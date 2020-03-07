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RT на русскомСуд продлил срок ареста Роналдиньо до шести месяцев
Парагвайский суд оставил под стражей бывшего футболиста сборной Бразилии Роналдиньо, а также его брата и агента Роберту. Как сообщает Globoesporte, суд мотивировал своё решение тем, что бразильцы могут сбежать на родину, которая по закону не экстрадирует своих граждан.
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Роналдиньо продлили срок ареста до 6 месяцев на время следственных действий
Sport24.ru07 марта в 21:33
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