Происшествия

REGNUMREGNUMРоналдиньо освобождён из-под ареста в Парагвае

Бывший футболист сборной Бразилии Роналдиньо освобождён из-под ареста в Парагвае. Об этом 6 марта сообщает Globoesporte.
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Роналдиньо выпущен из-под ареста в Парагвае за поддельный паспорт

Sports.ru04:48

Прокуратура Парагвая не стала предъявлять Роналдиньо обвинения за фальшивый паспорт

ТАССвчера в 20:16

Роналдиньо выпустили из-под ареста в Парагвае

Чемпионат01:54

Роналдинью выпустили из-под стражи за поддельный паспорт

Спорт-Экспресс01:44

Роналдиньо остался без обвинений в подделке документов

Вести.Ruвчера в 23:20

Адвокат Роналдиньо прояснил ситуацию с поддельным паспортом

Lenta.ru02:41

Роналдинью выпустили из под ареста в Парагвае

Матч ТВвчера в 18:59
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Общество

Сотрудник СБУ рассказал о подробностях убийства комбата Гиви

Известия 04:30
Авто

Представили обновленный Mercedes-Benz E-класс

Mercedes-Benz впервые выпустил 3,0-литровый рядный бензиновый двигатель M256 в E-классе, который также оснащен ISG.
Тарантас Ньюс 03 марта в 03:24
Происшествия

Четверо россиян оказались на карантинном лайнере у берегов Калифорнии

РБК вчера в 19:27
Кино

Снятый в Петербурге сериал про Шерлока Холмса выйдет на экраны осенью

Осенью состоится премьера сериала «Шерлок в России».
Город+ 03:20
Политика

В Госдуме пояснили отказ от поправки о недвижимости чиновников

Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на источники сообщила, что запрет на владение иностранной недвижимостью не вошел в проект поправок в конституцию, так как десяткам парламентариев и чиновников пришлось бы отказаться от нее или уйти со своих постов.
РИА Новости 05:03
Армия и оружие

Эрдоган не выполнял договоренности с РФ по Сирии из-за планов Запада

Эксперт по израильской и ближневосточной политике Евгений Сатановский сообщил, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган с самого начала не выполнял и не собирался выполнять договоренности с РФ, связанные с Сирией.
Народные новости 04:33
Общество

Новый премьер Украины пообещал провести индексацию пенсий

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал провести индексацию пенсий в стране в 2020 году.
РИА Новости вчера в 18:20
Политика

КПРФ внесла в Госдуму законопроект о Конституционном собрании

Фракция КПРФ в Государственной думе во главе с Геннадием Зюгановым внесла в нижнюю палату проект закона о Конституционном собрании.
Znak.com 05:16
Спорт

Разработчики Mortal Kombat 11 показали тизер Спауна

Генеральный директор NetherRealm Эд Бун опубликовал небольшой тизер Спауна в Mortal Kombat 11 в твиттере.
CyberSport.ru 04:34
Происшествия

СМИ сообщили о взрыве у посольства США в Тунисе

RT на русском 05:45
Политика

Конгресс США одобрил выделение $8,3 млрд на борьбу с коронавирусом

Сенат США одобрил законопроект о выделении $8,3 млрд на борьбу с коронавирусом, сообщает Reuters.
Ведомости вчера в 14:22
Экономика

38 банков могут потерять лицензию

Банк России продолжает укреплять банковский сектор и очищать рынок от слабых и недобросовестных кредитных организаций.
Вести.Ru 01:45
Спорт

Известный омский пловец-паралимпиец погиб в 23 года

Не стало омского спортсмена-паралимпийца Александра Макарова – члена сборной команды России по плаванию спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, сообщает Паралимпийский комитет России.
РИА СуперОмск вчера в 21:35
Политика

Премьер Украины оправдался за предложение поставлять воду в Крым

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил свои слова о необходимости возобновить подачу воды в Крым.
Известия вчера в 23:57
Экономика

Налоговая нагрузка на ИП может вырасти на 50 млрд рублей к 2024 году

Предложение Министерства финансов России повысить страховые взносы для индивидуальных предпринимателей (ИП) приведет к росту налоговой нагрузки на эту категорию бизнеса, и к 2024 году она возрастет на 50 млрд рублей, пишет газета «Известия».
Известия вчера в 12:00
Энергетика

