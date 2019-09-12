Бывший нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо сыграет в товарищеском матче в составе колумбийского клуба «Санта-Фе», сообщается на официальном сайте клуба. Встреча состоится в четверг, 17 октября.

Роналдиньо сыграет в товарищеском матче за колумбийский «Санта-Фе»

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