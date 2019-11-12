Футбол

Sport24.ruSport24.ruРоналдиньо объявил о возвращении в «Барселону»

Напомним, в феврале 2017 года бразилец стал послом каталонского клуба. Роналдиньо выступал за «Барселону» с 2003-го по 2008 год, провел за команду 207 матчей, забил 94 гола и отдал 71 результативную передачу.
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