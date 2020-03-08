Происшествия

Lenta.ruLenta.ruРоналдиньо оставили под стражей

Суд постановил, что бразильцы останутся в предварительном заключении в Особой группе Национальной полиции. По информации Globoesporte, Роналдиньо может провести под стражей до шести месяцев.
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Суд продлил срок ареста Роналдинью до шести месяцев

Спорт-Экспрессвчера в 00:38

Адвокат прокомментировал задержание Роналдиньо в Парагвае

Известиявчера в 04:45

Адвокат: Роналдиньо не подозревал о том, что совершил преступление

Газета.Ruвчера в 02:31

Адвокат: Роналдиньо глуп. Он не знал, что совершил преступление

Чемпионатвчера в 02:17

Адвокат: Роналдиньо не знал, что его паспорт был фальшивым

РИА Новости02:27

Роналдинью продлили срок ареста

Матч ТВ07 марта в 22:01

Роналдиньо продлили срок ареста до 6 месяцев на время следственных действий

Sport24.ru07 марта в 21:33
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Общество

Суд в Нидерландах начинает рассматривать дело о крушении рейса МН17

Суд в Нидерландах 9 марта начинает рассматривать дело о крушении Boeing в Донбассе.
BFM.ru 00:09
Политика

Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о катастрофе для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы в День Победы.
РИА Новости вчера в 21:42
Политика

Бывший украинский шпион рассказал о проигранной войне за Донбасс

Осужденный в ДНР за шпионаж украинский журналист Станислав Асеев назвал возвращение Донбасса под контроль Киева маловероятным, а войну в регионе проигранной.
РИА Новости вчера в 15:40
Экономика

Доллар подорожал до 72 рублей после обрушения цен на нефть

Курсы доллара и евро к рублю взлетели на международном валютном рынке на фоне обвала мировых цен на нефть.
Газета Кемерова вчера в 23:35
Авто

Почему забытый минивэн LADA Kalina не пошел в серию

"Проект завершили летом 2005-го, то есть за несколько лет до прогнозируемого выхода минивэна в серийное производство, так как подобный класс автомобилей в РФ оказался невостребованным", - пишет издание "Новые автомобили".
Новые автомобили вчера в 06:34
Общество

Число жертв коронавируса в Китае превысило 3100 человек

Газета.Ru вчера в 20:39
Общество

Спецрейс привез из Пхеньяна во Владивосток иностранных дипломатов

Спецрейс Air Koryo привез из Пхеньяна во Владивосток иностранных дипломатов, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании.
РИА Новости вчера в 23:53
Общество

По ТВ показали записку Путину от девушки из Иваново

Российская газета вчера в 18:02
Здоровье

В Нижнем Новгороде выявлен первый случай заражения коронавирусом

Правительство Нижегородской области информирует о том, что в регионе уже выявлен первый случай заражения коронавирусом.
АПН - Нижний Новгород 06 марта в 09:51
Общество

В ПФР рассказали о жительнице Омска с пенсией в 52 тысячи рублей

РИА Новости 07 марта в 14:46
Политика

Украинцев призвали подготовиться к коллапсу из-за политики Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский упустил время для реформ, которые бы увеличили эффективность госинститутов, поэтому гражданам страны следует оставить надежды и приготовиться к коллапсу.
Life.ru вчера в 04:15
Происшествия

У берегов Калифорнии произошло землетрясение

ТАСС вчера в 23:31
Единоборства

Макгрегор высмеял Нурмагомедова после слов об уличных драках

RT на русском вчера в 18:45
Энергетика

WSJ: Saudi Aramco снизила цены на нефть, чтобы ослабить позиции России

Американская деловая газета The Wall Street Journal сообщила о том, что нефтяная корпорация Саудовской Аравии Saudi Aramco снизила цены на нефть, чтобы ослабить позиции РФ на мировом рынке.
News.ru 01:11
Армия и оружие

