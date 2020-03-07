Происшествия
BFM.ruРоналдиньо арестовали в Парагвае
Суд в Парагвае отправил под стражу бывшего нападающего «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо.
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Энергетика
Лукашенко рассказал о предложениях по поставке нефти Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в субботу, что ему поступило уже "немало" предложений о поставках и переработке в стране нефти.
Общество
Жена Михаила Ефремова рассказала, почему ее мужа не пустили в самолет
Софья Кругликова, жена актера Михаила Ефремова, представила свой взгляд на инцидент в петербургском аэропорту Пулково, когда ее мужа не пустили в самолет.
Политика
В Госдуме разъяснили отказ от поправки о недвижимости чиновников
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников высказался о решении не вносить в Конституцию запрет на недвижимость за рубежом для чиновников.
Политика
Джабаров оценил высказывание Зеленского о Донбассе
"Ситуация станет непредсказуемой" Причина, по которой Украина должна выходить из нормандского формата, абсолютно непонятна, заявил в беседе с RT первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.
Общество
В России «Красу полиции» затравили за внешность
Армия и оружие
В Анкаре ожидают прибытия российской военной делегации
В Анкаре на следующей неделе ожидают визита делегации Министерства обороны России, заявил глава турецкого оборонного ведомства Хулуси Акар.
Шоу-бизнес
Дети Галкина и Пугачёвой рассмешили фанатов песней про «животинку»
Двойняшки Гарри и Лиза спели в ролике песню про "животинку" и рассмешили фанатов.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева уходит с «МУЗ-ТВ»
В течение 20 лет телеведущая Лера Кудрявцева провела огромное количество музыкальных премий и передач на канале «МУЗ-ТВ».
Происшествия
В Иркутской области три человека погибли в ДТП
Общество
Скорая отказалась ехать на вызов к дочке Пескова
Политика
Власти Крыма заявили, что не намерены прикасаться к воде с Украины
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Крыму не нужна днепровская вода, пока власти Украины не оставят свои претензии на российский полуостров и не гарантируют безопасность поставок, передает РИА "Новости".
Шоу-бизнес
Актриса Проклова в 66 лет удивила поклонников подтянутой фигурой
Советская и российская актриса Елена Проклова, которой в этом году исполнится 67 лет, восхитила подписчиков, опубликовав в Instagram снимок в купальнике.
Общество
Посольство России обратило внимание Украины на рекламу ФБР с Высоцким
Посольство России в США выразило надежду, что Украина снимет запрет на показ телесериала "Место встречи изменить нельзя" с Владимиром Высоцким в главной роли после появления рекламы ФБР, в которой использован образ Глеба Жеглова.
Политика
МИД Литвы призвал коллег из ЕС проигнорировать День Победы в Москве
Министерство иностранных дел Литвы распространило заявление главы ведомства Линаса Линкявичюса, в котором он обратился к коллегам из ЕС и призвал не ехать в Москву на празднование 9 мая.
Футбол
Геркус публично ответил на претензии «Локомотива»
Геркус отметил, что первое письмо с претензиями получил еще в августе, однако не посчитал его официальным, так как потребовавший вернуть "Локомотиву" деньги некий господин Андреев не приложил доверенности от клуба, хоть и был явно информирован об его деятельности.
Общество
Олег Тиньков рассказал о диагностированной у него лейкемии
Предприниматель Олег Тиньков рассказал, что у него диагностирована острая форма лейкемии. Об этом 6 марта сообщает Forbes.
Здоровье
Онкологов заставят перепроверять диагнозы детей из-за частых ошибок
«Каждый ребенок в России, у которого есть подозрения на опухоль, обязательно должен быть перепроверен», - считает Румянцев.
Общество
Правительство обсудит выплаты к 75-летию Победы
Распоряжение позволит в 2020 году произвести выплаты к 75-летию Победы инвалидам и ветеранам войны, бывшим узникам концлагерей, тюрем и гетто, вдовам и вдовцам военнослужащих, погибших на войне с Финляндией и Японией, а также вдовам и вдовцам умерших инвалидов и участников войны и труженикам тыла.
Здоровье
Опубликована актуальная информация о коронавирусе
Опубликована актуальная информация о коронавирусе.
Армия и оружие
Украина показала мощь армии
Политика
Сотрудник СБУ рассказал о подробностях убийства комбата Гиви
Шоу-бизнес
Константин Ивлев увез любовницу на Мальдивы после новости о разводе
Жена Константина Мария решила расторгнуть брак после того как застукала 46-летнего мужа с молодой любовницей.
Энергетика
Мировые цены на нефть обвалились после срыва сделки ОПЕК+
Мировые цены на нефть рухнули после того, как страны-участницы ОПЕК не смогли договориться с Россией об условиях сокращения добычи топлива.
Единоборства
Нурмагомедов пнул чемпионский пояс Фергюсона
Чемпион UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов пнул чемпионский пояс американца Тони Фергюсона во время дуэли взглядов, которая прошла 6 марта в Лас-Вегасе.
Космос
NASA опубликовало самую детальную панораму Марса
NASA опубликовало самую детальную панораму Марса.
Космос
Обсерватория «Спектр-РГ» отсканировала треть всего неба
Баскетбол
«Лейкерс» впервые с 2013 года вышли в плей-офф НБА
"Лейкерс" лидируют в Западной конференции НБА, одержав 48 побед в 61 матчах, и благодаря этой победе досрочно вышли в плей-офф - впервые с 2013 года.
Армия и оружие
Украинский флот планируют усилить списанными американскими кораблями
Замдиректора киевского Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь предложил усилить Военно-морской флот Украины списанными корабля США.
Происшествия
WSJ узнала о задержании брата и племянника короля Саудовской Аравии
Саудовские власти задержали брата и племянника короля Саудовской Аравии Сальмана Бен Абдель Азиза Аль Сауда по обвинению в государственной измене, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.