Происшествия

Газета.RuГазета.RuРоналдиньо арестовали в Парагвае

Легендарный футболист Роналдиньо снова взят под стражу в Парагвае. Это уже второй арест прославленного экс-нападающего "Барселоны" и сборной Бразилии за неделю: 5 марта спортсмена задерживали после того, как во время обыска у него в номере гостинице были найдены фальшивые паспорта.
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Адвокат прокомментировал задержание Роналдиньо в Парагвае

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Адвокат: Роналдиньо не подозревал о том, что совершил преступление

Газета.Ru02:31

Суд оставил Роналдиньо под стражей на время следствия

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Суд продлил срок ареста Роналдинью до шести месяцев

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Роналдинью продлили срок ареста

Матч ТВвчера в 22:01

Роналдиньо продлили срок ареста до 6 месяцев на время следственных действий

Sport24.ruвчера в 21:33

Адвокат: Роналдиньо глуп. Он не знал, что совершил преступление

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Немецкие врачи предупредили о четырех опасных сигналах кожи

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Родные жертв крушения Boeing провели акцию у посольства России в Гааге

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Происшествия

Суд отправил подозреваемого в убийстве школьника под домашний арест

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест 14-летнего юношу, который подозревается в убийстве сверстника.
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Большунов во второй раз подряд выиграл гонку на 50 км в Норвегии

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Сообщается, что чеснок, кокаин, детская моча и электросушители для рук никак не помогают защититься от заражения коронавирусом нового типа.
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За исполнение песни «Смуглянка» из советского кинофильма «В бой идут одни „старики“» 12-летнего мальчика-сироту затравили на Украине, сообщает портал strana.ua.
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Независимая российская студия ComonGame разработала игру про будущее Земли без человечества The Last Quiet Day, которую можно получить в Steam совершенно бесплатно.
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Футбол

Смородская заявила, что раскрыла договорной матч в российском футболе

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская рассказала об обстоятельствах увольнения Юрия Красножана с поста главного тренера после матча с махачкалинским «Анжи» в 2011 году.
RT на русском 17:52
Энергетика

«Роснефть» указала на выгоду России от развала сделки ОПЕК+

Если соглашение ОПЕК+ и сыграло позитивную роль, то лишь как психологический фактор на первом этапе — в действительности все объемы нефти, которые выбывали при неоднократном продлении сделки, оперативно и полностью замещались на мировом рынке объемами американской сланцевой нефти, заявил РБК пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.
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В последний раз доллар превышал отметку в 68 рублей 4 января 2019 года. Курс евро поднялся выше 77 рублей впервые с января 2019 года.
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РИА Новости вчера в 06:10
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Турция запретила беженцам переправляться в Европу через Эгейское море

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Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать ювелирные изделия

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, на что нужно обратить внимание, чтобы купить качественное ювелирное изделие.
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Общество

Россияне начали запасаться едой в страхе перед эпидемией коронавируса

В феврале в России резко вырос спрос на продукты с длительными сроками хранения, мыло, бытовую химию и предметы личной гигиены.
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Общество

Полисы ОСАГО начали оформлять по-новому

Страховщики начали по-новому оформлять полисы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
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Казахстанский певец Димаш Кудайбергенов (Кудайберген) в понедельник впервые даст сольный концерт на стадионе в Москве - во дворце спорта "Мегаспорт".
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Украинский депутат приедет на Парад Победы в Москву

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что его фракция приедет на Парад Победы в Москву, в эфире телеканала NewsOne, отрывок которого опубликован на YouTube.
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В Саудовской Аравии арестовали трех членов королевской семьи. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
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Армия и оружие

В МИД РФ оценили предстоящие учения НАТО у российских границ

Масштабные военные учения НАТО Defender Europe — 2020, которые пройдут в Восточной Европе у западных границ России, не смогут повлиять на внешнеполитический курс Москвы.
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Бразильский футболист
Бразильский футболист, выступал на позиции атакующего полузащитника и нападающего. Обладатель «Золотого мяча», вручаемого лучшему футболисту Европы. Лучший футболист мира по версии ФИФА в 2004 и 2005 годах.
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Парагвай
Государство
Государство в Южной Америке, не имеющее выхода к морю. На юге и юго-западе граничит с Аргентиной, на северо-западе - с Боливией, на востоке и северо-востоке - с Бразилией. В переводе с языка гуарани «парагвай» означает «от великой реки» - подразумевается река Парана. Из-за центрального положения в Южной Америке, Парагвай иногда называют «сердцем Америки».
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