Легендарный бразильский футболист Роналдиньо стал послом туризма Бразилии, сообщает Goal. На эту должность его назначил президент страны Жаир Болсонару. Интересно, что у нового посла туризма нет собственного паспорта.

Гаджеты Apple запустила тестовую веб-версию Apple Music Американская компания Apple запустила тестовую веб-версию приложения Apple Music, предназначенного для работы в браузере без программы iTunes.

Происшествия В Екатеринбурге заступившийся за сына мужчина отправится под суд В Екатеринбурге перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в угрозе убийством в отношении несовершеннолетнего (ч. 1 ст. 119 УК РФ).

Общество В Индии 74-летняя женщина родила двойню Ранее самой пожилой женщиной, ставшей матерью с помощью искусственного оплодотворения, считалась другая индианка Омкари Панвар, которая родила двойню летом 2008 года в возрасте 70 лет.

Происшествия В «Пятерочке» москвичу проломили череп за кражу водки Администратор зала в супермаркете на севере Москвы проломил череп мужчине, который пытался украсть водку, сообщает пресс-служба городского глава МВД в пятницу, 6 сентября.

Происшествия МВД не нашло воспрепятствования работе журналистов на акциях в Москве По данным МВД, в ходе несанкционированных акций, прошедших в центре Москвы 27 июля и 3 августа, в отделы полиции не доставлялись журналист РБК Владимир Дергачев, корреспондент «Ведомостей» Елена Вавина, журналист «Дождя» Владимир Роменский и Никита Павлюк-Павлюченко из «Сноба»

Шоу-бизнес Настя Ивлеева вышла замуж за Элджея и поменяла фамилию С 2018 года блогер встречается с рэп-исполнителем Алексеем Узенюком, более известным как Элджей.

Политика Путин обсудил с Медведчуком обмен пленными Ранее в ходе пленарного заседания Владимир Путин уже комментировал обмен пленными между Россией и Украиной.

Политика В конгрессе призвали Трампа ввести новые санкции против России Глава комитета по международным делам палаты представителей США демократ Элиот Энгел и другой влиятельный член палаты представителей республиканец Майкл Маккол призвали президента США Дональда Трампа ввести санкции в отношении лиц, ответственных, по их мнению, за нарушение прав человека в России в ходе протестов в Москве, говорится в заявлении, размещенном на сайте Энгела.

Политика Обмен заключенными между Россией и Украиной может начаться 7 сентября Предполагаемое начало обмена заключенными между Россией и Украиной запланировано на 7 сентября, при этом переговоры о списках будут вестись вплоть до начала процесса.

Политика Посольство РФ осудило задержание сотрудника «Ростеха» по запросу США Российская сторона потребовала от США отменить запрос на экстрадицию задержанного в Италии топ-менеджера Объединённой двигателестроительной корпорации (входящей в «Ростех») Александра Коршунова.

Происшествия Трое рабочих находятся под завалами обрушившегося здания в Подмосковье В Подмосковье обрушилось заброшенное пятиэтажное здание, под завалами находятся трое рабочих, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.

Экономика ЦБ отчитался о первых итогах проектного финансирования в Татарстане В Татарстане по состоянию на 26 августа банки заключили с застройщиками 14 договоров в рамках проектного финансирования.

Политика Порошенко проигнорировал допрос в ГБР Украины Экс-президент Украины Пётр Порошенко 6 сентября снова не пришёл на допрос в Государственное бюро расследований.

Гаджеты Motorola трудится над смартфоном со всплывающей камерой Компания Motorola активно работает над своим первым смартфоном со всплывающей селфи-камерой.

Экономика ЦБ РФ: силовики чаще других становятся жертвами мошеннических лотерей Вы не поверите, но в этой возрастной категории мужики, особенно которые каким-то образом имели отношение к силовым структурам, попадаются гораздо чаще всех остальных.

Единоборства Нурмагомедову пришлось раздеться, чтоб сделать вес перед боем с Порье Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов прошёл процедуру взвешивания пред боем с американцем Дастином Порье.