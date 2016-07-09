Происшествия

Газета.RuГазета.RuРоналдиньо подозревается в использовании фальшивого паспорта

Бывший футболист сборной Бразилии Роналдиньо подозревается в использовании поддельного паспорта для въезда в Парагвай, сообщает ABC Color.
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Парагвай подозревает бывшего футболиста Роналдиньо в использовании фальшивого паспорта

ТАССвчера в 23:41

Роналдиньо поймали с поддельным паспортом

Lenta.ruвчера в 23:28

Власти Парагвая выдали ордер на арест экс-футболиста Роналдиньо

Вести.Ruвчера в 23:17

Бывший футболист сборной Бразилии Роналдиньо подозревается в использовании фальшивого паспорта для въезда в Парагвай

Эхо Москвывчера в 23:33

Роналдиньо подозревается в использовании фальшивого паспорта

Газета.Ruвчера в 23:35

В Парагвае выдали ордер на задержание Роналдинью

Матч ТВвчера в 23:33

Полиция Парагвая нашла поддельный паспорт у Рональдиньо

News.ruвчера в 23:33
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Автоматически обработано 7097 источников, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
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Депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко получил отказ в рукопожатии от президента Украины Владимира Зеленского после обличительной речи против проводимой политики украинского лидера на внеочередном заседании парламента.
Известия вчера в 18:36
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Коммерсантъ вчера в 23:30
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Кубок Гагарина. «Динамо» обыграл «Спартак», ЦСКА – «Торпедо»

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Другой самолет — Airbus A320 авиакомпании S7, следовавший из Новосибирска в Москву, — совершил экстренную посадку в Перми.
BFM.ru 03 марта в 05:22
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В России будет изменена система оплаты больничных и декретных отпусков

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RT на русском вчера в 19:37
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В мэрии Москвы разработаны три варианта мер борьбы с коронавирусом Поздно вечером в среду в распоряжении ряда СМИ оказался трехэтапный план действий «по предупреждению завоза и распространения» коронавирусной инфекции в Москве, разработанный столичными властями.
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Цены на нефть отреагировали снижением на фоне сообщений из Вены, где министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+, сообщает Bloomberg.
РБК вчера в 12:20
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КП - Екатеринбург вчера в 22:55
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Тренер ЦСКА объяснил стычку с наставником «Спартака» после матча

РБК вчера в 18:51
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Правительство пересмотрит регулирование оборота оружия

Правительство премьер-министра Михаила Мишустина возобновило пересмотр обязательных требований к бизнесу, который инициировал его предшественник Дмитрий Медведев («регуляторная гильотина»), и сразу расширило перечень сфер, которых коснется реформа.
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Вдоль южной части Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) может появиться платный дублер.
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Экономика

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Государственный бюджет России сэкономил 21,5 млрд рублей, благодаря повышению пенсионного возраста.
Газета.Ru 03 марта в 03:28
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Газета.Ru 02 марта в 04:02
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В Твери госпитализирован мужчина с подозрением на коронавирус

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Брестское "Динамо" обыграло солигорский "Шахтер" и третий раз подряд завоевало Суперкубок Белоруссии по футболу.
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В РПЦ заявили о ненужности школьного образования для девочек

Известный своими неоднозначными высказываниями глава Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что девочкам не нужно ходить в школу, они должны учиться быть мамами.
Газета.Ru вчера в 12:12
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Путин прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян

Осенью 2019 года Путин отмечал, что зарплаты россиян растут, однако реальные доходы стоят на месте. Он призвал менять такую ситуацию.
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Бразильский футболист
Бразильский футболист, выступал на позиции атакующего полузащитника и нападающего. Обладатель «Золотого мяча», вручаемого лучшему футболисту Европы. Лучший футболист мира по версии ФИФА в 2004 и 2005 годах.
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Парагвай
Государство
Государство в Южной Америке, не имеющее выхода к морю. На юге и юго-западе граничит с Аргентиной, на северо-западе - с Боливией, на востоке и северо-востоке - с Бразилией. В переводе с языка гуарани «парагвай» означает «от великой реки» - подразумевается река Парана. Из-за центрального положения в Южной Америке, Парагвай иногда называют «сердцем Америки».
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