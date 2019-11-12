Футбол
Sport24.ruРоналдиньо объявил о возвращении в «Барселону»
Напомним, в феврале 2017 года бразилец стал послом каталонского клуба. Роналдиньо выступал за «Барселону» с 2003-го по 2008 год, провел за команду 207 матчей, забил 94 гола и отдал 71 результативную передачу.
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Кино
Сцену встречи погибшего Тони Старка с дочерью вырезали из «Мстителей»
Культуромания 03:12
Происшествия
Задержан глава ГУ ФСИН Ростовской области
Обыски идут в Главном управлении ФСИН по Ростовской области, начальник управления Муслим Даххаев и двое его заместителей задержаны, сообщает «Интерфакс».
BFM.ru 04:27
Политика
Посольство РФ направило США ноту протеста из-за экстрадиции Буркова
Российское посольство в Вашингтоне направило в Госдепартамент ноту протеста в связи с экстрадицией россиянина Алексея Буркова из Израиля в США.
Российская газета вчера в 22:05
Политика
В Бразилии стартует саммит БРИКС
Совместную работу в рамках БРИКС и актуальные международные вопросы обсудят лидеры России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР.
Вести.Ru вчера в 23:46
Армия и оружие
У берегов Израиля обнаружили российскую подлодку
Российская подводная лодка вошла в территориальные воды Израиля, но ее отогнали, утверждают израильские СМИ.
Газета.Ru вчера в 07:34
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября и затронет юг Западной Сибири.
Российская газета вчера в 21:00
Кино
В России состоялась премьера фильма «Грех» Андрея Кончаловского
В широкий прокат в РФ «Грех» выйдет 14 ноября.
RuNews24.ru вчера в 03:31
Происшествия
На Урале бывшего судью объявили в розыск по делу о педофилии
Следователи объявили в розыск бывшего судью Коркинского городского суда Челябинской области Сергея Югова, который подозревается в развратных действий в отношении двух не достигших 16-летнего возраста девочек.
REGNUM 04:16
Хоккей
Илья Ковальчук может быть выведен из состава «Лос-Анджелес Кингз»
Перед матчем "королей" с "Миннесотой" стало известно, что Ковальчук будет выведен из состава "Кингз" в ближайшем будущем, сообщает Чемпионат.Com.
Вести.Ru вчера в 23:45
Общество
Челябинский аэропорт «Игорь» стал мемом в соцсетях
Газета.Ru 03:01
Происшествия
В «Артеке» во сне умерла 15-летняя девочка
Вести.Ru 04:29
Происшествия
В Ставрополе нашли пропавшую 16-летнюю девушку
В полиции Ставрополя сообщили, что пропавшая утром в понедельник молодая девушка найдена живой.
Российская газета 01:00
Политика
В Киеве признались, зачем Зеленскому нужна встреча с Путиным
Президент Украины хочет уйти от «минских договоренностей». Именно поэтому он так жаждет встречи с Владимиром Путиным.
Аргументы недели вчера в 07:02
Общество
Самое крупное за полвека наводнение произошло в Венеции
Ожидается, что в ближайшие дни так называемая "высокая вода" останется серьезной проблемой для Венеции: в среду пиковый уровень воды в городе составит 160 см, в четверг он опустится до 130 см, а в пятницу снова повысится до 140 см.
Интерфакс 04:02
Общество
Траты россиян в день распродажи на AliExpress выросли в 17 раз
Всемирная распродажа на онлайн-платформе AliExpress и в других китайских интернет-магазинах серьезно сказалась на расходах россиян.
Комсомольская правда 04:00
Общество
Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»
Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
Известия вчера в 07:32
Общество
Путин наградил орденом Бориса Ротенберга
Президент Владимир Путин наградил бизнесмена Бориса Ротенберга орденом Александра Невского.
Ведомости 02:03
Здоровье
В России в разы подорожают медсправки на водительские права
Как узнал Волжский.ру из документа, теперь будущие и лишенные прав водители при посещении нарколога будут в обязательном порядке сдавать мочу на «употребление психоактивных веществ».
Волжский.ру вчера в 07:47
Политика
В Киеве проходит акция против снятия запрета на продажу земли
Возле здания Верховной рады в Киеве началась акция протеста по поводу предполагаемого правительством Украины снятия запрета на продажу земли.
REGNUM 03:44
Происшествия
ФСБ изъяла из даркнета наркотики на 650 млн рублей
RT на русском 02:30
Политика
Частные лица могут быть приравнены к СМИ-иноагентам
Ко второму чтению проекта об иностранных СМИ-иноагентах предлагается внести поправки о классифицирующих признаках, позволяющих признать таким иноагентом организацию или частное лицо.
Вести.Ru вчера в 07:24
Общество
Экс-полковника Захарченко признали опасным и склонным к побегу
Российская газета 00:28
Армия и оружие
Израильская армия атакует объекты в секторе Газа
Радио Маяк вчера в 06:12
Политика
Bloomberg: Путин не хочет делать «подарок» Нетаньяху
По словам источников агентства, Путин не хочет делать "подарок" к выборам израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху.
Газета.Ru вчера в 12:09
Технологии
В Google Play Store найдено 49 зараженных приложений
В фирменном магазине Google Play Store найдено 49 зараженных приложений.
Вечерний курьер 11 ноября в 15:05
Общество
Максимальный размер пособия по беременности вырастет в 2020 году
Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска увеличится с 1 января 2020 года до 322 тыс. руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Фонда социального страхования.
Газета.Ru 01:46
Кино
Опубликован новый трейлер фильма «Соник в кино»
Важная деталь – Соник в новом видео стал больше похож на классического персонажа из видеоигр, чем это было в предыдущем трейлере.
Москва 24 вчера в 09:35
Общество
Дмитрий Медведев прибыл в алтайское село Санниково
Как уже сообщало ИА REGNUM, в Сибирь российский премьер министр Дмитрий Медведев прибыл накануне, 12 ноября.
REGNUM 00:00