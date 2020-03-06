Происшествия
News.ruРоналдиньо арестован в Парагвае
В паспорте указаны настоящие имя, фамилия и дата рождения футболиста, однако при этом написано, что он является парагвайцем. Сейчас Роналдиньо и его брат находятся в отеле под надзором полиции. Позже их доставят на допрос для дачи показаний.
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Общество
Новый премьер Украины пообещал провести индексацию пенсий
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал провести индексацию пенсий в стране в 2020 году.
Армия и оружие
Эрдоган оценил договоренности с Россией по Идлибу
Накануне лидеры России и Турции провели в Москве переговоры в связи с обострением ситуации в сирийской провинции Идлиб и по их итогам согласовали совместный документ.
Общество
Меган Маркл встретили в Лондоне свистом
Супруга британского принца Гарри Меган Маркл была встречена в Лондоне громким неодобрительным свистом после решения отречься от королевской семьи.
Гаджеты
Опубликовали фото новой модели смартфона Oppo Find X2
В Сети опубликовали снимки нового непредставленного смартфона Oppo Find X2, который сможет существенно опередить ближайших конкурентов.
Общество
За сутки в России выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом
Общее число выявленных в России случаев заражения COVID-19, по данным Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, увеличилось до десяти человек.
Политика
Путин пообещал упростить оформление маткапитала
Политика
СБУ открестилась от рассказавшего об убийстве Гиви сотрудника
В августе 2017 года Сугерея в составе группы украинских диверсантов задержали в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР).
Общество
Синоптики предсказали «малиновое» лето в 2020 году
Метеорологи пообещали россиянам, что в этом году их ждет «малиновое» лето — комфортное по температуре с небольшим превышением климатической нормы.
Космос
На Марсе выявили возможные следы органики
На Марсе обнаружили молекулы, которые, с большой долей вероятности, имеют органическое происхождение.
Армия и оружие
Названы объемы поставки экипировки «Ратник» в войска
Вооруженные силы России продолжают получать поставки боевой экипировки «Ратник».
Общество
Российские авиакомпании разрешили возвращать билеты из-за коронавируса
Лоукостер «Аэрофлота» — авиакомпания «Победа» — ввела новую услугу, в рамках которой клиент может оформить возврат денежных средств за билеты, сообщили РБК в компании.
Армия и оружие
«Московский протокол» обозначил крупнейшее поражение Эрдогана в Сирии
Победные для сирийцев военные итоги по факту зафиксированы в коротком "московском протоколе", в котором больше недосказанного, чем зафиксированного на бумаге.
Наука
Ученые разработали растворимые пленки для перорального приема вакцин
Исследователи разработали новый метод хранения вакцин и биологических лекарств, который не требует охлаждения и подходит для перорального ввода.
Политика
Крашенинников объяснил отказ от поправки о недвижимости чиновников
Как написала газета "Ведомости" со ссылкой на источники, запрет на владение иностранной недвижимостью не вошел в проект поправок в Конституцию, так как десяткам парламентариев и чиновников пришлось бы отказаться от нее или уйти со своих постов.
Армия и оружие
Танки Т-90М «Прорыв» впервые примут участие в параде Победы
Российские военные впервые покажут танки Т-90М "Прорыв" на параде Победы на Красной площади в Москве, сообщил ТАСС в пятницу источник в оборонно-промышленном комплексе.
Авто
BMW представила электрокар BMW i4
Что касается интерьера BMW Concept i4 EV, то он довольно футуристичен.
Политика
Жительница Иваново попросила Путина взять ее замуж
Жительница Иваново попросила взять ее замуж президента России Владимира Путина, когда тот общался с горожанами после посещения поликлиники.
Происшествия
Смертник взорвал бомбу у посольства США в Тунисе
У здания посольства США в Тунисе в пятницу произошел теракт, в результате которого пострадали два человека.
Энергетика
Reuters узнал о нежелании России дополнительно сокращать нефтедобычу
Власти России согласны продлить срок действия ранее заключенного соглашения о сокращении объемов добычи нефти, но не пойдут на дополнительное ее сокращение, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник.
Общество
Режим повышенной готовности введён в Москве из-за коронавируса
В целях активизации работы по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве вводится режим повышенной готовности.
Шоу-бизнес
Блогер Манукян назвал средний счет за ужин с Бузовой
Блогер и певец Давид Манукян, известный под псевдонимом DAVA, опроверг слухи о том, что его возлюбленная Ольга Бузова содержит его материально.
Общество
Власти Москвы уточнили список неблагополучных по коронавирусу стран
Управление Роспотребнадзора по Москве утвердило список стран, прибывающим из которых нужно самоизолироваться на две недели, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на департамент здравоохранения города.
Политика
Парламент ДНР признал русский язык единственным государственным
Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики закрепил в конституции статус русского языка как единственного государственного, передает корреспондент РИА Новости.
Общество
В Петербурге актера Михаила Ефремова не пустили в самолет
Армия и оружие
В Пентагоне сравнили работу США над гиперзвуковым оружием с РФ и КНР
Накануне замдиректора программы Пентагона по разработке гиперзвука Майк Уайт заявил, что испытательные пуски гиперзвукового оружия США могут быть проведены уже в 2020 году.
Происшествия
В УВД по ЗАО Москвы прошли обыски по делу Голунова
В управлении внутренних дел (УВД) по Западному административному округу Москвы прошли обыски по делу о незаконном задержании Ивана Голунова.
Общество
Путин разъяснил порядок выплат пособий на детей от трех до семи лет
Женщина, у которой двое и более детей в возрасте от трех до семи лет, будет иметь право на получение пособий на каждого ребенка, если ежемесячный доход семьи не превышает прожиточного минимума на человека.
Общество
Олега Тинькова обвинили в США в сокрытии активов на миллиард долларов
Из опубликованного заявления следует, что Тиньков, которому инкриминируется налоговое мошенничество, что в США является очень серьёзным преступлением, «по всей видимости, скрыл активы и доходы в размере $1 млрд, когда отказался от американского гражданства».
Политика
Путин прокомментировал идею возглавить Госсовет
Если бы главой Госсовета стал российский президент Владимир Путин, это бы привело к двоевластию, которое губительно для страны, как и отказ от сильной президентской власти.
Происшествия
Москвичка по ошибке получила семизначную зарплату и пустилась в бега
Сотрудница магазина детской одежды в Москве пустилась в бега после того, как работодатель по ошибке перечислил ей на карту два миллиона рублей.