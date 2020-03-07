Суд в Парагвае отправил под стражу бывшего нападающего «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо.

Политика Число мигрировавших в Крым украинцев за год возросло на 17% Спикер Госсовета республики Владимир Константинов в ноябре 2019 года на встрече с делегацией иностранных СМИ сообщал, что Крым после воссоединения с Россией принял на постоянное место жительства около 170 тыс. человек, в том числе 50 тыс. жителей Украины.

Общество Меган Маркл освистали на благотворительном вечере в Лондоне Супруга принца Гарри Меган Маркл столкнулась с неодобрением поклонников королевской семьи во время своего прибытия на ежегодную церемонию вручения премии Endeavour Fund Awards, которая прошла 5 марта в Лондоне.

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Политика Джабаров оценил высказывание Зеленского о Донбассе "Ситуация станет непредсказуемой" Причина, по которой Украина должна выходить из нормандского формата, абсолютно непонятна, заявил в беседе с RT первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

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Экономика ФАС предупредила о риске неконтролируемого роста цен на сахар В России возможен неконтролируемый рост цен на сахар в случае, если не будут предприняты меры по балансировке спроса и предложения на внутреннем рынке, заявила RNS начальник управления контроля АПК ФАС Анна Мирочиненко через пресс-службу ФАС России.