Происшествия

REGNUMREGNUMРоналдиньо может быть арестован в Парагвае из-за поддельного паспорта

Бывший футболист сборной Бразилии Роналдиньо может быть арестован в Парагвае за использование поддельного паспорта. Об этом 5 марта сообщает ABC Color. Прокуратура Парагвая распорядилась арестовать Роналдиньо.
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Парагвай подозревает бывшего футболиста Роналдиньо в использовании фальшивого паспорта

ТАССвчера в 23:41

Роналдиньо поймали с поддельным паспортом

Lenta.ruвчера в 23:28

Роналдиньо подозревается в использовании фальшивого паспорта

Газета.Ruвчера в 23:35

Власти Парагвая выдали ордер на арест экс-футболиста Роналдиньо

Вести.Ruвчера в 23:17

Роналдиньо задержали в Парагвае из-за возможной подделки паспорта

РБК01:32

Бывший футболист сборной Бразилии Роналдиньо подозревается в использовании фальшивого паспорта для въезда в Парагвай

Эхо Москвывчера в 23:33

Роналдиньо попал под ордер на арест из-за фальшивого паспорта

Телеканал 360°01:11
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«Даллас» в овертайме обыграл «Нью-Орлеан», Дончич оформил трипл-дабл

Спорт-Экспресс 00:17
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Один из покупателей SSJ 100 назвал его основные недостатки

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК), один из крупнейших покупателей самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100), нашла у него несколько недостатков, в их числе нехватка запчастей и неопределенность с обслуживанием.
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Украинские власти в нарушение норм международного права продали на аукционе акции «дочки» ВЭБа — «ПРОМИНВЕСТБАНКа» — неизвестному покупателю, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.
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Суд оштрафовал челябинскую пенсионерку за клевету на чиновницу

В результате мировой судья признал женщину виновной в публичной клевете и приговорил ее к штрафу в 20 тысяч рублей.
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Происшествия

Аноним сообщил о бомбе на борту вылетевшего из Москвы в Омск самолета

Неизвестный позвонил в экстренные службы и сообщил о якобы заложенной бомбе на борту самолета Airbus А320, который вылетел из Шереметьево в Омск.
Газета.Ru 02:25
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КНДР и Южная Корея обменялись письмами из-за коронавируса

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Общество

В России могут изменить оплату отпусков и декретов

В России может изменится система оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков.
BFM.ru вчера в 19:11
Экономика

Американский инвестфонд Blackstone решил продать российские активы

Американский инвестиционный фонд Blackstone решил продать единым лотом российские активы, принадлежащие дочерней группе Sponda (зарегистрирована в Финляндии), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника на рынке недвижимости.
Ведомости 00:40
Политика

Путин назвал Касперского российской альтернативой Маску

Президент России Владимир Путин считает, что программист Евгений Касперский может служить таким же примером для подражания, как и американский предприниматель, основатель Tesla и SpaceX, Илон Маск.
РБК 01:44
Происшествия

Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»

Известия вчера в 11:27
Происшествия

Северный флот прокомментировал взрыв в воинской части под Мурманском

Lenta.ru вчера в 23:17
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Коллекторы назвали причины просрочки по кредитам в России

Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев рассказал, что большинство россиян, у которых есть просрочки по кредитам, объясняют их финансовыми трудностями.
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Происшествия

Не менее 22 человек погибли из-за торнадо в американском Теннесси

По словам мэра Джона Купера, только в Нэшвилле рухнули 48 зданий и около 150 человек были доставлены в больницы из-за полученных травм.
Газета.Ru 03 марта в 18:27
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Россиян начнут уведомлять о размере их будущей пенсии

Россияне, достигшие 45-летнего возраста, начнут получать уведомления Пенсионного фонда РФ о размере будущей пенсии.
vtomske.ru вчера в 05:30
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В Ленобласти мужчина облил керосином и поджег свою жену

В Выборгском районе Ленинградской области мужчина в ходе бытового конфликта облил керосином и поджег свою жену.
REGNUM 02:47
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Для российских беспилотников разработают малогабаритный радар

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В РПЦ объяснили слова протоиерея Смирнова об образовании для девочек

Как сообщало ИА REGNUM, 3 марта Смирнов заявил, что для семилетней девочки важнее научиться ухаживать за маленьким ребенком, тогда как в школе можно лишь «учиться зависти, обзыванию, скверным словам, хамству учителям».
REGNUM 01:27
Экономика

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Число долларовых миллиардеров в мире за год выросло на 16 человек, всего в мире, по данным Knight Frank, сейчас живет 2 335 миллиардеров, в том числе 103 в России.
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«Половинка меня ушла»: в Москве кремировали мужа блогерши Диденко

Блогер написала, что Валентин навсегда останется в ее сердце и с ней рядом. По словам Диденко, она не может осознать случившегося.
Вести.Ru вчера в 13:45
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Сбербанк предупредил о двух волнах распространения коронавируса

Специалисты Сбербанка создали математическую модель распространения коронавируса в России и мире, пишет ТАСС.
Ведомости вчера в 09:13
Политика

В Москве пройдут переговоры Путина и Эрдогана по ситуации в Идлибе

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган 5 марта встретятся в Москве, чтобы попытаться урегулировать ситуацию в сирийской провинции Идлиб, обострение в которой грозит новым региональным конфликтом.
Газета.Ru 00:12
Армия и оружие

В Сирии попытались сбить турецкий истребитель с помощью С-200

Сирийские военные попытались сбить турецкий истребитель F-16 при помощи зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-200 на северо-западе страны, сообщает Al Masdar News.
Известия вчера в 16:23
Футбол

Футболисты «Шахтера» разгромили «Днепр-1» в матче чемпионата Украины

РИА Новости вчера в 14:00
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Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с реальными доходами граждан.
Газета.Ru вчера в 01:59
Игры

В PS Store появилась демоверсия Final Fantasy VII

Игроки, которые скачают демоверсию Final Fantasy VII до 15 мая, получат уникальную тему для консоли четвертого поколения.
Astera 02 марта в 08:43
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В Черновцах изолировали троих с подозрением на коронавирус

Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что мужчина приехал в Черновцы из Румынии на автомобиле, а туда он прилетел из Италии.
Красная весна вчера в 07:43
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Комитет Госдумы отклонил поправку об ограничениях для детей депутатов

В среду, 4 марта, комитет нижней палаты по законодательству и госстроительству обсудил поправки, поступившие ко второму чтению законопроекта об изменениях в Конституцию.
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Матыцин: Евро-2020 в Санкт-Петербурге станет объектом нашего наследия

Турнир в Санкт-Петербурге станет объектом нашего наследия, привлечёт ещё больше зрителей, а приехавшие в Северную столицу смогут ещё раз познакомиться с культурой и историей нашей страны.
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Группа Little Big поедет на «Евровидение» от России

REGNUM 02 марта в 13:52
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Бразильский футболист
Бразильский футболист, выступал на позиции атакующего полузащитника и нападающего. Обладатель «Золотого мяча», вручаемого лучшему футболисту Европы. Лучший футболист мира по версии ФИФА в 2004 и 2005 годах.
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Парагвай
Государство
Государство в Южной Америке, не имеющее выхода к морю. На юге и юго-западе граничит с Аргентиной, на северо-западе - с Боливией, на востоке и северо-востоке - с Бразилией. В переводе с языка гуарани «парагвай» означает «от великой реки» - подразумевается река Парана. Из-за центрального положения в Южной Америке, Парагвай иногда называют «сердцем Америки».
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