На Камчатке сформировали две противолодочных ударных группы ВМФ

РИА Новости 00:07
Политика

Украинский депутат приедет на Парад Победы в Москву

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что его фракция приедет на Парад Победы в Москву, в эфире телеканала NewsOne, отрывок которого опубликован на YouTube.
Lenta.ru вчера в 21:36
Энергетика

Сделка об ограничении добычи нефти между Россией и ОПЕК развалилась

Министры государств ОПЕК+ продолжат сотрудничество, они намечают дальнейшие встречи, однако точные даты не называются.
Говорит Москва 06 марта в 13:17
Происшествия

В Кемерово в бассейне произошла утечка хлорсодержащей жидкости

РИА Новости вчера в 07:41
Общество

В России могут изменить правила выдачи лицензий на оружие

В России планируют выдавать цифровые лицензии на гражданское оружие.
Рифей-Пермь 07 марта в 07:14
Происшествия

В Париже произошла стрельба в мечети

По меньшей мере один человек пострадал в результате открытой неизвестным в воскресенье вечером стрельбы в одной из мечетей на северо-востоке Парижа.
ТАСС вчера в 17:27
Футбол

Геркус назвал иск «Локомотива» к нему репутационной потерей для клуба

Бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус заявил, что решение подать иск против него приведет к репутационным потерям для клуба.
РБК 07 марта в 06:53
Общество

Хуснуллин объяснил решение отложить создание ВСМ Москва — Казань

РЖД в последние годы готовили в качестве пилотного проекта ВСМ Москва — Казань стоимостью около 1,7 триллиона рублей.
РИА Новости вчера в 07:48
Музыка

Появился отрывок песни Little Big для «Евровидения»

Lenta.ru 07 марта в 05:39
Гаджеты

Huawei ожидает резкого падения продаж смартфонов из-за ограничений США

По данным источников ресурса The Information, в связи запретом США на сотрудничество с Google и другими американскими фирмами, Huawei прогнозирует падение продаж смартфонов в этом году на 20 %.
3DNews вчера в 00:20
Энергетика

«Роснефть» указала на выгоду России от развала сделки ОПЕК+

Если соглашение ОПЕК+ и сыграло позитивную роль, то лишь как психологический фактор на первом этапе — в действительности все объемы нефти, которые выбывали при неоднократном продлении сделки, оперативно и полностью замещались на мировом рынке объемами американской сланцевой нефти, заявил РБК пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.
РБК вчера в 04:05
Футбол

«Ливерпуль» может купить Вернера и оставить его в «РБ Лейпциг» на правах аренды

Как сообщает Goal.com со ссылкой на Bild, в английском клубе рассматривают вариант, при котором предстоящем летом контракт 24-летнего форварда будет выкуплен, однако сам игрок останется в Германии ещё на один год на правах аренды.
Чемпионат 02:27
Транспорт

Опубликовано видео проезда рельсового автобуса по Крымскому мосту

Опубликовано видео проезда первого рельсового автобуса по Крымскому мосту. Пригородный рельсобус следует маршрутом Керчь — Анапа.
РИА Новости 07 марта в 13:39
Здоровье

Составлен рейтинг полезности молочных продуктов

ToDay News Ufa вчера в 08:18
Общество

Роспотребнадзор дал советы по покупке ювелирных украшений

Роспотребнадзор дал рекомендации о том, как выбирать ювелирные украшения.
РБК 00:37
Спорт

Большунов выиграл марафон на этапе Кубка мира

Lenta.ru вчера в 09:11
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Роналдиньо
Бразильский футболист
Бразильский футболист, выступал на позиции атакующего полузащитника и нападающего. Обладатель «Золотого мяча», вручаемого лучшему футболисту Европы. Лучший футболист мира по версии ФИФА в 2004 и 2005 годах.
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Парагвай
Государство
Государство в Южной Америке, не имеющее выхода к морю. На юге и юго-западе граничит с Аргентиной, на северо-западе - с Боливией, на востоке и северо-востоке - с Бразилией. В переводе с языка гуарани «парагвай» означает «от великой реки» - подразумевается река Парана. Из-за центрального положения в Южной Америке, Парагвай иногда называют «сердцем Америки».
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