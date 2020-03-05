Происшествия
REGNUMРоналдиньо может быть арестован в Парагвае из-за поддельного паспорта
Бывший футболист сборной Бразилии Роналдиньо может быть арестован в Парагвае за использование поддельного паспорта. Об этом 5 марта сообщает ABC Color. Прокуратура Парагвая распорядилась арестовать Роналдиньо.
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Энергетика
Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+
Министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+ в Вене.
Общество
Россияне начали скупать антисептики из-за коронавируса
Россияне начали активно скупать антисептические средства в аптеках, магазинах и на онлайн-площадках из-за коронавируса.
Энергетика
Лукашенко в четыре раза повысил акцизы на автомобильное топливо
Александр Лукашенко подписал указ № 84 «Об акцизах на автомобильное топливо», которым с 1 марта 2020 года в четыре раза повышены акцизы на бензины и солярку, а также стимулируется «давальческая» переработка нефти в Белоруссии.
Происшествия
Северный флот прокомментировал взрыв в воинской части под Мурманском
Происшествия
В Самаре на Московском шоссе горит недостроенный ЖК «Орбита»
В Самаре горит недостроенный многоэтажный жилой дом на пересечении Московского шоссе и Димитрова.
Происшествия
Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»
Футбол
Игорь Егоров объяснил, почему он поставил бы пенальти в ворота ЦСКА
Иванов показал, что надо продолжать игру, а вскоре дал свисток об окончании основного времени матча (2:2) Арбитр ФИФА Игорь Егоров объяснил корреспонденту «Спорта День за Днем», почему сделал бы иначе, но признал, что сейчас правила определения игры рукой изменились по сравнению с тем временем, когда он сам судил.
Экономика
Минфин сократит покупку валюты до минимума за два года
Минфин закупит валюту в марте в минимальном за два года количестве – на 133,3 млрд руб, говорится в сообщении министерства.
Биатлон
Губерниев прокомментировал новость о поддельных подписях Родченкова
Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию относительно поддельных подписей Григория Родченкова в документах биатлонисток Яны Романовой, Ольги Вилухиной и Ольги Зайцевой, предоставленных МОК, передает URA.RU.
Культура
Дудь взял интервью у новой YouTube-звезды – блогера-комика Лапенко
Политика
Путин и Эрдоган обсудят ситуацию в Идлибе
Президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган в четверг проведут переговоры в Москве, в ходе которых планируется обсудить проблематику сирийского урегулирования с учетом обострения ситуации в Идлибской зоне деэскалации.
Общество
В Петербурге студента из Италии проверят на коронавирус
Студента из Италии из Северо-Западного государственного медицинского университета имени И. И. Мечникова госпитализировали для обследования на коронавирус, в общежитии вуза проводятся санитарно-карантинные мероприятия, сообщает управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.
Политика
Зеленский отказался пожать руку депутату Рады Гончаренко
Президент Украины Владимир Зеленский отказался пожать руку депутату Верховной рады Алексею Гончаренко после того, как парламентарий раскритиковал его на заседании, посвященном назначению нового правительства.
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили музей пива в Дублине
Во время визита в Ирландию Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили прием, организатором которого стал британский посол Робин Барнетт.
Экономика
В России планируют выравнивание тарифов на электроэнергию
В первой половине 2021 года в России могут выравняться тарифы на электроэнергию.
Шоу-бизнес
Рената Литвинова рассказала о своих отношениях с Земфирой
Актриса Рената Литвинова дала подробное интервью в рамках YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» и рассказала о том, какие отношения связывают ее и Земфиру.
Общество
Китаю предрекли вторую волну эпидемии коронавируса
В Китае наблюдается положительная динамика в борьбе с вирусом, число новых случаев заражения снижается, и постепенно восстанавливается обычная активность.
Политика
Песков пояснил поправку о народе в Конституции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение о внесении в Конституцию понятия "государствообразующий народ".
Общество
Блогер Диденко рассказала о «подарке» от погибшего мужа
Блогер Екатерина Диденко назвала время смерти своего мужа Валентина "подарком" ей от него.
Армия и оружие
Армия Сирии попыталась сбить турецкий F-16
Как пишет портал avia.pro, по турецкому истребителю F-16 был открыт огонь из зенитно-ракетного комплекса «Бук» С-200, когда самолет пересек границу воздушного пространства Сирии.
Происшествия
Спасатель объяснил, почему участники вечеринки в бане были обречены
По словам Гофштейна, возможность остаться в живых пропала, как только они начали дышать углекислым газом.
Общество
В России будет изменена система оплаты больничных и декретных отпусков
В России готовится реформа, которая изменит систему оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Политика
Майкл Блумберг вышел из президентской гонки в США и поддержал Байдена
Американский миллиардер Майкл Блумберг принял решение выйти из президентской гонки после провальных результатов на праймериз Демократической партии в так называемый «супервторник» (когда праймериз проходят сразу в нескольких штатах) и поддержал бывшего вице-президента Джо Байдена.
Общество
Британский суд обязал Тинькова сдать российский и кипрский паспорта
Условия залога для основателя TCS Group Holding Олега Тинькова (основной актив — Тинькофф Банк) подразумевают передачу российского и кипрского паспортов, а также документа о резидентстве Италии, свидетельствуют материалы Вестминстерского магистратского суда, с которыми ознакомился РБК.
Общество
В Калифорнии ввели режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели в американском штате Калифорния из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-2019.
Армия и оружие
Шойгу рассказал, сколько женщин служит в российской армии
Здоровье
Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей
Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
Кино
Премьеру фильма о Джеймсе Бонде перенесли на ноябрь из-за коронавируса
Премьеру нового фильма об агенте Джеймсе Бонде «Не время умирать» отложили до ноября в связи с распространением коронавируса.
Происшествия
Не менее 22 человек погибли из-за торнадо в американском Теннесси
По словам мэра Джона Купера, только в Нэшвилле рухнули 48 зданий и около 150 человек были доставлены в больницы из-за полученных травм.