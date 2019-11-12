Футбол

Sport24.ruSport24.ruРоналдиньо объявил о возвращении в «Барселону»

Напомним, в феврале 2017 года бразилец стал послом каталонского клуба. Роналдиньо выступал за «Барселону» с 2003-го по 2008 год, провел за команду 207 матчей, забил 94 гола и отдал 71 результативную передачу.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Роналдиньо: встретился с президентом «Барселоны», скоро объявим новости

Чемпионат12:59

Роналдиньо объявил о возвращении в «Барселону»

Sport24.ru12:32

Роналдинью объявил о своем возвращении в «Барселону»

Sportbox.RU13:00

Роналдиньо возвращается в «Барселону»

Газета.Ru16:48

Роналдиньо объявил о возвращении в «Барселону»

Нева Спорт13:10

Роналдиньо возвращается в «Барселону»

Bookmaker-ratings.ru13:47

Роналдиньо рассказал о возвращении в «Барселону»

Gazeta.SPb15:36
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 19:26, Ашберн
Происшествия

Сбившая «пьяного мальчика» в Балашихе женщина вышла на свободу

РБК 10:21
Политика

Лукашенко рассказал о возможности отмены смертной казни

Возможность отмены смертной казни в Белоруссии может обсуждаться лишь на референдуме.
REGNUM 10:36
Армия и оружие

У берегов Израиля обнаружили российскую подлодку

Газета.Ru 07:34
Теннис

Тим обыграл Джоковича и вышел в полуфинал Итогового турнира АТР

ТАСС Спорт 18:02
Здоровье

Медики выявили продукты для разжижения крови и уменьшения ее сгустков

Имеются определенные натуральные продукты, употребление в пищу которых может значительно улучшать кровообращение и предотвратить многие сердечно-сосудистые заболевания.
Ugpressa.ru 11:48
Происшествия

Участник КВН Ильяс Хасанов умер в больнице после аварии

Вести.Ru 14:54
Происшествия

Пропавшая в Ставрополе 16-летняя школьница найдена живой

Пропавшая в Ставрополье 16-летняя девушка найдена живой после двух дней поисков.
Газета.Ru 15:34
Технологии

Выходит новая версия Windows 10. Что изменится на компьютерах

12 ноября ожидается выход крупного ноябрьского обновления Windows 10, которое носит название 2019 November Update.
Российская газета 10:42
Авто

Представлена новая Skoda Octavia для России

Компания Skoda представила в Праге четвертое поколение Skoda Octavia. Автомобиль приедет в Россию уже в 2020 году.
Автоновости дня вчера в 13:49
Гаджеты

Названы лучшие смартфоны на распродаже AliExpress

Смартфон iPhone XR с памятью 128 Гб на распродаже от AliExpress заявлен по цене ниже 48 тысяч рублей, то есть намного дешевле, чем обычная стоимость на сайте и официальный ценник в России (около 55 тысяч рублей).
Экономика сегодня 10 ноября в 16:10
Политика

Сенатор Аньес приняла на себя полномочия президента Боливии

Оппозиционный сенатор Жанин Аньес приняла на себя полномочия президента Боливии. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 18:05
Экономика

Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в России сумму

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 21:47
Общество

Мать доцента Соколова сообщила о его «скандалах» с убитой аспиранткой

РБК 12:06
Шоу-бизнес

Анастасия Костенко показала беременный живот в купальнике

Беременная вторым ребенком модель Анастасия Костенко показала округлившийся живот в купальнике.
Актуальные Новости 13:00
Кино

В России состоялась премьера фильма «Грех» Андрея Кончаловского

В широкий прокат в РФ «Грех» выйдет 14 ноября.
RuNews24.ru 03:31
Общество

Край вошел в число регионов с самыми острыми проблемами вывоза отходов

Министр природных ресурсов РФ Дмитрий Кобылкин включил Красноярский край в число 16 регионов, где наиболее остро стоит проблема вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО).
РБК Красноярск 04:42
Политика

Правительство Польши ушло в отставку

Правительство Польши уходит в отставку после прошедших в стране 13 октября парламентских выборов.
РИА Новости 09:45
Общество

В техасском приюте изолировали выпускавшего питомцев на свободу кота

В техасском приюте для животных Friends For Life изолировали кота по кличке Квилти, который выпускал кошек на свободу.
Известия 18:35
Армия и оружие

В результате ударов Израиля по сектору Газа погибли десять человек

"В результате израильской агрессии с утра среди палестинцев десять человек погибли, 45 получили ранения", - сообщила Вафаа Яги.
РИА Новости 15:41
Транспорт

Росавтодор, Минтранс и ГИБДД корректируют применение дорожных знаков

Знак «Главная дорога» и «Уступите дорогу» применяются в паре, их устанавливают обычно с разных сторон перекрестка.
Коммерсантъ вчера в 17:43
Авто

Названа дата премьеры Mercedes-Maybach GLS

Концерн Daimler определился с датой и местом премьеры роскошного вседорожника Mercedes-Maybach GLS.
110km.ru 16:30
Экономика

Экономика и цены на еду стали главными причинами тревоги россиян

Рост цен на еду стал беспокоить россиян в июле—сентябре 2019 года меньше, чем в предыдущем квартале, хотя причиной тревоги его назвали большинство — 25% респондентов (во втором квартале — 27%).
РБК 16:00
Авто

Kia показал новые изображения серийной Kia Optima

Компания KIA опубликовала вторую серию тизеров седана KIA Optima нового поколения.
Автоновости дня 10 ноября в 22:14
Кино

Кадры вырезанной сцены из последних «Мстителей» появились в Сети

По задумке режиссеров последней части «Мстителей» Энтони и Джо Руссо, Тони Старк (Железный человек) должен был после гибели встретиться со своей повзрослевшей дочерью Морган.
Телеканал 360° 05:22
Кино

Новые кадры с Йеннифер из «Ведьмака» от Netflix

Netflix опубликовала новые кадры с Йеннифер из сериала «Ведьмак». Сериал «Ведьмак» выйдет 20 декабря на Netflix.
Cyber.sports.ru 13:03
Общество

Экстрадированному в США россиянину Буркову грозит до 80 лет тюрьмы

ТАСС 17:23
Армия и оружие

Российская армия получит перспективную огнеметную систему ТОС-2

РИА Новости 16:11
Общество

На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию

Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
RT на русском вчера в 23:46
Происшествия

СК проверит действия историка Соколова в отношении другой студентки

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить сообщения СМИ о том, что арестованный в Петербурге по обвинению в убийстве историк Олег Соколов может быть причастен к совершению противоправных действий в отношении еще одной студентки.
Вести.Ru 04:25
Игры

Тысячи игроков в Red Dead Redemption 2 на ПК пропустили сюжетную главу

В сети набирают популярность моды для Red Dead Redemption 2 на ПК, которые позволяют пропустить вступительную главу.
CyberSport.ru вчера в 04:45
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Испании по футболуБольше новостей по теме
Главное