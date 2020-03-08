Происшествия
Lenta.ruРоналдиньо оставили под стражей
Суд постановил, что бразильцы останутся в предварительном заключении в Особой группе Национальной полиции. По информации Globoesporte, Роналдиньо может провести под стражей до шести месяцев.
Читать в источнике
Оценить23
Подробнее о событии
Показать все источники
Роналдиньо продлили срок ареста до 6 месяцев на время следственных действий
Sport24.ru07 марта в 21:33
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 02:31, Ашберн
Общество
Суд в Нидерландах начинает рассматривать дело о крушении рейса МН17
Суд в Нидерландах 9 марта начинает рассматривать дело о крушении Boeing в Донбассе.
Политика
Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о катастрофе для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы в День Победы.
Политика
Бывший украинский шпион рассказал о проигранной войне за Донбасс
Осужденный в ДНР за шпионаж украинский журналист Станислав Асеев назвал возвращение Донбасса под контроль Киева маловероятным, а войну в регионе проигранной.
Экономика
Доллар подорожал до 72 рублей после обрушения цен на нефть
Курсы доллара и евро к рублю взлетели на международном валютном рынке на фоне обвала мировых цен на нефть.
Авто
Почему забытый минивэн LADA Kalina не пошел в серию
"Проект завершили летом 2005-го, то есть за несколько лет до прогнозируемого выхода минивэна в серийное производство, так как подобный класс автомобилей в РФ оказался невостребованным", - пишет издание "Новые автомобили".
Общество
Число жертв коронавируса в Китае превысило 3100 человек
Общество
Спецрейс привез из Пхеньяна во Владивосток иностранных дипломатов
Спецрейс Air Koryo привез из Пхеньяна во Владивосток иностранных дипломатов, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании.
Общество
По ТВ показали записку Путину от девушки из Иваново
Здоровье
В Нижнем Новгороде выявлен первый случай заражения коронавирусом
Правительство Нижегородской области информирует о том, что в регионе уже выявлен первый случай заражения коронавирусом.
Общество
В ПФР рассказали о жительнице Омска с пенсией в 52 тысячи рублей
Политика
Украинцев призвали подготовиться к коллапсу из-за политики Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский упустил время для реформ, которые бы увеличили эффективность госинститутов, поэтому гражданам страны следует оставить надежды и приготовиться к коллапсу.
Происшествия
У берегов Калифорнии произошло землетрясение
Единоборства
Макгрегор высмеял Нурмагомедова после слов об уличных драках
Энергетика
WSJ: Saudi Aramco снизила цены на нефть, чтобы ослабить позиции России
Американская деловая газета The Wall Street Journal сообщила о том, что нефтяная корпорация Саудовской Аравии Saudi Aramco снизила цены на нефть, чтобы ослабить позиции РФ на мировом рынке.
Политика
Украинский депутат приедет на Парад Победы в Москву
Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что его фракция приедет на Парад Победы в Москву, в эфире телеканала NewsOne, отрывок которого опубликован на YouTube.
Энергетика
Сделка об ограничении добычи нефти между Россией и ОПЕК развалилась
Министры государств ОПЕК+ продолжат сотрудничество, они намечают дальнейшие встречи, однако точные даты не называются.
Происшествия
В Кемерово в бассейне произошла утечка хлорсодержащей жидкости
Общество
В России могут изменить правила выдачи лицензий на оружие
В России планируют выдавать цифровые лицензии на гражданское оружие.
Происшествия
В Париже произошла стрельба в мечети
По меньшей мере один человек пострадал в результате открытой неизвестным в воскресенье вечером стрельбы в одной из мечетей на северо-востоке Парижа.
Футбол
Геркус назвал иск «Локомотива» к нему репутационной потерей для клуба
Бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус заявил, что решение подать иск против него приведет к репутационным потерям для клуба.
Общество
Хуснуллин объяснил решение отложить создание ВСМ Москва — Казань
РЖД в последние годы готовили в качестве пилотного проекта ВСМ Москва — Казань стоимостью около 1,7 триллиона рублей.
Музыка
Появился отрывок песни Little Big для «Евровидения»
Гаджеты
Huawei ожидает резкого падения продаж смартфонов из-за ограничений США
По данным источников ресурса The Information, в связи запретом США на сотрудничество с Google и другими американскими фирмами, Huawei прогнозирует падение продаж смартфонов в этом году на 20 %.
Энергетика
«Роснефть» указала на выгоду России от развала сделки ОПЕК+
Если соглашение ОПЕК+ и сыграло позитивную роль, то лишь как психологический фактор на первом этапе — в действительности все объемы нефти, которые выбывали при неоднократном продлении сделки, оперативно и полностью замещались на мировом рынке объемами американской сланцевой нефти, заявил РБК пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.
Футбол
«Ливерпуль» может купить Вернера и оставить его в «РБ Лейпциг» на правах аренды
Как сообщает Goal.com со ссылкой на Bild, в английском клубе рассматривают вариант, при котором предстоящем летом контракт 24-летнего форварда будет выкуплен, однако сам игрок останется в Германии ещё на один год на правах аренды.
Транспорт
Опубликовано видео проезда рельсового автобуса по Крымскому мосту
Опубликовано видео проезда первого рельсового автобуса по Крымскому мосту. Пригородный рельсобус следует маршрутом Керчь — Анапа.
Здоровье
Составлен рейтинг полезности молочных продуктов
Общество
Роспотребнадзор дал советы по покупке ювелирных украшений
Роспотребнадзор дал рекомендации о том, как выбирать ювелирные украшения.
Спорт