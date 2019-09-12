Бывший нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо сыграет в товарищеском матче в составе колумбийского клуба «Санта-Фе», сообщается на официальном сайте клуба. Встреча состоится в четверг, 17 октября.

Роналдиньо сыграет в товарищеском матче за колумбийский «Санта-Фе»

Общество В рейтинг лучших университетов мира вошли 39 вузов России В рейтинг лучших университетов мира по версии британского журнала Times Higher Education (THE) вошли 39 российских вузов.

Транспорт «Аэроэкспресс» пустит автобусы к терминалу B «Шереметьево» «Аэроэкспресс» выиграл конкурс департамента транспорта Москвы на право автобусных перевозок по маршруту ст. м. «Ховрино» – терминал В аэропорта «Шереметьево», говорится в протоколе на сайте департамента.

Космос Российский астроном открыл первую межзвездную комету Крымский астроном Геннадий Борисов впервые открыл комету, прилетевшую из-за пределов Солнечной системы.

Политика Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по использованию OPAL Суд Евросоюза (ЕС) аннулировал решение Еврокомиссии (ЕК), разрешающее «Газпрому» использовать трубопровод OPAL на полную мощность.

Политика Окружные апелляционные и кассационные суды начнут работать с 1 октября Новые окружные апелляционные и кассационные суды начнут свою работу с октября 2019 года, сообщил председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.

Происшествия Обыски проходят у сторонников и в штабах Навального по всей России Сотрудники Следственного комитета проводят обыски у сторонников блогера Алексея Навального и в штабах его Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в ряде городов России.

Шоу-бизнес Богомолов пригласил бывшую жену на свадьбу с Собчак За два дня до грядущего торжества телеведущая Ксения Собчак подтвердила слухи о свадьбе с режиссером Константином Богомоловым, запланированной на 13 сентября.

Политика Саманта Пауэр голосовала против России в ООН вопреки приказу из США Экс-постпред США при ООН Саманта Пауэр призналась, что голосовала против РФ в ООН вопреки приказу из Вашингтона.

Общество Большинство работодателей исключили переход на четырехдневную неделю В долгосрочной перспективе переход на сокращенную рабочую неделю допускают 8% работодателей, а подавляющее большинство (76%) вообще не планируют переход на такой график.

Гаджеты Fujifilm представила беззеркалку X-A7: улучшенный автофокус, видео 4K/30p и цена в $700 Fujifilm X-A7 поступит в продажу 24 октября в комплекте с объективом Fujinon XC 15–45 мм F3,5–5,6 OIS PZ — весь комплект будет продаваться за $700.

Шоу-бизнес Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.

Гаджеты Стали известны характеристики смартфона Redmi 8A Как сообщают журналисты, в базе TENAA смартфон получил номер M1908C3KE.

Происшествия Электричка сбила двух человек в Подмосковье Электричка сбила двух человек в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Политика Пять новоизбранных губернаторов превзошли по популярности президента Превзошли Путина по популярности также глава Калмыкии Бату Хасиков и курский губернатор Роман Старовойт.

Космос Россия и Индия заключили контракт на запуск спутника-картографа Компания была создана по решению госкорпорации "Роскосмос" и уполномочена заключать коммерческие контракты на запуск космических аппаратов с использованием ракет-носителей семейства "Союз-2" с российских космодромов.

Технологии Крупнейшие игроки рынка подготовят стратегию больших данных В Минкомсвязи 2 сентября прошло обсуждение стратегии развития рынка больших данных, сообщил человек, знакомый ходом этого совещания, и подтвердил директор департамента Минкомсвязи Василий Слышкин.

Культура Петру Мамонову в четверг сделают операцию на сердце По словам супруги музыканта, обследование показало, что у него был обширный инфаркт. 26 августа ему сделали операцию.

Политика Взрыв предотвратили на железной дороге в ДНР Под железнодорожным полотном в ДНР нашли самодельное взрывное устройство.

Транспорт В России могут ужесточить наказания за нарушения ПДД с детьми в машине В России будут ужесточены наказания за нарушения ПДД, допущенные в тот момент, когда в салоне автомобиля находились дети.

Политика Выданного РФ Цемаха Нидерланды признали подозреваемым по делу MH17 Нидерланды изменили статус свидетеля по делу об атаке на Boeing рейса MH17 в июле 2014 года в Донбассе Владимира Цемаха – теперь он является подозреваемым.