Напомним, в феврале 2017 года бразилец стал послом каталонского клуба. Роналдиньо выступал за «Барселону» с 2003-го по 2008 год, провел за команду 207 матчей, забил 94 гола и отдал 71 результативную передачу.

Роналдиньо объявил о возвращении в «Барселону»

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