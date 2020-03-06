Происшествия
Советский спортРоналдиньо освободили из-под ареста в Парагвае
Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдиньо освобожден из-под ареста в Парагвае после обвинения в использовании фальшивых документов для въезда в с страну.
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Энергетика
Цена на нефть Brent опустилась ниже 47 долларов за баррель
Апрельские фьючерсы на нефть WTI дешевеют на 6,3% — до 43 долларов одного цента за баррель.
Общество
«Евровидение-2020» оказалось под угрозой отмены из-за коронавируса
Главный песенный конкурс Европы в этом году может не состояться. Мероприятие под угрозой срыва, а виной всему коронавирус.
Происшествия
Москвич избил фельдшера скорой помощи из-за защитного костюма
Фельдшера кареты скорой помощи избили на юго-востоке Москвы, когда он приехал по вызову в защитном костюме.
Общество
В России зафиксированы шесть новых случаев заражения коронавирусом
В России зафиксировано шесть новых случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает оперативный штаб по контролю за распространением болезни.
Шоу-бизнес
Впервые после свадьбы! Алисия Викандер и Майкл Фассбендер появились вместе на ковровой дорожке
Актеры стараются не комментировать свои отношения и очень редко появляются вместе на светских мероприятиях.
Политика
Путин оценил возможность возглавить Госсовет
Президент России Владимир Путин негативно оценил возможность возглавить Госсовет, сообщает РИА "Новости".
Общество
В Петербурге актера Михаила Ефремова не пустили в самолет
Общество
ВМС Японии получили одиннадцатую подводную лодку типа «Сорю»
Подводная лодка "Орю", переданная японскому флоту, является одиннадцатой в серии из двенадцати дизель-электрических субмарин класса "Сорю", строительство которых ведут сразу две компании - Mitsubishi Heavy Industries и Kawasaki Heavy Industries.
Экономика
Налоговая нагрузка на ИП может вырасти на 50 млрд рублей к 2024 году
Предложение Министерства финансов России повысить страховые взносы для индивидуальных предпринимателей (ИП) приведет к росту налоговой нагрузки на эту категорию бизнеса, и к 2024 году она возрастет на 50 млрд рублей, пишет газета «Известия».
Энергетика
Переговоры о судьбе сделки ОПЕК+ завершились безрезультатно
Переговоры о судьбе венской сделки ОПЕК+ завершились безрезультатно. Об этом заявил источник в беседе с «Интерфаксом».
Происшествия
В УВД по ЗАО Москвы прошли обыски по делу Голунова
В управлении внутренних дел (УВД) по Западному административному округу Москвы прошли обыски по делу о незаконном задержании Ивана Голунова.
Политика
Депутата от партии Зеленского радикалы забросали яйцами
Депутат от партии президента «Слуга народа» Максим Бужанский рассказал, как после эфира на одном из телеканалов его забросали яйцами радикалы с битами.
Хоккей
«Сибирь» обыграла «Автомобилист» в третьем матче серии
6 марта состоялся третий матч серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина между «Автомобилистом» и «Сибирью».
Политика
Новый премьер Украины объяснил свои слова о подаче воды в Крым
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пояснил на странице в Facebook свои слова о необходимости возобновления поставок пресной воды в Крым.
Армия и оружие
Пентагон хочет, чтобы Россия «изменила свое плохое поведение»
Глава Министерства обороны Соединенных Штатов Марк Эспер сообщил, что целью учений «Defender Europe 2020» на территории Европы является попытка призвать Россию «изменить ее плохое поведение».
Космос
Запуск российской ракеты «Союз» с космодрома Куру перенесли
Политика
Путин и Эрдоган достигли соглашения о прекращении огня в Идлибе
Мировые информационные агентства и крупнейшие издания уделяют большое внимание соглашению о прекращении огня, достигнутому в итоге переговоров президентов Путина и Эрдогана в Москве.
Здоровье
В районной больнице Ефремова простаивало медицинское оборудование
Из-за бездействия учреждения медицинское оборудование простаивало, диагностические процедуры для жителей не проводились.
Политика
На Украине запретили ретрансляцию русскоязычного телеканала RTVI
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины запретил ретрансляцию русскоязычного телеканала RTVI из-за трансляции фильмов с участием деятелей культуры из РФ, которые якобы "создают угрозу национальной безопасности" страны, сообщила в пятницу пресс-служба регулятора.
Фигурное катание
Валиева выиграла короткую программу на юниорском чемпионате мира
Россиянка Камила Валиева стала лучшей в короткой программе на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Таллине.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл впервые прибыли в Лондон после «мегзита»
Принц Гарри и Меган Маркл 5 марта посетили ежегодную церемонию вручения премии фонда Endeavour Fund в Лондоне.
Общество
Новый премьер Украины пообещал провести индексацию пенсий
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал провести индексацию пенсий в стране в 2020 году.
Общество
Предсказаны худшие последствия эпидемии коронавируса
Ученые Австралийского национального университета опубликовали худший сценарий распространения коронавируса и представили возможные последствия эпидемии.
Экономика
Украина проиграла России в суде Стокгольма и отказалась подчиниться
Старший вице-президент правового блока ВЭБ.РФ Игорь Краснов подчеркнул, что Киев отказался подчиниться решению Арбитражного суда Стокгольма.
Происшествия
Калужанин получил пять лет колонии за комментарий в сети «ВКонтакте»
Суд в Калуге приговорил к пяти годам и двум месяцам колонии 37-летнего местного жителя Ивана Любшина за комментарии в соцсети «ВКонтакте».
Культура
Роберт Дауни-младший присоединился к Киану Ривзу в Mortal Kombat 11
Дауни младший же предстал в ролике в образе Скорпиона.