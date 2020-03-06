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Политика В Госдуме пояснили отказ от поправки о недвижимости чиновников Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на источники сообщила, что запрет на владение иностранной недвижимостью не вошел в проект поправок в конституцию, так как десяткам парламентариев и чиновников пришлось бы отказаться от нее или уйти со своих постов.

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