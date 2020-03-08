Происшествия
Lenta.ruРоналдиньо оставили под стражей
Один из адвокатов бывшего футболиста заявил, что защита будет подавать апелляцию на данное решение. Роналдиньо и его брат Роберто прибыли в Парагвай 4 марта и были задержаны после обыска в номере отеля, где полиция обнаружила поддельные паспорта.
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Общество
В России выявили четыре новых случая коронавируса
В целом число случаев заражения коронавирусом в России достигло 14.
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов пнул пояс Фергюсона
Единоборства
Исраэль Адесанья и Йоэль Ромеро успешно прошли взвешивание
Происшествия
В подъезде дома в Петербурге нашли убитым подростка
Тело 14-летнего подростка нашли в подъезде одного из домов по улице Ижорского батальона в Колпино.
Хоккей
Шайбы Кучерова и Сергачева помогли «Тампе» обыграть «Бостон»
Футбол
Гол Комличенко принес «Динамо» победу над «Тамбовом» в матче РПЛ
"Динамо" после 21-го тура чемпионата России поднялось на седьмое место в таблице, имея в активе 27 набранных очков, "Тамбов" идет на 12 позиции (22 балла).
Технологии
Названа опасность телефонов и компьютеров для мозга
Врач объяснил эту тенденцию тем, что люди стали активнее пользоваться телефонами и компьютерами, которые негативно влияют на мозг, перегружая его большим объемом информации.
Политика
Девушка из Иваново предложила Владимиру Путину взять ее замуж
Армия и оружие
Истребители Британии сопроводили российские Ту-142
ВВС Великобритании подняли истребители Typhoon с авиабаз Лоссимут в Шотландии и Конингсби в графстве Линкольншир для сопровождения российских самолётов, сообщило британское Минобороны.
Здоровье
В Молдавии выявили первый случай заболевания коронавирусом
Первый случай заболевания коронавирусом зарегистрирован в Молдавии.
Политика
Найден документ: в Европе предлагали нарушить законы РФ ради дела MH17
Международные следователи, расследующие крушение малайзийского Boeing над Донбассом, были готовы нарушить суверенитет России при поиске свидетелей.
Энергетика
Страны ОПЕК+ не договорились о сокращении добычи нефти
В ходе заседания ОПЕК+ страны договорились о продолжении сотрудничества, однако обязательства по ограничению добычи нефти снимаются, заявил министр энергетики России Александр Новак.
Политика
Джабаров оценил высказывание Зеленского о Донбассе
"Ситуация станет непредсказуемой" Причина, по которой Украина должна выходить из нормандского формата, абсолютно непонятна, заявил в беседе с RT первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.
Экономика
В «Северный поток — 2» могут добавить водорода
В издании отметили, что "Газпром" сможет поставлять топливо по "Северному потоку — 2", который пока находится в стадии строительства.
Армия и оружие
Эрдоган прокомментировал договоренности с Россией по Идлибу
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что российско-турецкое соглашение, достигнутое по ситуации в Идлибе, может принести значительные выгоды.
Политика
МИД РФ потребовал от Испании отказаться от экстрадиции россиянки в США
Захарова добавила, что МИД обратился к властям США с требованием отозвать запрос на экстрадицию Красиловой.
Армия и оружие
МИД РФ призвал НАТО задуматься о последствиях «агрессивных действий»
Захарова подчеркнула, что предлогом для наращивания группировки Североатлантического альянса у границ с Россией, увеличения военных бюджетов стран-участниц НАТО, а также проведения в непосредственной близости от РФ столь масштабных учебных мероприятий является озвученное ранее в Вашингтоне желание якобы принудить Россию к изменению «плохого поведения».
Спорт
Карлссон «украла» победу у Йохауг в лыжном марафоне, Непряева — пятая
Финансы
Ливан объявил дефолт по евробондам
Премьер-министр Ливана Хасан Диаб заявил, что правительство приостановит выплату займов в размере $1,2 млрд, ознаменовав первый в истории страны, пострадавшей от кризиса, суверенный долг.
Армия и оружие
Модернизированные сирийские МиГ-29 бросили в бой против турецких F-16
Стоит отметить, что МиГ-29СМ, используемые сирийскими правительственными войсками, в том числе ракетами последнего поколения Р-77 с активными головками самонаведения.
Хоккей
«Вашингтон» обыграл «Питтсбург» в матче НХЛ
Авто
Новые модели Volkswagen поколения Т6.1 появятся в России в марте
Модель California 6.1 появится на российском рынке позднее, сообщает пресс-служба Volkswagen Коммерческие автомобили.
Политика
Кадыров отреагировал на слежку за ним со стороны США
Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался в своем Telegram-канале о сообщениях, в которых говорится о слежке властей США за его бизнесом и счетами в ОАЭ и других странах Ближнего Востока.
Политика
Путин поручил провести в России миграционную реформу
Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Общество
Количество жертв коронавируса в Китае выросло до 3097
Количество погибших от коронавируса COVID-19 в Китае достигло 3097 человек, сообщает Комитет по здравоохранению КНР.
Шоу-бизнес
Жесткая секс-сцена из «Триггера» с Матвеевым и Масловой попала в Сеть
В Сеть попало видео жесткой секс-сцены сериала «Триггер» с участием актрисы и Максима Матвеева.
Общество
Власти Москвы ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
Собянин поручил проработать вопрос создания инфекционного корпуса в Москве с использованием быстровозводимых конструкций.