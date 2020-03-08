Происшествия

Lenta.ruLenta.ruРоналдиньо оставили под стражей

Суд постановил, что бразильцы останутся в предварительном заключении в Особой группе Национальной полиции. По информации Globoesporte, Роналдиньо может провести под стражей до шести месяцев.
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Адвокат прокомментировал задержание Роналдиньо в Парагвае

Известиявчера в 04:45

Адвокат: Роналдиньо не подозревал о том, что совершил преступление

Газета.Ruвчера в 02:31

Адвокат: Роналдиньо глуп. Он не знал, что совершил преступление

Чемпионатвчера в 02:17

Суд продлил срок ареста Роналдинью до шести месяцев

Спорт-Экспрессвчера в 00:38

Роналдинью продлили срок ареста

Матч ТВ07 марта в 22:01

Роналдиньо продлили срок ареста до 6 месяцев на время следственных действий

Sport24.ru07 марта в 21:33

Суд оставил Роналдиньо под стражей на время следствия

РИА Новости07 марта в 17:28
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Политика

Украинский депутат приедет на Парад Победы в Москву

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что его фракция приедет на Парад Победы в Москву, в эфире телеканала NewsOne, отрывок которого опубликован на YouTube.
Lenta.ru вчера в 21:36
Энергетика

Мировые цены на нефть рухнули и обвалили рубль

Стоимость нефти марки Brent 9 марта рухнула почти на треть, до $31,43 за баррель, после чего рубль резко подешевел на валютном рынке: доллар вырос до 72,5 рубля, евро до 82,2 рубля.
Фергана вчера в 21:03
Политика

Украине посоветовали готовиться к коллапсу из-за Зеленского

Политолог Юрий Романенко призвал готовиться к коллапсу, который произойдет из-за того, что при власти на Украине находится Владимир Зеленский.
Газета.Ru вчера в 06:32
Общество

Блогер из Польши оценила жизнь в Москве с ребенком

РИА Новости вчера в 21:28
Энергетика

Торги фьючерсами S&P 500 в США остановлены из-за падения индекса на 5%

В США во воскресенье вечером по местному времени были приостановлены электронные торги фьючерсами S&P 500 из-за падения индекса на 5%. Предполагается, что торги будут вновь возобновлены утром в понедельник.
ФАН вчера в 22:24
Музыка

В сети появился отрывок песни Little Big для Евровидения

Профиль 07 марта в 06:58
Финансы

Торги в Токио открылись обвалом котировок

Распространение коронавируса нового типа в мире привело к обвалу котировок в начале торгов 9 марта на Токийской фондовой бирже.
News.ru вчера в 20:41
Футбол

Смородская заявила, что раскрыла договорной матч в российском футболе

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская рассказала об обстоятельствах увольнения Юрия Красножана с поста главного тренера после матча с махачкалинским «Анжи» в 2011 году.
RT на русском вчера в 17:52
Общество

В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей

Существенно увеличить размер пенсии может ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), предусмотренная государством для отдельных категорий граждан, заявила "Вечерней Москве" глава отдела по взаимодействию со СМИ отделения ПФР по Москве и Московской области Марина Густова.
РИА Новости вчера в 12:04
Энергетика

Bloomberg: Эр-Рияд может нарастить добычу нефти

Саудовская Аравия в апреле может увеличить добычу нефти до 10 млн баррелей в сутки, сообщило агентство Bloomberg.
Экономика сегодня 07 марта в 23:37
Единоборства

Нурмагомедов ответил Макгрегору на твит про уличные драки

РЕН ТВ вчера в 19:10
Общество

Во Владивосток спецрейсом прибыли иностранные дипломаты из Пхеньяна

Специальный рейс Air Koryo доставил во Владивосток иностранных дипломатов из Пхеньяна (Корейская Народно-Демократическая Республика), сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя авиакомпании.
Российская газета 00:45
Политика

Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о катастрофе для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы в День Победы.
РИА Новости вчера в 21:42
Общество

