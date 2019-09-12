Футбол
ЧемпионатРоналдиньо сыграет в товарищеском матче за колумбийский «Санта-Фе»
Бывший нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо сыграет в товарищеском матче в составе колумбийского клуба «Санта-Фе», сообщается на официальном сайте клуба. Встреча состоится в четверг, 17 октября.
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Экономика
Счетная палата нашла бюджетные нарушения на 426 млрд рублей
Объем прочих нарушений аудиторы оценили в 16,4 млн руб.
Ведомости вчера в 21:13
Наука
Ученым удалось снизить частоту тиков у пациентов с синдромом Туретта
Японские ученые разработали методику, которая позволяет существенно снизить количество непроизвольных тиков и больных синдромом Туретта людей.
iReactor 17:12
Политика
Медведев отменил советские акты
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 16:19
Политика
США отложили повышение пошлин на китайские товары
США перенесли с 1 октября на 15 октября повышение пошлин на китайские товары, написал президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.
Ведомости 20:04
Происшествия
Российский турист утонул в Болгарии
На болгарском курорте Поморие в Бургасской области утонул 72-летний турист из России, сообщает телеканал Kanal 3.
Интерфакс 11:51
Политика
Суд разрешил Трампу ограничить предоставление убежища иностранцам
Американский Верховный суд постановил, что администрация президента США Дональда Трампа имеет право регулировать вопрос предоставления убежища в стране для иностранцев.
Газета.Ru 18:36
Шоу-бизнес
Богомолов пригласил бывшую жену на свадьбу с Собчак
За два дня до грядущего торжества телеведущая Ксения Собчак подтвердила слухи о свадьбе с режиссером Константином Богомоловым, запланированной на 13 сентября.
Газета.Ru 10:19
Армия и оружие
Провокация японского СМИ против России: шпионаж или погоня за рейтингом?
Рассуждения в публикациях японского ИА «Киодо цусин» о российских планах в отношении Курил создают впечатление либо хорошо налаженной шпионской работы против РФ, либо безответственных высказываний в погоне за информпопулярностью.
REGNUM 20:15
Общество
СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника
Главное следственное управление Следственного комитета (СК) по Красноярскому краю начало проверку в связи с конфликтом в школе Сосновоборска, где руководство учебного заведения потребовало от ученика сменить прическу.
Известия 19:55
Армия и оружие
В СК раскрыли причастность офицера ВСУ к еще одному преступлению
В Следственном комитете (СК) России установили причастность командира бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) к еще одному преступлению.
Известия 05:33
Футбол
Каррера прилетел в Москву
Газета.Ru 18:02
Шоу-бизнес
Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле
Газета.Ru 09:43
Авто
Трансформер EDAG CityBot обрисовал город с роботами
Немецкая инжиниринговая компания EDAG в последний раз поразила нас в 2015-м, построив концепт Light Cocoon.
Драйв 11:47
Авто
Стало известно, когда до РФ доберется обновленный Skoda Rapid
Напомним, сегодня стало известно о том, что мировая премьера новой Skoda Octavia состоится 11 ноября 2019 года.
Автоновости дня 09:52
Шоу-бизнес
Друг Петра Чернышева рассказал о состоянии Анастасии Заворотнюк
Друг фигуриста Петра Чернышева, супруга актрисы Анастасии Заворотнюк, рассказал о состоянии здоровья звезды.
Телепрограмма 03:52
Экономика
Дерипаска пожаловался на дороговизну российских кредитов
Группа ГАЗ (подконтрольна «Русским машинам» Олега Дерипаски) после попадания под санкции значительно увеличила заимствования в российских госбанках, включая ВТБ и Сбербанк, чтобы расплатиться со своими западными кредиторами, сообщает Wall Street Journal.
РБК 10:10
Армия и оружие
Минобороны Латвии призвало Россию к большей открытости
Государственный секретарь Минобороны Латвии Янис Гарисонс заявил, что Россия должна проявлять большую открытость в вопросе проведения учений в балтийском регионе для снижения напряжённости.
RT на русском 18:43
Космос
Через 10 лет Индия может создать станцию на Луне
Индия может создать на Луне постоянную базу для добычи гелия-3 через десять лет.
TV BRICS вчера в 07:22
Хоккей
Илья Воробьев заявил, что «Металлург» не готов к сезону
Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев после поражения от «Нефтехимика» (0:3) заявил, что команда не готова к сезону.
Спорт-Экспресс 15:27
Политика
Меркель больше не считает США защитником Европы
США больше не будут автоматически защищать Европу, поэтому европейцам нужно прикладывать больше усилий для обеспечения собственной безопасности, заявила канцлер Ангела Меркель на дебатах в Бундестаге по федеральному бюджету на 2020 год.
Российская газета 08:49
Транспорт
РЖД запустит регулярный рейс «Ласточки» между Москвой и Петербургом
С 8 декабря 2019 г. рейсы с использованием пассажирских поездов «Ласточка» на маршруте Москва – Санкт-Петербург станут регулярными: один раз в день в обе стороны, сообщил представитель РЖД.
Ведомости 12:10
Происшествия
Приморские пограничники за сутки задержали 16 северокорейских шхун
В Приморском крае береговая охрана за минувшие сутки задержала 16 северокорейских шхун и более 250 рыбаков-иностранцев в исключительной экономической зоне РФ за незаконный промысел кальмара, сообщила пресс-служба регионального Пограничного управления ФСБ РФ.
Интерфакс 19:50
Происшествия
Экс-чиновница требует 100 тыс. руб. с родителей сбитого ею мальчика
Экс-сотрудница регионального министерства образования потребовала сто тысяч рублей на ремонт автомобиля от родителей сбитого ею ребёнка.
Аргументы недели 14:53
Политика
Британское правительство увидело хаос при Brexit без сделки
Британский кабмин пришел к выводу, что страна погрузится в хаос, в случае выхода страны из ЕС без заключения соглашения.
Газета.Ru 18:00
Политика
Трамп заявил об ошибках уволенного Болтона
Президент США Дональд Трамп заявил, что идея его экс-советника по нацбезопасности Джона Болтона работать с Северной Кореей по ливийской модели была ошибочной.
РИА Новости 14:15
Космос
В России соберут робота для открытого космоса
В следующем году планируется начать сборку опытных образцов нового российского робота «Теледроид», который будет выполнять работы за бортом Международной космической станции (МКС).
ТК Звезда 18:33
Происшествия
Исполнитель главной роли в фильме «Все будет хорошо» разбился в ДТП
Актер Марк Горонок, получивший всероссийскую известность после роли Пети Смирнова в фильме "Все будет хорошо", попал в ДТП в Ленинградской области.
Российская газета 10:57
Происшествия
В СК рассказали об участившихся случаях пропажи детей
«Как показывает статистика, уже по итогам первого полугодия наблюдался рост числа заявлений о пропаже детей — свыше 6,5 тыс. сообщений, это на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — отметили в ведомстве.
Известия 12:42