Происшествия

Lenta.ruLenta.ruРоналдиньо оставили под стражей

Один из адвокатов бывшего футболиста заявил, что защита будет подавать апелляцию на данное решение. Роналдиньо и его брат Роберто прибыли в Парагвай 4 марта и были задержаны после обыска в номере отеля, где полиция обнаружила поддельные паспорта.
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Суд продлил срок ареста Роналдиньо до 6 месяцев

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Роналдиньо продлили срок ареста до 6 месяцев на время следственных действий

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Lenta.ru17:20

Роналдиньо решением суда остался под стражей в Парагвае

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Адвокат Роналдинью: «Он глуп»

Спорт-Экспресс18:00

СМИ: Роналдиньо арестовали в Парагвае по делу об использовании фальшивого паспорта

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Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 23:36, Ашберн
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В России выявили четыре новых случая коронавируса

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В подъезде дома в Петербурге нашли убитым подростка

Тело 14-летнего подростка нашли в подъезде одного из домов по улице Ижорского батальона в Колпино.
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Названа опасность телефонов и компьютеров для мозга

Врач объяснил эту тенденцию тем, что люди стали активнее пользоваться телефонами и компьютерами, которые негативно влияют на мозг, перегружая его большим объемом информации.
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ВВС Великобритании подняли истребители Typhoon с авиабаз Лоссимут в Шотландии и Конингсби в графстве Линкольншир для сопровождения российских самолётов, сообщило британское Минобороны.
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Первый случай заболевания коронавирусом зарегистрирован в Молдавии.
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Найден документ: в Европе предлагали нарушить законы РФ ради дела MH17

Международные следователи, расследующие крушение малайзийского Boeing над Донбассом, были готовы нарушить суверенитет России при поиске свидетелей.
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"Ситуация станет непредсказуемой" Причина, по которой Украина должна выходить из нормандского формата, абсолютно непонятна, заявил в беседе с RT первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.
РИА Новости вчера в 17:40
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В «Северный поток — 2» могут добавить водорода

В издании отметили, что "Газпром" сможет поставлять топливо по "Северному потоку — 2", который пока находится в стадии строительства.
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что российско-турецкое соглашение, достигнутое по ситуации в Идлибе, может принести значительные выгоды.
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МИД РФ потребовал от Испании отказаться от экстрадиции россиянки в США

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МИД РФ призвал НАТО задуматься о последствиях «агрессивных действий»

Захарова подчеркнула, что предлогом для наращивания группировки Североатлантического альянса у границ с Россией, увеличения военных бюджетов стран-участниц НАТО, а также проведения в непосредственной близости от РФ столь масштабных учебных мероприятий является озвученное ранее в Вашингтоне желание якобы принудить Россию к изменению «плохого поведения».
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Карлссон «украла» победу у Йохауг в лыжном марафоне, Непряева — пятая

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Стоит отметить, что МиГ-29СМ, используемые сирийскими правительственными войсками, в том числе ракетами последнего поколения Р-77 с активными головками самонаведения.
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Новые модели Volkswagen поколения Т6.1 появятся в России в марте

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Кадыров отреагировал на слежку за ним со стороны США

Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался в своем Telegram-канале о сообщениях, в которых говорится о слежке властей США за его бизнесом и счетами в ОАЭ и других странах Ближнего Востока.
Газета.Ru 19:24
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Путин поручил провести в России миграционную реформу

Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
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Общество

Количество жертв коронавируса в Китае выросло до 3097

Количество погибших от коронавируса COVID-19 в Китае достигло 3097 человек, сообщает Комитет по здравоохранению КНР.
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В Сеть попало видео жесткой секс-сцены сериала «Триггер» с участием актрисы и Максима Матвеева.
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Власти Москвы ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

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Бразильский футболист
Бразильский футболист, выступал на позиции атакующего полузащитника и нападающего. Обладатель «Золотого мяча», вручаемого лучшему футболисту Европы. Лучший футболист мира по версии ФИФА в 2004 и 2005 годах.
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Парагвай
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Государство в Южной Америке, не имеющее выхода к морю. На юге и юго-западе граничит с Аргентиной, на северо-западе - с Боливией, на востоке и северо-востоке - с Бразилией. В переводе с языка гуарани «парагвай» означает «от великой реки» - подразумевается река Парана. Из-за центрального положения в Южной Америке, Парагвай иногда называют «сердцем Америки».
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