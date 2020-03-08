Происшествия

Lenta.ruLenta.ruРоналдиньо оставили под стражей

Бывший полузащитник сборной Бразилии Роналдиньо будет оставлен под стражей на время следствия.
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Суд Парагвая продлил арест Роналдиньо до 6 месяцев

Газета.Ru03:24

Роналдиньо все-таки поместили в СИЗО за поддельный паспорт. Может просидеть там полгода, пока идет расследование

Sports.ruвчера в 15:16

Суд продлил срок ареста Роналдиньо до 6 месяцев

Чемпионатвчера в 00:19

Суд продлил срок ареста Роналдинью до шести месяцев

Спорт-Экспрессвчера в 00:38

Роналдинью продлили срок ареста

Матч ТВ07 марта в 22:01

Роналдиньо продлили срок ареста до 6 месяцев на время следственных действий

Sport24.ru07 марта в 21:33

Суд оставил Роналдиньо под стражей на время следствия

РИА Новости07 марта в 17:28
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Общество

Власти Москвы пригрозили тюрьмой нарушителям карантина по коронавирусу

Нарушение требований по карантину после посещения неблагоприятных из-за коронавируса стран влечет уголовное наказание вплоть до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы на официальном сайте ведомства.
РИА Новости вчера в 13:48
Шоу-бизнес

Рэпер Джиган сбрил брови и оказался в «психушке»

Рэпер Джиган попал в реабилитационный центр менее чем через месяц после рождения сына Давида.
Lenta.ru 03:27
Политика

В Нидерландах начался суд по делу о крушении рейса MH17

В Амстердаме начался судебный процесс над подозреваемыми в причастности к крушению рейса MH17 в июле 2014 года.
BFM.ru 05:19
Экономика

Падение фондовых индексов в рублях может составить 8-10%

Завтра падение фондовых индексов в рублях может составить 8-10%, если динамика в мире не ухудшится.
Finam.Ru 06:20
Общество

«Мы увидим доллар по 80 рублей»: эксперт заявил, что нефтяная война России с Саудовской Аравией может обернуться катастрофическим поражением

Российский экономист Владислав Иноземцев заявил, что из-за выхода России из сделки с ОПЕК+ «после нескольких лет стабильности мы снова увидим доллар по 80 рублей, двухзначные цифры ключевой ставки ЦБ, паническую трату резервов».
Вечерняя Казань 01:23
Единоборства

Макгрегор высмеял слова Нурмагомедова об уличных боях

Ирландский боец смешанных боевых искусств Конор Макгрегор отреагировал в своём Twitter на пресс-конференцию Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона.
News.ru вчера в 16:48
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк призвала подписчиков молиться за мать

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна разместила обращение к подписчикам.
Культуромания вчера в 03:41
Экономика

Биржи в Европе упали после обвала цен на нефть

Напомним, Россия вышла из сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, из-за чего последующие цены на нефть резко обрушились.
Гудвилл.онлайн 06:22
Общество

Сотрудник штаб-квартиры НАТО в Брюсселе заболел коронавирусом

Сотрудник штаб-квартиры НАТО в Брюсселе заразился коронавирусом COVID-19 во время визита на север Италии.
RT на русском 06:25
Экономика

Экономист спрогнозировал рост цен на нефть

Ранее «Говорит Москва» писала, что эксперты предостерегли россиян от манипуляций с валютой на фоне падения цен на нефть.
Говорит Москва 05:35
Энергетика

Саудовская Аравия наращивает добычу нефти после отмены сделки ОПЕК

Саудовская Аравия планирует нарастить добычу нефти с 9,7 млн баррелей в день, как было в марте, до 12 млн баррелей.
Национальная служба новостей вчера в 03:43
Общество

В ФНС назвали самые популярные виды деятельности самозанятых россиян

В Федеральной налоговой службе (ФНС) рассказали, что самозанятые россияне их всех услуг предпочтение отдают перевозке пассажиров (16,5%).
Газета.Ru 02:30
Спорт

