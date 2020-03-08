Происшествия

ИзвестияИзвестияРоналдиньо остался под стражей после решения суда в Парагвае

Суд парагвайского Асунсьона вынес решение о продлении срока ареста бывшего футболиста сборной Бразилии Роналдиньо по делу об использовании фальшивых удостоверений личности во время въезда и пребывания в стране. Об этом 7 марта сообщило агентство Reuters.
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Роналдинью продлили срок ареста

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Роналдиньо продлили срок ареста до 6 месяцев на время следственных действий

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СМИ: Роналдиньо арестовали в Парагвае по делу об использовании фальшивого паспорта

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Ветеран ФСБ рассказал о ликвидации Масхадова

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Бразильский футболист
Бразильский футболист, выступал на позиции атакующего полузащитника и нападающего. Обладатель «Золотого мяча», вручаемого лучшему футболисту Европы. Лучший футболист мира по версии ФИФА в 2004 и 2005 годах.
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Парагвай
Государство
Государство в Южной Америке, не имеющее выхода к морю. На юге и юго-западе граничит с Аргентиной, на северо-западе - с Боливией, на востоке и северо-востоке - с Бразилией. В переводе с языка гуарани «парагвай» означает «от великой реки» - подразумевается река Парана. Из-за центрального положения в Южной Америке, Парагвай иногда называют «сердцем Америки».
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