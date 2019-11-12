Футбол
Sport24.ruРоналдиньо объявил о возвращении в «Барселону»
Напомним, в феврале 2017 года бразилец стал послом каталонского клуба. Роналдиньо выступал за «Барселону» с 2003-го по 2008 год, провел за команду 207 матчей, забил 94 гола и отдал 71 результативную передачу.
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Хоккей
ХК «Спартак» впервые за шесть лет обыграл ЦСКА
Хоккеисты московского "Спартака" впервые с сентября 2013 года обыграли ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Российская газета 14:28
Общество
Екатерину Андрееву удивила зарплата Андрея Малахова
РИА Новости 07:56
Общество
На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
RT на русском вчера в 23:46
Космос
SpaceX запустил в космос ракету с 60 спутниками
Американский производитель космической техники SpaceX запустил в космос ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками Starlink в рамках создания высокопроизводительного канала связи, который в состоянии обеспечить интернет-соединение в любой точке планеты.
Rambler News Service вчера в 14:00
Космос
NASA представило первый электрический самолет
10.11.2019 В летно-исследовательском центре имени Армстронга в Калифорнии прошла презентация электросамолета, представленного NASA, передает Reuters.
Портал Поиск 10 ноября в 07:18
Происшествия
СК проверит действия историка Соколова в отношении другой студентки
Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить сообщения СМИ о том, что арестованный в Петербурге по обвинению в убийстве историк Олег Соколов может быть причастен к совершению противоправных действий в отношении еще одной студентки.
Вести.Ru 04:25
Шоу-бизнес
Домогаров заменил Пугачевой Галкина на премьере «Греха»
Певица Алла Пугачева посетила премьеру фильма Андрея Кончаловского "Грех" в Москве, сообщает Teleprogramma.pro.
Газета.Ru 03:04
Шоу-бизнес
МакSим заподозрили в гормональной терапии из-за отекшего лица
На днях же у фанатов появился новый повод для беспокойства: в Сеть попал ролик, на котором певицу едва можно узнать из-за сильного отека, искажающего черты лица.
StarHit.ru 11:00
Хоккей
«Ак Барс» обыграл «Авангард» и продолжил лидировать в КХЛ
Kazanfirst.ru 13:56
Технологии
В США научились делать водку из воды и воздуха
Известия 10 ноября в 12:10
Общество
«Гринпис России» попросил Минприроды запретить одноразовый пластик
«Гринпис России» обратился к главе Минприроды Дмитрию Кобылкину с просьбой запретить использовать на территории страны несколько видов пластиковых загрязнителей окружающей среды, включая влажные салфетки.
РБК 07:39
Футбол
«Зенит» интересуется полузащитником «Палмейраса» Скарпе
«Зенит» проявляет интерес к футболисту «Палмейраса» Густаво Скарпе.
Metaratings 13:43
Хоккей
Кузнецов признан первой звездой матча «Вашингтон» — «Аризона»
Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной Койотис».
Sport24.ru вчера в 22:35
Футбол
Слуцкий сообщил о разводе с женой
Главный тренер голландского «Витесса» сообщил это местному телевидению. По словам Слуцкого, он развелся год назад.
Нева Спорт 09:20
Происшествия
Стало известно о еще одной жертве историка Соколова
По вине доцента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олега Соколова, убившего и расчленившего аспирантку Анастасию Ещенко, в 1981 году погиб человек.
Lenta.ru 10:01
Политика
Чиновницу офиса Зеленского задержали по делу о коррупции
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало директора одного из департаментов офиса президента Украины Владимира Зеленского по делу о коррупции.
Известия 14:09
Политика
Украинский депутат пришел на заседание Рады в маске Джокера
Народный депутат от "Оппозиционной платформы" Илья Кива явился на заседание Верховной рады в маске Джокера.
Вести.Ru 08:12
Политика
Эво Моралес объявил, что отправляется из Боливии в Мексику
Московский Комсомолец вчера в 20:53
Политика
Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах
Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает введение сокращенного рабочего дня для женщин, проживающих в сельской местности, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 13:48
Футбол
Салах не сыграет за сборную Египта из-за рецидива травмы голеностопа
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах не примет участия в ближайших матчах сборной Египта из-за травмы.
Sports.ru 14:06
Спорт
Ласицкене не вошла в число претенденток на звание легкоатлетки года
Трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене не вошла в число пяти претенденток на звание лучшей легкоатлетки года.
News.ru 09:18
Политика
Рогозин прокомментировал слова Путина о хищениях на Восточном
Люди, причастные к коррупционным схемам при строительстве космодрома Восточный, отстранены от проекта, а новых хищений не зарегистрировано, заявил журналистам глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
РИА Новости 05:22
Шоу-бизнес
Наталья Водянова поздравила свою бабушку с 90-летием
Знаменитая супермодель, уроженка Нижнего Новгорода Наталья Водянова, в день рождения своей бабушки опубликовала совместную с ней фотографию на своей в Instagram.
Newsroom24 10 ноября в 12:27
Политика
Пристайко рассказал о требованиях украинцев договориться с Путиным
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил о требованиях украинцев к лидеру страны Владимиру Зеленскому наладить взаимодействие с президентом России Владимиром Путиным.
RT на русском 08:14
Происшествия
Мать доцента Соколова сообщила о его «скандалах» с убитой аспиранткой
Людмила Соколова, мать обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ Олега Соколова, рассказала «Пятому каналу» о сыне и его отношениях с погибшей аспиранткой Анастасией Ещенко.
РБК 12:06
Политика
Bloomberg: Путин не хочет делать «подарок» Нетаньяху
По словам источников агентства, Путин не хочет делать "подарок" к выборам израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху.
Газета.Ru 12:09