Италия стала лидером по смертности от коронавируса

Италия занимает первое место в мире по летальности от нового типа коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 22:49
Армия и оружие

Сирийцы забросали камнями колонну Америки

Piter.tv вчера в 12:34
Политика

Эрдоган пригрозил перейти к односторонним действиям в Идлибе

Как передавало ИА REGNUM, 6 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что существенные выгоды принесет соглашение РФ и Турции по ситуации в сирийском Идлибе.
REGNUM вчера в 11:13
Происшествия

Подозреваемого в убийстве школьника сына судьи задержали в Петербурге

Ореанда-Новости вчера в 05:44
Энергетика

Цена на нефть Brent упала до минимума с июля 2017 года

Цены на нефть марки Brent опустились на 4,78% — до $47,6 за баррель, сообщает CNBC.
Газета.Ru 06 марта в 07:50
Спорт

Большунов во второй раз подряд выиграл гонку на 50 км в Норвегии

RT на русском вчера в 16:14
Футбол

Рубин — Крылья Советов 0:1

Новый Век вчера в 08:57
Происшествия

Трое погибли при столкновении автомобиля со стелой под Смоленском

В Смоленской области автомобиль врезался в стелу городского парка, в результате происшествия двое человек получили травмы различной тяжести, трое скончались на месте.
Известия 00:00
Шоу-бизнес

Константин Ивлев увез любовницу на Мальдивы после новости о разводе

Жена Константина Мария решила расторгнуть брак после того как застукала 46-летнего мужа с молодой любовницей.
StarHit.ru 06 марта в 15:00
Политика

Следователи по делу MH17 предлагали нарушить законы России

Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.
Газета.Ru вчера в 08:06
Шоу-бизнес

Полунин и Ильиных сообщили о рождении ребенка

Артист балета Сергей Полунин и фигуристка, чемпионка сочинской Олимпиады Елена Ильиных стали родителями.
ФАН 07 марта в 05:12
Общество

В России вступил в силу новый формат полиса ОСАГО

Новый формат полиса ОСАГО вступил в силу в России, с 8 марта водители могут внести информацию о договоре каско на оборотную сторону документа, пишет РИА Новости со ссылкой на указание ЦБ.
RT на русском вчера в 05:59
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о стрессе из-за болезни матери

Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала трогательный пост, в котором призналась, что сейчас испытывает сильнейший стресс.
News.ru 07 марта в 12:36
Фигурное катание

Фигуристка Валиева победила на чемпионате мира среди юниоров

Российская фигуристка Камила Валиева выиграла чемпионат мира среди юниоров в Эстонии. «Серебро» у ещё одной россиянки Дарьи Усачевой.
Metaratings 07 марта в 13:25
Армия и оружие

На Украине предложили усилить флот с помощью списанных кораблей США

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что Украина решила попытаться контролировать зону вокруг Крыма с помощью флота, чтобы не допустить иностранные суда в Россию.
ФедералПресс 06 марта в 23:33
Общество

По ТВ показали записку Путину от девушки из Иваново

Российская газета вчера в 18:02
Кино

Тайка Вайтити снимет мультсериал по книге «Чарли и шоколадная фабрика»

Актер и режиссер из Новой Зеландии Тайка Вайтити собирается представить свой мультсериал по книге «Чарли и шоколадная фабрика».
Gazeta.SPb 06 марта в 11:35
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Бразильский футболист
Бразильский футболист, выступал на позиции атакующего полузащитника и нападающего. Обладатель «Золотого мяча», вручаемого лучшему футболисту Европы. Лучший футболист мира по версии ФИФА в 2004 и 2005 годах.
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Парагвай
Государство
Государство в Южной Америке, не имеющее выхода к морю. На юге и юго-западе граничит с Аргентиной, на северо-западе - с Боливией, на востоке и северо-востоке - с Бразилией. В переводе с языка гуарани «парагвай» означает «от великой реки» - подразумевается река Парана. Из-за центрального положения в Южной Америке, Парагвай иногда называют «сердцем Америки».
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