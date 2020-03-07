Происшествия

BFM.ruBFM.ruРоналдиньо арестовали в Парагвае

Суд в Парагвае отправил под стражу бывшего нападающего «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо.
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СМИ: Роналдинью вновь арестовали в Парагвае

Матч ТВвчера в 22:24

Роналдиньо вновь задержан в Парагвае из-за дела о поддельном паспорте

Sports.ru03:12

Роналдиньо был арестован в Асунсьоне по делу о фальшивых документах

Sport24.ru01:33

Роналдиньо вновь взят под стражу в Парагвае

Чемпионат02:15

Роналдиньо вновь взят под стражу в Парагвае

Soccer.ru02:28

СМИ: Роналдиньо арестовали в Парагвае по делу об использовании фальшивого паспорта

ТАССвчера в 21:39

Роналдинью и его брат снова арестованы в Парагвае

Спорт-Экспрессвчера в 21:36
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Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 03:43, Ашберн
Общество

Сделавшая предложение Путину жительница Иваново рассказала о себе

РИА Новости 00:07
Энергетика

Лукашенко рассказал о предложениях по поставке нефти Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в субботу, что ему поступило уже "немало" предложений о поставках и переработке в стране нефти.
РИА Новости 03:15
Общество

Жена Михаила Ефремова рассказала, почему ее мужа не пустили в самолет

Софья Кругликова, жена актера Михаила Ефремова, представила свой взгляд на инцидент в петербургском аэропорту Пулково, когда ее мужа не пустили в самолет.
Российская газета 02:37
Политика

В Госдуме разъяснили отказ от поправки о недвижимости чиновников

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников высказался о решении не вносить в Конституцию запрет на недвижимость за рубежом для чиновников.
Газета.Ru вчера в 11:37
Политика

Джабаров оценил высказывание Зеленского о Донбассе

"Ситуация станет непредсказуемой" Причина, по которой Украина должна выходить из нормандского формата, абсолютно непонятна, заявил в беседе с RT первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.
РИА Новости вчера в 17:40
Общество

В России «Красу полиции» затравили за внешность

Lenta.ru вчера в 15:28
Армия и оружие

В Анкаре ожидают прибытия российской военной делегации

В Анкаре на следующей неделе ожидают визита делегации Министерства обороны России, заявил глава турецкого оборонного ведомства Хулуси Акар.
RT на русском 02:47
Шоу-бизнес

Дети Галкина и Пугачёвой рассмешили фанатов песней про «животинку»

Двойняшки Гарри и Лиза спели в ролике песню про "животинку" и рассмешили фанатов.
Дни24 вчера в 11:56
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева уходит с «МУЗ-ТВ»

В течение 20 лет телеведущая Лера Кудрявцева провела огромное количество музыкальных премий и передач на канале «МУЗ-ТВ».
Live24 05 марта в 11:57
Происшествия

В Иркутской области три человека погибли в ДТП

РИА Новости вчера в 22:01
Общество

Скорая отказалась ехать на вызов к дочке Пескова

Красная весна вчера в 15:45
Политика

Власти Крыма заявили, что не намерены прикасаться к воде с Украины

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Крыму не нужна днепровская вода, пока власти Украины не оставят свои претензии на российский полуостров и не гарантируют безопасность поставок, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:28
Шоу-бизнес

Актриса Проклова в 66 лет удивила поклонников подтянутой фигурой

Советская и российская актриса Елена Проклова, которой в этом году исполнится 67 лет, восхитила подписчиков, опубликовав в Instagram снимок в купальнике.
ФАН 00:25
Общество

Посольство России обратило внимание Украины на рекламу ФБР с Высоцким

Посольство России в США выразило надежду, что Украина снимет запрет на показ телесериала "Место встречи изменить нельзя" с Владимиром Высоцким в главной роли после появления рекламы ФБР, в которой использован образ Глеба Жеглова.
РИА Новости вчера в 19:40
Политика

МИД Литвы призвал коллег из ЕС проигнорировать День Победы в Москве

Министерство иностранных дел Литвы распространило заявление главы ведомства Линаса Линкявичюса, в котором он обратился к коллегам из ЕС и призвал не ехать в Москву на празднование 9 мая.
Телеканал 360° вчера в 09:51
Футбол

