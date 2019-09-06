Футбол
Sport24.ruРоналдиньо назначен послом туризма Бразилии
Легендарный бразильский футболист Роналдиньо стал послом туризма Бразилии, сообщает Goal. На эту должность его назначил президент страны Жаир Болсонару. Интересно, что у нового посла туризма нет собственного паспорта.
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Apple запустила тестовую веб-версию Apple Music
Американская компания Apple запустила тестовую веб-версию приложения Apple Music, предназначенного для работы в браузере без программы iTunes.
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Два Су-34 столкнулись в небе под Липецком
Два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в небе недалеко от Липецка.
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В Екатеринбурге заступившийся за сына мужчина отправится под суд
В Екатеринбурге перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в угрозе убийством в отношении несовершеннолетнего (ч. 1 ст. 119 УК РФ).
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В Индии 74-летняя женщина родила двойню
Ранее самой пожилой женщиной, ставшей матерью с помощью искусственного оплодотворения, считалась другая индианка Омкари Панвар, которая родила двойню летом 2008 года в возрасте 70 лет.
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Происшествия
В «Пятерочке» москвичу проломили череп за кражу водки
Администратор зала в супермаркете на севере Москвы проломил череп мужчине, который пытался украсть водку, сообщает пресс-служба городского глава МВД в пятницу, 6 сентября.
Известия 02:30
Происшествия
МВД не нашло воспрепятствования работе журналистов на акциях в Москве
По данным МВД, в ходе несанкционированных акций, прошедших в центре Москвы 27 июля и 3 августа, в отделы полиции не доставлялись журналист РБК Владимир Дергачев, корреспондент «Ведомостей» Елена Вавина, журналист «Дождя» Владимир Роменский и Никита Павлюк-Павлюченко из «Сноба»
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С 2018 года блогер встречается с рэп-исполнителем Алексеем Узенюком, более известным как Элджей.
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В недрах Луны могут быть залежи драгоценных металлов
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Кандидат в МГД подал в суд на Навального из-за «Умного голосования»
Кандидат в депутаты Мосгордумы Евгений Боровик подал в суд на Алексея Навального из-за «Умного голосования».
ПолитРоссия 04:09
Общество
Роструд назвал сферы, где больше всего вакансий с высокой зарплатой
Машинистам горных выемочных машин обещают зарплату в 200 тысяч рублей.
РИА Новости 00:29
Политика
В конгрессе призвали Трампа ввести новые санкции против России
Глава комитета по международным делам палаты представителей США демократ Элиот Энгел и другой влиятельный член палаты представителей республиканец Майкл Маккол призвали президента США Дональда Трампа ввести санкции в отношении лиц, ответственных, по их мнению, за нарушение прав человека в России в ходе протестов в Москве, говорится в заявлении, размещенном на сайте Энгела.
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Политика
Обмен заключенными между Россией и Украиной может начаться 7 сентября
Предполагаемое начало обмена заключенными между Россией и Украиной запланировано на 7 сентября, при этом переговоры о списках будут вестись вплоть до начала процесса.
Коммерсантъ 02:22
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Посольство РФ осудило задержание сотрудника «Ростеха» по запросу США
Российская сторона потребовала от США отменить запрос на экстрадицию задержанного в Италии топ-менеджера Объединённой двигателестроительной корпорации (входящей в «Ростех») Александра Коршунова.
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Nintendo показал новый контроллер для Switch
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Происшествия
Трое рабочих находятся под завалами обрушившегося здания в Подмосковье
В Подмосковье обрушилось заброшенное пятиэтажное здание, под завалами находятся трое рабочих, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
РИА Новости вчера в 09:37
Экономика
ЦБ отчитался о первых итогах проектного финансирования в Татарстане
В Татарстане по состоянию на 26 августа банки заключили с застройщиками 14 договоров в рамках проектного финансирования.
TatCenter вчера в 09:20
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Порошенко проигнорировал допрос в ГБР Украины
Экс-президент Украины Пётр Порошенко 6 сентября снова не пришёл на допрос в Государственное бюро расследований.
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Motorola трудится над смартфоном со всплывающей камерой
Компания Motorola активно работает над своим первым смартфоном со всплывающей селфи-камерой.
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ЦБ РФ: силовики чаще других становятся жертвами мошеннических лотерей
Вы не поверите, но в этой возрастной категории мужики, особенно которые каким-то образом имели отношение к силовым структурам, попадаются гораздо чаще всех остальных.
Коммерсантъ вчера в 15:42
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В московском роддоме произошла вспышка внутриутробной пневмонии
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Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов прошёл процедуру взвешивания пред боем с американцем Дастином Порье.
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Пальцы денисовцев оказались не совсем похожи на неандертальские
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В аэропорту Челябинска рейсы задержались из-за тумана
В аэропорту Челябинска из-за тумана утром 6 сентября произошла задержка рейсов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
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Ксения Собчак на Украине высказалась о принадлежности Крыма
КП - Крым вчера в 06:49