Происшествия
REGNUMРоналдиньо может быть арестован в Парагвае из-за поддельного паспорта
Бывший футболист сборной Бразилии Роналдиньо может быть арестован в Парагвае за использование поддельного паспорта. Об этом 5 марта сообщает ABC Color. Прокуратура Парагвая распорядилась арестовать Роналдиньо.
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Баскетбол
«Даллас» в овертайме обыграл «Нью-Орлеан», Дончич оформил трипл-дабл
Общество
Один из покупателей SSJ 100 назвал его основные недостатки
Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК), один из крупнейших покупателей самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100), нашла у него несколько недостатков, в их числе нехватка запчастей и неопределенность с обслуживанием.
Общество
ВЭБ обвинил украинские власти в незаконной продаже «дочки» банка
Украинские власти в нарушение норм международного права продали на аукционе акции «дочки» ВЭБа — «ПРОМИНВЕСТБАНКа» — неизвестному покупателю, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.
Происшествия
Суд оштрафовал челябинскую пенсионерку за клевету на чиновницу
В результате мировой судья признал женщину виновной в публичной клевете и приговорил ее к штрафу в 20 тысяч рублей.
Происшествия
Аноним сообщил о бомбе на борту вылетевшего из Москвы в Омск самолета
Неизвестный позвонил в экстренные службы и сообщил о якобы заложенной бомбе на борту самолета Airbus А320, который вылетел из Шереметьево в Омск.
Политика
КНДР и Южная Корея обменялись письмами из-за коронавируса
Лидер КНДР Ким Чен Ын направил президенту Республики Корея Мун Чжэ Ину личное письмо в связи с распространением коронавируса на Корейском полуострове.
Общество
Британский суд обязал Тинькова сдать кипрский паспорт
У основателя TCS Group Holding (материнская компания «Тинькофф банка») Олега Тинькова по условиям залога изъяли российский и кипрский паспорта, а также документ о резидентстве Италии.
Общество
В России могут изменить оплату отпусков и декретов
В России может изменится система оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков.
Экономика
Американский инвестфонд Blackstone решил продать российские активы
Американский инвестиционный фонд Blackstone решил продать единым лотом российские активы, принадлежащие дочерней группе Sponda (зарегистрирована в Финляндии), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника на рынке недвижимости.
Политика
Путин назвал Касперского российской альтернативой Маску
Президент России Владимир Путин считает, что программист Евгений Касперский может служить таким же примером для подражания, как и американский предприниматель, основатель Tesla и SpaceX, Илон Маск.
Происшествия
Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»
Происшествия
Северный флот прокомментировал взрыв в воинской части под Мурманском
Экономика
Коллекторы назвали причины просрочки по кредитам в России
Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев рассказал, что большинство россиян, у которых есть просрочки по кредитам, объясняют их финансовыми трудностями.
Происшествия
Не менее 22 человек погибли из-за торнадо в американском Теннесси
По словам мэра Джона Купера, только в Нэшвилле рухнули 48 зданий и около 150 человек были доставлены в больницы из-за полученных травм.
Общество
Россиян начнут уведомлять о размере их будущей пенсии
Россияне, достигшие 45-летнего возраста, начнут получать уведомления Пенсионного фонда РФ о размере будущей пенсии.
Происшествия
В Ленобласти мужчина облил керосином и поджег свою жену
В Выборгском районе Ленинградской области мужчина в ходе бытового конфликта облил керосином и поджег свою жену.
Общество
В РПЦ объяснили слова протоиерея Смирнова об образовании для девочек
Как сообщало ИА REGNUM, 3 марта Смирнов заявил, что для семилетней девочки важнее научиться ухаживать за маленьким ребенком, тогда как в школе можно лишь «учиться зависти, обзыванию, скверным словам, хамству учителям».
Экономика
Knight Frank предсказала рост числа мультимиллионеров в России на 23%
Число долларовых миллиардеров в мире за год выросло на 16 человек, всего в мире, по данным Knight Frank, сейчас живет 2 335 миллиардеров, в том числе 103 в России.
Общество
«Половинка меня ушла»: в Москве кремировали мужа блогерши Диденко
Блогер написала, что Валентин навсегда останется в ее сердце и с ней рядом. По словам Диденко, она не может осознать случившегося.
Общество
Сбербанк предупредил о двух волнах распространения коронавируса
Специалисты Сбербанка создали математическую модель распространения коронавируса в России и мире, пишет ТАСС.
Политика
В Москве пройдут переговоры Путина и Эрдогана по ситуации в Идлибе
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган 5 марта встретятся в Москве, чтобы попытаться урегулировать ситуацию в сирийской провинции Идлиб, обострение в которой грозит новым региональным конфликтом.
Армия и оружие
В Сирии попытались сбить турецкий истребитель с помощью С-200
Сирийские военные попытались сбить турецкий истребитель F-16 при помощи зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-200 на северо-западе страны, сообщает Al Masdar News.
Футбол
Футболисты «Шахтера» разгромили «Днепр-1» в матче чемпионата Украины
Экономика
Путин рассказал о связи реальных доходов россиян с нефтяной отраслью
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с реальными доходами граждан.
Игры
В PS Store появилась демоверсия Final Fantasy VII
Игроки, которые скачают демоверсию Final Fantasy VII до 15 мая, получат уникальную тему для консоли четвертого поколения.
Происшествия
В Черновцах изолировали троих с подозрением на коронавирус
Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что мужчина приехал в Черновцы из Румынии на автомобиле, а туда он прилетел из Италии.
Политика
Комитет Госдумы отклонил поправку об ограничениях для детей депутатов
В среду, 4 марта, комитет нижней палаты по законодательству и госстроительству обсудил поправки, поступившие ко второму чтению законопроекта об изменениях в Конституцию.
Футбол
Матыцин: Евро-2020 в Санкт-Петербурге станет объектом нашего наследия
Турнир в Санкт-Петербурге станет объектом нашего наследия, привлечёт ещё больше зрителей, а приехавшие в Северную столицу смогут ещё раз познакомиться с культурой и историей нашей страны.
Музыка