Цена Brent упала до минимума с июля 2017 года, до $48 за баррель

В пятницу падение котировок нефти усилилось в ожидании решений ОПЕК+, Brent подешевела до минимума с июля 2017 года.
Интерфакс 05:53
Общество

Силуанов отнес профессии бухгалтера и охранника к числу отмирающих

Министр финансов Антон Силуанов рассказал о профессиях, которые будут постепенно исчезать в России.
Газета.Ru вчера в 13:00
Общество

В России предложили конфисковывать незаконно выведенную валюту

Министерство финансов России предложило разрешить конфисковывать средства, если речь идет о невозврате валютной выручки и переводах нерезидентам с использованием подложных документов.
REGNUM 02:58
Происшествия

Житель Калуги получил срок за оправдание терроризма в Сети

Адвокат правозащитной группы "Агора" Татьяна Молоканова сообщила РИА Новости, что Второй Западный окружной военный суд в четверг приговорил жителя Калуги Ивана Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии за оправдание терроризма из-за комментария в социальной сети "ВКонтакте".
РИА Новости вчера в 15:07
Технологии

В чипсетах Intel обнаружили неустранимую уязвимость

Эксперты Positive Technologies обнаружили в большинстве выпущенных за последние пять лет чипсетов Intel неустранимую уязвимость, с помощью которой злоумышленник может извлекать конфиденциальную информацию с компьютеров жертвы.
ТАСС вчера в 10:13
Общество

Сын Высоцкого прокомментировал использование фото актера в рекламе ФБР

Актер театра и кино Никита Высоцкий, сын Владимира Высоцкого, прокомментировал появление кадра с его отцом в рекламе ФБР, призывающей к сотрудничеству.
РИА Новости 03:18
Общество

Британская авиакомпания обанкротилась из-за коронавируса

Британская авиакомпания Flybe признала себя банкротом из-за сокращения числа пассажиров на фоне коронавируса.
Дождь вчера в 13:35
Здоровье

Вспышку коронавируса в Германии назвали пандемией

Вспышка коронавируса COVID-19 переросла в пандемию, заявил в среду министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан депутатам в Бундестаге, сообщает издание Der Spiegel.
Взгляд.ру 04 марта в 09:20
Общество

Посольство объяснило причину отказов россиянам во въезде в Израиль

Временный поверенный в делах Израиля в России Яков Ливне рассказал РБК, почему россиянам стали чаще отказывать во въезде в страну.
РИА Новости 04:54
Происшествия

СК предоставил члену кущевской банды Цеповязу госзащиту

РИА Новости вчера в 03:37
Происшествия

Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»

Известия 04 марта в 11:27
Происшествия

Украинские шахматисты найдены мертвыми на западе Москвы

Причиной смерти, по предварительной версии следствия, стало отравление. 6 марта трагическая новость пришла с запада Москвы.
Газета.Ru 05:11
Гаджеты

«Мегафон» запустил продажу смарт-часов по программе trade-in

Программа trade-in запускается более чем в 2 тысячах магазинах «Мегафона» в 520 российских городах.
Слово и Дело вчера в 05:27
Общество

В РПЦ объяснили слова протоиерея о школьном образовании для девочек

Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя слова протоиерея Дмитрия Смирнова о ненужности школьного образования для девочек, сообщил в своем Telegram-канале, что его слова были вырваны журналистами из контекста.
РБК 04 марта в 19:03
Футбол

Болельщики «Зенита» и «Ахмата» подрались во время матча

Болельщики «Зенита» и «Ахмата» подрались во время матча 1/4 финала Кубка России по футболу.
Lenta.ru 04 марта в 15:20
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Роналдиньо
Бразильский футболист
Бразильский футболист, выступал на позиции атакующего полузащитника и нападающего. Обладатель «Золотого мяча», вручаемого лучшему футболисту Европы. Лучший футболист мира по версии ФИФА в 2004 и 2005 годах.
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Парагвай
Государство
Государство в Южной Америке, не имеющее выхода к морю. На юге и юго-западе граничит с Аргентиной, на северо-западе - с Боливией, на востоке и северо-востоке - с Бразилией. В переводе с языка гуарани «парагвай» означает «от великой реки» - подразумевается река Парана. Из-за центрального положения в Южной Америке, Парагвай иногда называют «сердцем Америки».
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