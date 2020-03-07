Происшествия

BFM.ruBFM.ruРоналдиньо арестовали в Парагвае

Суд в Парагвае отправил под стражу бывшего нападающего «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо.
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Роналдиньо арестовали

Lenta.ru03:58

Роналдиньо вновь задержан в Парагвае из-за дела о поддельном паспорте

Sports.ru03:12

СМИ: Роналдиньо арестовали в Парагвае по делу об использовании фальшивого паспорта

ТАССвчера в 21:39

Роналдиньо вновь взят под стражу в Парагвае

Чемпионат02:15

СМИ: Роналдинью вновь арестовали в Парагвае

Матч ТВвчера в 22:24

Роналдиньо был арестован в Асунсьоне по делу о поддельном паспорте

Sport24.ru03:48

Роналдинью и его брат снова арестованы в Парагвае

Спорт-Экспрессвчера в 21:36
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Политика

Жительница Иванова объяснила предложение Путину взять ее замуж

URA.Ru вчера в 19:38
Политика

Число мигрировавших в Крым украинцев за год возросло на 17%

Спикер Госсовета республики Владимир Константинов в ноябре 2019 года на встрече с делегацией иностранных СМИ сообщал, что Крым после воссоединения с Россией принял на постоянное место жительства около 170 тыс. человек, в том числе 50 тыс. жителей Украины.
ТАСС вчера в 23:06
Общество

Меган Маркл освистали на благотворительном вечере в Лондоне

Супруга принца Гарри Меган Маркл столкнулась с неодобрением поклонников королевской семьи во время своего прибытия на ежегодную церемонию вручения премии Endeavour Fund Awards, которая прошла 5 марта в Лондоне.
Известия вчера в 15:51
Политика

Путин и Эрдоган договорились о прекращении огня в Идлибе

Переговоры Путина и Эрдогана 5 марта в Кремле начались общением тет-а-тет, после к ним присоединились члены делегаций двух стран.
Ведомости 05 марта в 13:08
Общество

Правительство выделило средства на выплаты к 75-летию Победы

Правительство одобрило выделение средств на единовременные выплаты в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, следует из документа, опубликованного на сайте кабмина.
РИА Новости 02:22
Музыка

В Сети появился отрывок возможной песни Little Big для Евровидения

РИА Новости 04:15
Гаджеты

Apple запустила программу ремонта экранов планшетов iPad Air 2019

Компания Apple сообщила о запуске программы по ремонту экранов планшетов iPad Air, выпущенных в минувшем году.
Актуальные Новости 04:50
Политика

Власти Крыма заявили, что не намерены прикасаться к воде с Украины

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Крыму не нужна днепровская вода, пока власти Украины не оставят свои претензии на российский полуостров и не гарантируют безопасность поставок, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:28
Футбол

«Оренбург» — «Арсенал»: составы команд на матч 21-го тура РПЛ

Стали известны составы «Оренбурга» и тульского «Арсенала» на матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги.
Чемпионат 04:44
Общество

Facebook запретит рекламу медицинских масок

В Facebook и Instagram запретят рекламу медицинских масок, чтобы не допустить спекуляций из-за подскочившего на фоне распространения нового коронавируса спроса.
РБК 00:16
Кино

Кристиан Бэйл сыграет злодея в картине «Тор 4: Любовь и гром»

Актуальные Новости 02:13
Шоу-бизнес

Вторая супруга Федора Емельяненко остается одинокой после расставания с мужем

Актуальные Новости 01:31
Энергетика

В ЛУКОЙЛе оценили потери России от разрыва сделки с ОПЕК

Россия будет терять от $100 млн до $150 млн в день из-за распада сделки ОПЕК+, заявил совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун изданию The Bell.
РБК вчера в 20:30
Хоккей

Овечкин вышел на первое место в гонке снайперов

ГЛАС.RU вчера в 00:43
Политика

Крашенинников объяснил отсутствие поправки о зарубежной недвижимости

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает излишним вносить в Конституцию запрет чиновникам иметь недвижимость за рубежом.
РИА Новости вчера в 05:03
Происшествия

Калужанин получил пять лет колонии за комментарий в сети «ВКонтакте»

