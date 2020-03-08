Происшествия
Lenta.ruРоналдиньо оставили под стражей
Бывший полузащитник сборной Бразилии Роналдиньо будет оставлен под стражей на время следствия.
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Роналдиньо продлили срок ареста до 6 месяцев на время следственных действий
Sport24.ru07 марта в 21:33
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Общество
Власти Москвы пригрозили тюрьмой нарушителям карантина по коронавирусу
Нарушение требований по карантину после посещения неблагоприятных из-за коронавируса стран влечет уголовное наказание вплоть до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы на официальном сайте ведомства.
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Рэпер Джиган сбрил брови и оказался в «психушке»
Рэпер Джиган попал в реабилитационный центр менее чем через месяц после рождения сына Давида.
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В Нидерландах начался суд по делу о крушении рейса MH17
В Амстердаме начался судебный процесс над подозреваемыми в причастности к крушению рейса MH17 в июле 2014 года.
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Падение фондовых индексов в рублях может составить 8-10%
Завтра падение фондовых индексов в рублях может составить 8-10%, если динамика в мире не ухудшится.
Общество
«Мы увидим доллар по 80 рублей»: эксперт заявил, что нефтяная война России с Саудовской Аравией может обернуться катастрофическим поражением
Российский экономист Владислав Иноземцев заявил, что из-за выхода России из сделки с ОПЕК+ «после нескольких лет стабильности мы снова увидим доллар по 80 рублей, двухзначные цифры ключевой ставки ЦБ, паническую трату резервов».
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Макгрегор высмеял слова Нурмагомедова об уличных боях
Ирландский боец смешанных боевых искусств Конор Макгрегор отреагировал в своём Twitter на пресс-конференцию Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк призвала подписчиков молиться за мать
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна разместила обращение к подписчикам.
Экономика
Биржи в Европе упали после обвала цен на нефть
Напомним, Россия вышла из сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, из-за чего последующие цены на нефть резко обрушились.
Общество
Сотрудник штаб-квартиры НАТО в Брюсселе заболел коронавирусом
Сотрудник штаб-квартиры НАТО в Брюсселе заразился коронавирусом COVID-19 во время визита на север Италии.
Экономика
Экономист спрогнозировал рост цен на нефть
Ранее «Говорит Москва» писала, что эксперты предостерегли россиян от манипуляций с валютой на фоне падения цен на нефть.
Энергетика
Саудовская Аравия наращивает добычу нефти после отмены сделки ОПЕК
Саудовская Аравия планирует нарастить добычу нефти с 9,7 млн баррелей в день, как было в марте, до 12 млн баррелей.
Общество
В ФНС назвали самые популярные виды деятельности самозанятых россиян
В Федеральной налоговой службе (ФНС) рассказали, что самозанятые россияне их всех услуг предпочтение отдают перевозке пассажиров (16,5%).
Спорт
Большунов выиграл гонку на 50 км на этапе Кубка мира в Норвегии
Общество
Число зараженных коронавирусом в Германии достигло 1100 человек
В Германии 1112 человек заразились коронавирусом.
Футбол
Нигерийский футболист умер после столкновения с соперником на поле
Культура
На Сахалине прошли первые конкурсные показы фестиваля «Утро Родины»
В Южно-Сахалинске 8 марта прошли первые конкурсные показы фестиваля многосерийных художественных фильмов "Утро родины".
Происшествия
В Тверской области нашли в реке тело пропавшей девочки
"При проведении поисково-разыскных мероприятий тело ребенка обнаружено сотрудниками МЧС в реке Сыроверка, протекающей на территории селе Чамерово Весьегонского района", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства По данным пресс-службы управления СК по региону, вечером 8 марта девочка вышла из своего дома в селе Чамерово погулять на улице, но обратно не пришла.
Общество
Эксперты зафиксировали сокращение экспорта оружия из России
США, Россия, Франция, Германия и Китай являются мировыми лидерами по экспорту оружия, следует из доклада (*pdf) Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).
Экономика
Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля
Она подчеркнула, что россиянам не стоит бояться снижения реальных доходов, несмотря на падение рубля.
Общество
Вступил в силу новый формат полисов ОСАГО и КАСКО
В Российской Федерации с сегодняшнего дня, 8 марта, вступил в силу новый формат полисов обязательного страхования автогражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).
Экономика
Белоруссия хочет договориться с Россией по нефти на фоне снижения цен на рынке
Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что Минск может заключить выгодное соглашение с Москвой по поставкам сырья на фоне снижения мировых цен на нефть, цитирует Белта.
Футбол
Ювентус — Интер 2:0
Экономика
Мишустин подписал распоряжение о выделении 18,3 млрд рублей медикам
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 18,3 млрд рублей на софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.
Происшествия
Самолёт SSJ-100 совершил посадку в Шереметьеве
Ранее в экстренных службах сообщили, что в Шереметьеве самолёт готовится к экстренной посадке из-за сработавшего датчика неисправности.
Энергетика
Торги фьючерсами S&P 500 в США остановлены из-за падения индекса на 5%
В США во воскресенье вечером по местному времени были приостановлены электронные торги фьючерсами S&P 500 из-за падения индекса на 5%. Предполагается, что торги будут вновь возобновлены утром в понедельник.
Энергетика
Цены на нефть могут снизиться до $20 за баррель
Эксперты утверждают, что цены на нефть упадут до $20 за баррель. К падению цен может привести нефтяная война между ОПЕК и Россией.
Хоккей
ЦСКА выиграл серию у «Торпедо» в первом раунде плей-офф КХЛ
Московский ЦСКА в овертайме одержал победу над нижегородским «Торпедо» в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).