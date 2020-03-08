Бывший полузащитник сборной Бразилии Роналдиньо будет оставлен под стражей на время следствия.

Общество Власти Москвы пригрозили тюрьмой нарушителям карантина по коронавирусу Нарушение требований по карантину после посещения неблагоприятных из-за коронавируса стран влечет уголовное наказание вплоть до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы на официальном сайте ведомства.

Единоборства Макгрегор высмеял слова Нурмагомедова об уличных боях Ирландский боец смешанных боевых искусств Конор Макгрегор отреагировал в своём Twitter на пресс-конференцию Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона.

Экономика Экономист спрогнозировал рост цен на нефть Ранее «Говорит Москва» писала, что эксперты предостерегли россиян от манипуляций с валютой на фоне падения цен на нефть.

Происшествия В Тверской области нашли в реке тело пропавшей девочки "При проведении поисково-разыскных мероприятий тело ребенка обнаружено сотрудниками МЧС в реке Сыроверка, протекающей на территории селе Чамерово Весьегонского района", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства По данным пресс-службы управления СК по региону, вечером 8 марта девочка вышла из своего дома в селе Чамерово погулять на улице, но обратно не пришла.

Общество Эксперты зафиксировали сокращение экспорта оружия из России США, Россия, Франция, Германия и Китай являются мировыми лидерами по экспорту оружия, следует из доклада (*pdf) Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

Общество Вступил в силу новый формат полисов ОСАГО и КАСКО В Российской Федерации с сегодняшнего дня, 8 марта, вступил в силу новый формат полисов обязательного страхования автогражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).

Экономика Мишустин подписал распоряжение о выделении 18,3 млрд рублей медикам Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 18,3 млрд рублей на софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.