Геркус публично ответил на претензии «Локомотива»

Геркус отметил, что первое письмо с претензиями получил еще в августе, однако не посчитал его официальным, так как потребовавший вернуть "Локомотиву" деньги некий господин Андреев не приложил доверенности от клуба, хоть и был явно информирован об его деятельности.
ProstoProSport 03:26
Общество

Олег Тиньков рассказал о диагностированной у него лейкемии

Предприниматель Олег Тиньков рассказал, что у него диагностирована острая форма лейкемии. Об этом 6 марта сообщает Forbes.
Телеканал RTVI вчера в 09:35
Здоровье

Онкологов заставят перепроверять диагнозы детей из-за частых ошибок

«Каждый ребенок в России, у которого есть подозрения на опухоль, обязательно должен быть перепроверен», - считает Румянцев.
RuNews24.ru вчера в 10:23
Общество

Правительство обсудит выплаты к 75-летию Победы

Распоряжение позволит в 2020 году произвести выплаты к 75-летию Победы инвалидам и ветеранам войны, бывшим узникам концлагерей, тюрем и гетто, вдовам и вдовцам военнослужащих, погибших на войне с Финляндией и Японией, а также вдовам и вдовцам умерших инвалидов и участников войны и труженикам тыла.
РИА Новости 04 марта в 17:42
Здоровье

Опубликована актуальная информация о коронавирусе

Опубликована актуальная информация о коронавирусе.
Деловое.ТВ 02:56
Армия и оружие

Украина показала мощь армии

Lenta.ru 02:03
Политика

Сотрудник СБУ рассказал о подробностях убийства комбата Гиви

Известия вчера в 04:30
Шоу-бизнес

Константин Ивлев увез любовницу на Мальдивы после новости о разводе

Жена Константина Мария решила расторгнуть брак после того как застукала 46-летнего мужа с молодой любовницей.
StarHit.ru вчера в 14:00
Энергетика

Мировые цены на нефть обвалились после срыва сделки ОПЕК+

Мировые цены на нефть рухнули после того, как страны-участницы ОПЕК не смогли договориться с Россией об условиях сокращения добычи топлива.
РИА Новости вчера в 21:08
Единоборства

Нурмагомедов пнул чемпионский пояс Фергюсона

Чемпион UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов пнул чемпионский пояс американца Тони Фергюсона во время дуэли взглядов, которая прошла 6 марта в Лас-Вегасе.
Известия вчера в 23:15
Космос

NASA опубликовало самую детальную панораму Марса

NASA опубликовало самую детальную панораму Марса.
Клопс 02:52
Космос

Обсерватория «Спектр-РГ» отсканировала треть всего неба

Портал Поиск 05 марта в 03:51
Баскетбол

«Лейкерс» впервые с 2013 года вышли в плей-офф НБА

"Лейкерс" лидируют в Западной конференции НБА, одержав 48 побед в 61 матчах, и благодаря этой победе досрочно вышли в плей-офф - впервые с 2013 года.
ТАСС Спорт 01:40
Армия и оружие

Украинский флот планируют усилить списанными американскими кораблями

Замдиректора киевского Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь предложил усилить Военно-морской флот Украины списанными корабля США.
Вести.Ru 03:29
Происшествия

WSJ узнала о задержании брата и племянника короля Саудовской Аравии

Саудовские власти задержали брата и племянника короля Саудовской Аравии Сальмана Бен Абдель Азиза Аль Сауда по обвинению в государственной измене, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
Интерфакс вчера в 20:30
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Роналдиньо
Бразильский футболист
Бразильский футболист, выступал на позиции атакующего полузащитника и нападающего. Обладатель «Золотого мяча», вручаемого лучшему футболисту Европы. Лучший футболист мира по версии ФИФА в 2004 и 2005 годах.
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Парагвай
Государство
Государство в Южной Америке, не имеющее выхода к морю. На юге и юго-западе граничит с Аргентиной, на северо-западе - с Боливией, на востоке и северо-востоке - с Бразилией. В переводе с языка гуарани «парагвай» означает «от великой реки» - подразумевается река Парана. Из-за центрального положения в Южной Америке, Парагвай иногда называют «сердцем Америки».
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