Суд парагвайского Асунсьона вынес решение о продлении срока ареста бывшего футболиста сборной Бразилии Роналдиньо по делу об использовании фальшивых удостоверений личности во время въезда и пребывания в стране. Об этом 7 марта сообщило агентство Reuters.

Роналдиньо остался под стражей после решения суда в Парагвае

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