны о том, что самолет поразила принадлежавшая Украине ракета ЗРК "Бук".
Кино
Мультфильм «Вперед» возглавил домашний прокат
Анимационный фильм студии Pixar под названием "Вперед" возглавил американский прокат.