Легендарный футболист Роналдиньо снова взят под стражу в Парагвае. Это уже второй арест прославленного экс-нападающего "Барселоны" и сборной Бразилии за неделю: 5 марта спортсмена задерживали после того, как во время обыска у него в номере гостинице были найдены фальшивые паспорта.

Энергетика Мировые цены на нефть упали почти на треть В течение первого рабочего дня после развала сделки ОПЕК+ цены упали на 14 долларов, преодолев отметку в 34 доллара впервые с февраля 2016 года.

Игры Игру про будущее Земли без человечества в Steam раздают бесплатно Независимая российская студия ComonGame разработала игру про будущее Земли без человечества The Last Quiet Day, которую можно получить в Steam совершенно бесплатно.

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Игры Авторы Dead or Alive 6 извинились за платную смену цвета волос героев Неделю назад в Dead or Alive 6 эксклюзивно на PS4 (!) добавили возможность платно менять цвет волос персонажей — каждая перекраска обходилась в один доллар, а для возвращения предыдущего цвета приходилось вновь платить.