Происшествия
REGNUMРоналдиньо освобождён из-под ареста в Парагвае
Бывший футболист сборной Бразилии Роналдиньо освобождён из-под ареста в Парагвае. Об этом 6 марта сообщает Globoesporte.
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Авто
Представили обновленный Mercedes-Benz E-класс
Mercedes-Benz впервые выпустил 3,0-литровый рядный бензиновый двигатель M256 в E-классе, который также оснащен ISG.
Кино
Снятый в Петербурге сериал про Шерлока Холмса выйдет на экраны осенью
Осенью состоится премьера сериала «Шерлок в России».
Политика
В Госдуме пояснили отказ от поправки о недвижимости чиновников
Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на источники сообщила, что запрет на владение иностранной недвижимостью не вошел в проект поправок в конституцию, так как десяткам парламентариев и чиновников пришлось бы отказаться от нее или уйти со своих постов.
Армия и оружие
Эрдоган не выполнял договоренности с РФ по Сирии из-за планов Запада
Эксперт по израильской и ближневосточной политике Евгений Сатановский сообщил, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган с самого начала не выполнял и не собирался выполнять договоренности с РФ, связанные с Сирией.
Общество
Новый премьер Украины пообещал провести индексацию пенсий
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал провести индексацию пенсий в стране в 2020 году.
Политика
КПРФ внесла в Госдуму законопроект о Конституционном собрании
Фракция КПРФ в Государственной думе во главе с Геннадием Зюгановым внесла в нижнюю палату проект закона о Конституционном собрании.
Спорт
Разработчики Mortal Kombat 11 показали тизер Спауна
Генеральный директор NetherRealm Эд Бун опубликовал небольшой тизер Спауна в Mortal Kombat 11 в твиттере.
Происшествия
СМИ сообщили о взрыве у посольства США в Тунисе
Политика
Конгресс США одобрил выделение $8,3 млрд на борьбу с коронавирусом
Сенат США одобрил законопроект о выделении $8,3 млрд на борьбу с коронавирусом, сообщает Reuters.
Экономика
38 банков могут потерять лицензию
Банк России продолжает укреплять банковский сектор и очищать рынок от слабых и недобросовестных кредитных организаций.
Спорт
Известный омский пловец-паралимпиец погиб в 23 года
Не стало омского спортсмена-паралимпийца Александра Макарова – члена сборной команды России по плаванию спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, сообщает Паралимпийский комитет России.
Политика
Премьер Украины оправдался за предложение поставлять воду в Крым
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил свои слова о необходимости возобновить подачу воды в Крым.
Экономика
Налоговая нагрузка на ИП может вырасти на 50 млрд рублей к 2024 году
Предложение Министерства финансов России повысить страховые взносы для индивидуальных предпринимателей (ИП) приведет к росту налоговой нагрузки на эту категорию бизнеса, и к 2024 году она возрастет на 50 млрд рублей, пишет газета «Известия».
Энергетика
Цена Brent упала до минимума с июля 2017 года, до $48 за баррель
В пятницу падение котировок нефти усилилось в ожидании решений ОПЕК+, Brent подешевела до минимума с июля 2017 года.
Общество
Силуанов отнес профессии бухгалтера и охранника к числу отмирающих
Министр финансов Антон Силуанов рассказал о профессиях, которые будут постепенно исчезать в России.
Общество
В России предложили конфисковывать незаконно выведенную валюту
Министерство финансов России предложило разрешить конфисковывать средства, если речь идет о невозврате валютной выручки и переводах нерезидентам с использованием подложных документов.
Происшествия
Житель Калуги получил срок за оправдание терроризма в Сети
Адвокат правозащитной группы "Агора" Татьяна Молоканова сообщила РИА Новости, что Второй Западный окружной военный суд в четверг приговорил жителя Калуги Ивана Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии за оправдание терроризма из-за комментария в социальной сети "ВКонтакте".
Технологии
В чипсетах Intel обнаружили неустранимую уязвимость
Эксперты Positive Technologies обнаружили в большинстве выпущенных за последние пять лет чипсетов Intel неустранимую уязвимость, с помощью которой злоумышленник может извлекать конфиденциальную информацию с компьютеров жертвы.
Общество
Сын Высоцкого прокомментировал использование фото актера в рекламе ФБР
Актер театра и кино Никита Высоцкий, сын Владимира Высоцкого, прокомментировал появление кадра с его отцом в рекламе ФБР, призывающей к сотрудничеству.
Общество
Британская авиакомпания обанкротилась из-за коронавируса
Британская авиакомпания Flybe признала себя банкротом из-за сокращения числа пассажиров на фоне коронавируса.
Здоровье
Вспышку коронавируса в Германии назвали пандемией
Вспышка коронавируса COVID-19 переросла в пандемию, заявил в среду министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан депутатам в Бундестаге, сообщает издание Der Spiegel.
Общество
Посольство объяснило причину отказов россиянам во въезде в Израиль
Временный поверенный в делах Израиля в России Яков Ливне рассказал РБК, почему россиянам стали чаще отказывать во въезде в страну.
Происшествия
СК предоставил члену кущевской банды Цеповязу госзащиту
Происшествия
Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»
Происшествия
Украинские шахматисты найдены мертвыми на западе Москвы
Причиной смерти, по предварительной версии следствия, стало отравление. 6 марта трагическая новость пришла с запада Москвы.
Гаджеты
«Мегафон» запустил продажу смарт-часов по программе trade-in
Программа trade-in запускается более чем в 2 тысячах магазинах «Мегафона» в 520 российских городах.
Общество
В РПЦ объяснили слова протоиерея о школьном образовании для девочек
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя слова протоиерея Дмитрия Смирнова о ненужности школьного образования для девочек, сообщил в своем Telegram-канале, что его слова были вырваны журналистами из контекста.
Футбол
Болельщики «Зенита» и «Ахмата» подрались во время матча
Болельщики «Зенита» и «Ахмата» подрались во время матча 1/4 финала Кубка России по футболу.