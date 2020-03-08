Один из адвокатов бывшего футболиста заявил, что защита будет подавать апелляцию на данное решение. Роналдиньо и его брат Роберто прибыли в Парагвай 4 марта и были задержаны после обыска в номере отеля, где полиция обнаружила поддельные паспорта.

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Технологии Названа опасность телефонов и компьютеров для мозга Врач объяснил эту тенденцию тем, что люди стали активнее пользоваться телефонами и компьютерами, которые негативно влияют на мозг, перегружая его большим объемом информации.

Армия и оружие Истребители Британии сопроводили российские Ту-142 ВВС Великобритании подняли истребители Typhoon с авиабаз Лоссимут в Шотландии и Конингсби в графстве Линкольншир для сопровождения российских самолётов, сообщило британское Минобороны.

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Политика Джабаров оценил высказывание Зеленского о Донбассе "Ситуация станет непредсказуемой" Причина, по которой Украина должна выходить из нормандского формата, абсолютно непонятна, заявил в беседе с RT первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

Армия и оружие МИД РФ призвал НАТО задуматься о последствиях «агрессивных действий» Захарова подчеркнула, что предлогом для наращивания группировки Североатлантического альянса у границ с Россией, увеличения военных бюджетов стран-участниц НАТО, а также проведения в непосредственной близости от РФ столь масштабных учебных мероприятий является озвученное ранее в Вашингтоне желание якобы принудить Россию к изменению «плохого поведения».

Финансы Ливан объявил дефолт по евробондам Премьер-министр Ливана Хасан Диаб заявил, что правительство приостановит выплату займов в размере $1,2 млрд, ознаменовав первый в истории страны, пострадавшей от кризиса, суверенный долг.

Политика Кадыров отреагировал на слежку за ним со стороны США Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался в своем Telegram-канале о сообщениях, в которых говорится о слежке властей США за его бизнесом и счетами в ОАЭ и других странах Ближнего Востока.