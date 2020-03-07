Происшествия
BFM.ruРоналдиньо арестовали в Парагвае
Суд в Парагвае отправил под стражу бывшего нападающего «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо.
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Политика
Жительница Иванова объяснила предложение Путину взять ее замуж
Политика
Число мигрировавших в Крым украинцев за год возросло на 17%
Спикер Госсовета республики Владимир Константинов в ноябре 2019 года на встрече с делегацией иностранных СМИ сообщал, что Крым после воссоединения с Россией принял на постоянное место жительства около 170 тыс. человек, в том числе 50 тыс. жителей Украины.
Общество
Меган Маркл освистали на благотворительном вечере в Лондоне
Супруга принца Гарри Меган Маркл столкнулась с неодобрением поклонников королевской семьи во время своего прибытия на ежегодную церемонию вручения премии Endeavour Fund Awards, которая прошла 5 марта в Лондоне.
Политика
Путин и Эрдоган договорились о прекращении огня в Идлибе
Переговоры Путина и Эрдогана 5 марта в Кремле начались общением тет-а-тет, после к ним присоединились члены делегаций двух стран.
Общество
Правительство выделило средства на выплаты к 75-летию Победы
Правительство одобрило выделение средств на единовременные выплаты в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, следует из документа, опубликованного на сайте кабмина.
Гаджеты
Apple запустила программу ремонта экранов планшетов iPad Air 2019
Компания Apple сообщила о запуске программы по ремонту экранов планшетов iPad Air, выпущенных в минувшем году.
Политика
Власти Крыма заявили, что не намерены прикасаться к воде с Украины
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Крыму не нужна днепровская вода, пока власти Украины не оставят свои претензии на российский полуостров и не гарантируют безопасность поставок, передает РИА "Новости".
Футбол
«Оренбург» — «Арсенал»: составы команд на матч 21-го тура РПЛ
Стали известны составы «Оренбурга» и тульского «Арсенала» на матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги.
Общество
Facebook запретит рекламу медицинских масок
В Facebook и Instagram запретят рекламу медицинских масок, чтобы не допустить спекуляций из-за подскочившего на фоне распространения нового коронавируса спроса.
Кино
Кристиан Бэйл сыграет злодея в картине «Тор 4: Любовь и гром»
Шоу-бизнес
Вторая супруга Федора Емельяненко остается одинокой после расставания с мужем
Энергетика
В ЛУКОЙЛе оценили потери России от разрыва сделки с ОПЕК
Россия будет терять от $100 млн до $150 млн в день из-за распада сделки ОПЕК+, заявил совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун изданию The Bell.
Хоккей
Овечкин вышел на первое место в гонке снайперов
Политика
Крашенинников объяснил отсутствие поправки о зарубежной недвижимости
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает излишним вносить в Конституцию запрет чиновникам иметь недвижимость за рубежом.
Происшествия
Калужанин получил пять лет колонии за комментарий в сети «ВКонтакте»
Суд в Калуге приговорил к пяти годам и двум месяцам колонии 37-летнего местного жителя Ивана Любшина за комментарии в соцсети «ВКонтакте».
Шоу-бизнес
Актриса Проклова в 66 лет удивила поклонников подтянутой фигурой
Советская и российская актриса Елена Проклова, которой в этом году исполнится 67 лет, восхитила подписчиков, опубликовав в Instagram снимок в купальнике.
Общество
Лукашенко получил «немало» предложений по поставкам нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что получил «немало» предложений по поставкам нефти.
Здоровье
В Китае обнаружили изменение симптомов коронавируса
Ученые в Ките выявили изменения в клинических симптомах заражения коронавирусом COVID-19 по сравнению с началом вспышки заболевания.
Биатлон
Логинов не вошел в состав сборной России на эстафету в Нове-Место
Политика
Джабаров оценил высказывание Зеленского о Донбассе
"Ситуация станет непредсказуемой" Причина, по которой Украина должна выходить из нормандского формата, абсолютно непонятна, заявил в беседе с RT первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.
Общество
В Москве началось проектирование инфекционного корпуса
5 марта Сергей Собянин ввёл в Москве режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.
Экономика
К группе риска отнесли 38 российских банков
38 российских банков могут лишиться лицензии в ближайший год.
Общество
Билл Клинтон рассказал о причинах своего романа с Моникой Левински
Шоу-бизнес
Олимпийская чемпионка Ильиных сообщила о рождении ребенка
Радостное событие в семье олимпийской чемпионки произошло еще 16 января.
Общество
В России «Красу полиции» затравили за внешность
Кино
Появилось видео со съемок нового сезона сериала «Сваты»
Короткое видео съемочного процесса сериала «Сваты» появилось в Сети: на кадрах героини разговаривают друг с другом.
Экономика
ФАС предупредила о риске неконтролируемого роста цен на сахар
В России возможен неконтролируемый рост цен на сахар в случае, если не будут предприняты меры по балансировке спроса и предложения на внутреннем рынке, заявила RNS начальник управления контроля АПК ФАС Анна Мирочиненко через пресс-службу ФАС России.
Общество
Жена Ефремова прокомментировала инцидент с актером в аэропорту
Жена Михаила Ефремова Софья Кругликова прокомментировала сообщения о том, что актера не пустили в самолет, летевший в Ригу.
Гаджеты
Bethesda анонсировала системные требования DOOM Eternal
Минимальные системные требования: 1080p, 60 FPS, минимальные настройки графики операционная система: Windows 7 (64-bit) или Windows 10 (64-Bit); процессор: Intel Core i5 @ 3.3 GHz, AMD Ryzen 3 @ 3.1 GHz или лучше; оперативная память: 8 ГБ ОЗУ; видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 970 (4GB), GTX 1060 (6GB), GTX 1650 (4GB), AMD Radeon R9 290 (4GB) или RX 470 (4GB).