Суд в Калуге приговорил к пяти годам и двум месяцам колонии 37-летнего местного жителя Ивана Любшина за комментарии в соцсети «ВКонтакте».
Известия вчера в 07:51
Шоу-бизнес

Актриса Проклова в 66 лет удивила поклонников подтянутой фигурой

Советская и российская актриса Елена Проклова, которой в этом году исполнится 67 лет, восхитила подписчиков, опубликовав в Instagram снимок в купальнике.
ФАН 00:25
Общество

Лукашенко получил «немало» предложений по поставкам нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что получил «немало» предложений по поставкам нефти.
RT на русском 04:02
Здоровье

В Китае обнаружили изменение симптомов коронавируса

Ученые в Ките выявили изменения в клинических симптомах заражения коронавирусом COVID-19 по сравнению с началом вспышки заболевания.
BFM.ru 03:52
Биатлон

Логинов не вошел в состав сборной России на эстафету в Нове-Место

Спорт-Экспресс вчера в 14:51
Политика

Джабаров оценил высказывание Зеленского о Донбассе

"Ситуация станет непредсказуемой" Причина, по которой Украина должна выходить из нормандского формата, абсолютно непонятна, заявил в беседе с RT первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.
РИА Новости вчера в 17:40
Общество

В Москве началось проектирование инфекционного корпуса

5 марта Сергей Собянин ввёл в Москве режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.
Говорит Москва 01:57
Экономика

К группе риска отнесли 38 российских банков

38 российских банков могут лишиться лицензии в ближайший год.
Lenta.ru 05 марта в 22:07
Общество

Билл Клинтон рассказал о причинах своего романа с Моникой Левински

News.ru вчера в 13:26
Шоу-бизнес

Олимпийская чемпионка Ильиных сообщила о рождении ребенка

Радостное событие в семье олимпийской чемпионки произошло еще 16 января.
Вести.Ru 04:30
Общество

В России «Красу полиции» затравили за внешность

Lenta.ru вчера в 15:28
Кино

Появилось видео со съемок нового сезона сериала «Сваты»

Короткое видео съемочного процесса сериала «Сваты» появилось в Сети: на кадрах героини разговаривают друг с другом.
iReactor вчера в 06:36
Экономика

ФАС предупредила о риске неконтролируемого роста цен на сахар

В России возможен неконтролируемый рост цен на сахар в случае, если не будут предприняты меры по балансировке спроса и предложения на внутреннем рынке, заявила RNS начальник управления контроля АПК ФАС Анна Мирочиненко через пресс-службу ФАС России.
Rambler News Service 05 марта в 06:33
Общество

Жена Ефремова прокомментировала инцидент с актером в аэропорту

Жена Михаила Ефремова Софья Кругликова прокомментировала сообщения о том, что актера не пустили в самолет, летевший в Ригу.
РИА Новости вчера в 09:37
Гаджеты

Bethesda анонсировала системные требования DOOM Eternal

Минимальные системные требования: 1080p, 60 FPS, минимальные настройки графики операционная система: Windows 7 (64-bit) или Windows 10 (64-Bit); процессор: Intel Core i5 @ 3.3 GHz, AMD Ryzen 3 @ 3.1 GHz или лучше; оперативная память: 8 ГБ ОЗУ; видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 970 (4GB), GTX 1060 (6GB), GTX 1650 (4GB), AMD Radeon R9 290 (4GB) или RX 470 (4GB).
CyberSport.ru вчера в 16:54
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Роналдиньо
Бразильский футболист
Бразильский футболист, выступал на позиции атакующего полузащитника и нападающего. Обладатель «Золотого мяча», вручаемого лучшему футболисту Европы. Лучший футболист мира по версии ФИФА в 2004 и 2005 годах.
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Парагвай
Государство
Государство в Южной Америке, не имеющее выхода к морю. На юге и юго-западе граничит с Аргентиной, на северо-западе - с Боливией, на востоке и северо-востоке - с Бразилией. В переводе с языка гуарани «парагвай» означает «от великой реки» - подразумевается река Парана. Из-за центрального положения в Южной Америке, Парагвай иногда называют «сердцем Америки».
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