Большунов выиграл гонку на 50 км на этапе Кубка мира в Норвегии

РИА Новости вчера в 09:35
Общество

Число зараженных коронавирусом в Германии достигло 1100 человек

В Германии 1112 человек заразились коронавирусом.
Газета.Ru 06:05
Происшествия

В ДТП на Восточном обводе в Туле пострадали два человека

MySLO.ru 06:51
Футбол

Нигерийский футболист умер после столкновения с соперником на поле

Известия вчера в 20:20
Культура

На Сахалине прошли первые конкурсные показы фестиваля «Утро Родины»

В Южно-Сахалинске 8 марта прошли первые конкурсные показы фестиваля многосерийных художественных фильмов "Утро родины".
Российская газета вчера в 02:01
Происшествия

В Тверской области нашли в реке тело пропавшей девочки

"При проведении поисково-разыскных мероприятий тело ребенка обнаружено сотрудниками МЧС в реке Сыроверка, протекающей на территории селе Чамерово Весьегонского района", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства По данным пресс-службы управления СК по региону, вечером 8 марта девочка вышла из своего дома в селе Чамерово погулять на улице, но обратно не пришла.
ТАСС 06:01
Общество

Эксперты зафиксировали сокращение экспорта оружия из России

США, Россия, Франция, Германия и Китай являются мировыми лидерами по экспорту оружия, следует из доклада (*pdf) Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).
РБК 06:57
Экономика

Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля

Она подчеркнула, что россиянам не стоит бояться снижения реальных доходов, несмотря на падение рубля.
РИА Новости 04:26
Общество

Вступил в силу новый формат полисов ОСАГО и КАСКО

В Российской Федерации с сегодняшнего дня, 8 марта, вступил в силу новый формат полисов обязательного страхования автогражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).
REGNUM вчера в 07:42
Шоу-бизнес

Степаненко впервые пошутила о разводе с Петросяном

Lenta.ru 05:31
Экономика

Белоруссия хочет договориться с Россией по нефти на фоне снижения цен на рынке

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что Минск может заключить выгодное соглашение с Москвой по поставкам сырья на фоне снижения мировых цен на нефть, цитирует Белта.
Газета.Ru 04:31
Футбол

Ювентус — Интер 2:0

LiveSport.ru вчера в 15:11
Экономика

Мишустин подписал распоряжение о выделении 18,3 млрд рублей медикам

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 18,3 млрд рублей на софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.
Газета.Ru 07 марта в 06:32
Происшествия

Самолёт SSJ-100 совершил посадку в Шереметьеве

Ранее в экстренных службах сообщили, что в Шереметьеве самолёт готовится к экстренной посадке из-за сработавшего датчика неисправности.
RT на русском 05:39
Энергетика

Торги фьючерсами S&P 500 в США остановлены из-за падения индекса на 5%

В США во воскресенье вечером по местному времени были приостановлены электронные торги фьючерсами S&P 500 из-за падения индекса на 5%. Предполагается, что торги будут вновь возобновлены утром в понедельник.
ФАН вчера в 22:24
Футбол

Первое фото Роналдиньо в парагвайской тюрьме попало в Сеть

iReactor 04:45
Энергетика

Цены на нефть могут снизиться до $20 за баррель

Эксперты утверждают, что цены на нефть упадут до $20 за баррель. К падению цен может привести нефтяная война между ОПЕК и Россией.
Pravda.Ru 03:13
Хоккей

ЦСКА выиграл серию у «Торпедо» в первом раунде плей-офф КХЛ

Московский ЦСКА в овертайме одержал победу над нижегородским «Торпедо» в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
RT на русском вчера в 13:05
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Бразильский футболист
Бразильский футболист, выступал на позиции атакующего полузащитника и нападающего. Обладатель «Золотого мяча», вручаемого лучшему футболисту Европы. Лучший футболист мира по версии ФИФА в 2004 и 2005 годах.
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Парагвай
Государство
Государство в Южной Америке, не имеющее выхода к морю. На юге и юго-западе граничит с Аргентиной, на северо-западе - с Боливией, на востоке и северо-востоке - с Бразилией. В переводе с языка гуарани «парагвай» означает «от великой реки» - подразумевается река Парана. Из-за центрального положения в Южной Америке, Парагвай иногда называют «сердцем Америки».
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