Бывший футболист сборной Бразилии Роналдиньо может быть арестован в Парагвае за использование поддельного паспорта. Об этом 5 марта сообщает ABC Color. Прокуратура Парагвая распорядилась арестовать Роналдиньо.

Роналдиньо может быть арестован в Парагвае из-за поддельного паспорта

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