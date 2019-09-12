Футбол
ЧемпионатРоналдиньо сыграет в товарищеском матче за колумбийский «Санта-Фе»
Бывший нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо сыграет в товарищеском матче в составе колумбийского клуба «Санта-Фе», сообщается на официальном сайте клуба. Встреча состоится в четверг, 17 октября.
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Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 04:20, Вашингтон
Армия и оружие
Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией
Lenta.ru вчера в 20:12
Общество
В рейтинг лучших университетов мира вошли 39 вузов России
В рейтинг лучших университетов мира по версии британского журнала Times Higher Education (THE) вошли 39 российских вузов.
Известия вчера в 15:52
Транспорт
«Аэроэкспресс» пустит автобусы к терминалу B «Шереметьево»
«Аэроэкспресс» выиграл конкурс департамента транспорта Москвы на право автобусных перевозок по маршруту ст. м. «Ховрино» – терминал В аэропорта «Шереметьево», говорится в протоколе на сайте департамента.
Ведомости вчера в 17:17
Космос
Российский астроном открыл первую межзвездную комету
Крымский астроном Геннадий Борисов впервые открыл комету, прилетевшую из-за пределов Солнечной системы.
Газета.Ru 03:11
Политика
Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по использованию OPAL
Суд Евросоюза (ЕС) аннулировал решение Еврокомиссии (ЕК), разрешающее «Газпрому» использовать трубопровод OPAL на полную мощность.
Известия 10 сентября в 07:32
Общество
СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника
Известия вчера в 19:55
Политика
Окружные апелляционные и кассационные суды начнут работать с 1 октября
Новые окружные апелляционные и кассационные суды начнут свою работу с октября 2019 года, сообщил председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.
Коммерсантъ 04:06
Происшествия
Обыски проходят у сторонников и в штабах Навального по всей России
Сотрудники Следственного комитета проводят обыски у сторонников блогера Алексея Навального и в штабах его Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в ряде городов России.
ТАСС 02:27
Шоу-бизнес
Богомолов пригласил бывшую жену на свадьбу с Собчак
За два дня до грядущего торжества телеведущая Ксения Собчак подтвердила слухи о свадьбе с режиссером Константином Богомоловым, запланированной на 13 сентября.
Газета.Ru вчера в 10:19
Политика
Саманта Пауэр голосовала против России в ООН вопреки приказу из США
Экс-постпред США при ООН Саманта Пауэр призналась, что голосовала против РФ в ООН вопреки приказу из Вашингтона.
Журналистская правда 03:25
Общество
Большинство работодателей исключили переход на четырехдневную неделю
В долгосрочной перспективе переход на сокращенную рабочую неделю допускают 8% работодателей, а подавляющее большинство (76%) вообще не планируют переход на такой график.
РБК 02:20
Гаджеты
Fujifilm представила беззеркалку X-A7: улучшенный автофокус, видео 4K/30p и цена в $700
Fujifilm X-A7 поступит в продажу 24 октября в комплекте с объективом Fujinon XC 15–45 мм F3,5–5,6 OIS PZ — весь комплект будет продаваться за $700.
3DNews 03:43
Шоу-бизнес
Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече
Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.
iReactor вчера в 16:40
Гаджеты
Стали известны характеристики смартфона Redmi 8A
Как сообщают журналисты, в базе TENAA смартфон получил номер M1908C3KE.
NewInform 03:02
Происшествия
Электричка сбила двух человек в Подмосковье
Электричка сбила двух человек в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru вчера в 15:27
Политика
Пять новоизбранных губернаторов превзошли по популярности президента
Превзошли Путина по популярности также глава Калмыкии Бату Хасиков и курский губернатор Роман Старовойт.
Ведомости вчера в 17:12
Общество
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании
Антициклон медленно покидает центральные регионы России.
Российская газета вчера в 22:00
Космос
Россия и Индия заключили контракт на запуск спутника-картографа
Компания была создана по решению госкорпорации "Роскосмос" и уполномочена заключать коммерческие контракты на запуск космических аппаратов с использованием ракет-носителей семейства "Союз-2" с российских космодромов.
РИА Новости 03:46
Футбол
Каррера прилетел в Москву
Газета.Ru вчера в 18:02
Технологии
Крупнейшие игроки рынка подготовят стратегию больших данных
В Минкомсвязи 2 сентября прошло обсуждение стратегии развития рынка больших данных, сообщил человек, знакомый ходом этого совещания, и подтвердил директор департамента Минкомсвязи Василий Слышкин.
Ведомости вчера в 17:23
Культура
Петру Мамонову в четверг сделают операцию на сердце
По словам супруги музыканта, обследование показало, что у него был обширный инфаркт. 26 августа ему сделали операцию.
Говорит Москва вчера в 16:43
Политика
Взрыв предотвратили на железной дороге в ДНР
Под железнодорожным полотном в ДНР нашли самодельное взрывное устройство.
Газета.Ru 03:52
Транспорт
В России могут ужесточить наказания за нарушения ПДД с детьми в машине
В России будут ужесточены наказания за нарушения ПДД, допущенные в тот момент, когда в салоне автомобиля находились дети.
RT на русском вчера в 10:46
Политика
Выданного РФ Цемаха Нидерланды признали подозреваемым по делу MH17
Нидерланды изменили статус свидетеля по делу об атаке на Boeing рейса MH17 в июле 2014 года в Донбассе Владимира Цемаха – теперь он является подозреваемым.
Газета.Ru вчера в 13:42
Политика
Трамп отложил на две недели введение новых пошлин на китайские товары
Вашингтон отложил на две недели запланированное на первое октября введение новых пошлин на китайские товары объемом 250 миллиардов долларов.
Российская газета вчера в 20:04
Общество
Избивший женщину священник стал фигурантом нового скандала
Телеканал 360° вчера в 13:36